 Швеція депортує українку, яка втратила ногу під час теракту в Стокгольмі

Таке рішення ухвалив Шведський міграційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Local. Заманова намагалася оскаржити рішення суду, але вища інстанція - Апеляційний міграційний суд - вирішила не розглядати її справу.

Це означає, що тепер українка і її 14-річна донька мають упродовж 4 тижнів залишити Швецію, повідомив адвокат Заманової Хенрік Хоффман.

"Очевидно, що суди вирішили не брати до уваги надзвичайні обставини, що склалися", - сказав адвокат, додавши, що вважає "дуже сумним" те, що Швеція не може піклуватися про жінку, яка опинилася в настільки жахливій ​​ситуації.

Читайте також: Український автобус потрапив у аварію в Польщі, постраждали 11 пасажирів

Ірина Заманова приїхала до Швеції у квітні 2017 року як туристка. Вона постраждала під час теракту, скоєного членом "Ісламської держави". Громадянин Узбекистану викрав вантажівку і наїхав на пішоходів на людній вулиці в центрі Стокгольма.

Лікарі були змушені ампутувати українці праву ногу нижче коліна.

Спочатку Замановій було надано тимчасову посвідку на проживання, тому що вона була свідком у справі про теракт. Згодом термін дії дозволу закінчився, тому жінка звернулася за дозволом на постійне проживання з посиланням на "надзвичайні обставини". Шведське міграційне законодавство допускає це, хоча на практиці це використовується рідко. Однак Шведське імміграційне управління відхилило її прохання.