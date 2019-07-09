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Все про:теракт (681) українці (1002) Швеція (135)

 Швеція депортує українку, яка втратила ногу під час теракту в Стокгольмі

39-річна українка Ірина Заманова, яка втратила праву ногу в результаті теракту в Стокгольмі в 2017 році, має залишити територію Швеції впродовж 4 тижнів.

Таке рішення ухвалив Шведський міграційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Local. Заманова намагалася оскаржити рішення суду, але вища інстанція - Апеляційний міграційний суд - вирішила не розглядати її справу.

Це означає, що тепер українка і її 14-річна донька мають упродовж 4 тижнів залишити Швецію, повідомив адвокат Заманової Хенрік Хоффман.

"Очевидно, що суди вирішили не брати до уваги надзвичайні обставини, що склалися", - сказав адвокат, додавши, що вважає "дуже сумним" те, що Швеція не може піклуватися про жінку, яка опинилася в настільки жахливій ​​ситуації.

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Ірина Заманова приїхала до Швеції у квітні 2017 року як туристка. Вона постраждала під час теракту, скоєного членом "Ісламської держави". Громадянин Узбекистану викрав вантажівку і наїхав на пішоходів на людній вулиці в центрі Стокгольма.

Лікарі були змушені ампутувати українці праву ногу нижче коліна.

Спочатку Замановій було надано тимчасову посвідку на проживання, тому що вона була свідком у справі про теракт. Згодом термін дії дозволу закінчився, тому жінка звернулася за дозволом на постійне проживання з посиланням на "надзвичайні обставини". Шведське міграційне законодавство допускає це, хоча на практиці це використовується рідко. Однак Шведське імміграційне управління відхилило її прохання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136560
 
 
 Топ коментарі
 
Эвропейцы они такие А вместо неё принять сирийских беженцев Что бы те их потом на улицах грузовиками давили
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Проте шведи не проти,тероститів ісламських і просто бандитів,які вбивають і ґвалтують шведок.
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Думаю, что шведы нормально позаботились об украинке. Сделали ей лечение, реабилитацию, протезирование, выплатили ей пенсию по инвалидности, предоставили временный вид на жительство и всё такое. А теперь хочется посмотреть, что сделает Украина для своей пострадавшей дочери. Да и для других тысяч инвалидов. А то тут сквозит такое - мол шведы редиски... А мы?
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Пускай на родину возвращается у нас тут нет терактов.
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может она боится зеленых карликов
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вы будете удивлены но в Швеции есть городок который настолько ФАШИСТКИЙ И ЖИВУТ ТАМ ПОКЛОННИКИ ФАШИЗМА, ЧТО В ГЕРМАНИИ ТАКОГО НЕТ И НЕ БЫЛО.....
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Эвропейцы они такие А вместо неё принять сирийских беженцев Что бы те их потом на улицах грузовиками давили
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А чем сирийские беженцы хуже нашего пост-коммунистического рогулья?
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Миша, это их личное дело, кого принимать, а кого нет. Ты сначала построй гос-во с таким уровнем жизни, как в Швеции, потом вякай. Для них кстати, что сирийцы, что украинцы - жители третьего мира. Забавно, что ты считаешь себя чем-то лучше, лол.
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Да, да, эвропейцы. А Украина-то как хорошо своей гражданке помогала и помогает. Плохие какие эвропейцы.
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Порох и его команда канеша поборолись с этими подонками. А щас, ворон ворону глаз не выклюет.
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Другое дело, почему она не требует компенсации за причинённый вред на территории Швеции. Сумма то не шуточная ,с ней можно неплохо и в Украине обустроиться.
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Очень хорошая формулировочка. Значит могут быть иски по мн17 за, как это вы сказали "вред на территории Украины"?
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Все логично...
Ее место может занять араб или турок...
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Пускай в Страсбург подаёт с Швеции на это решение. Пока суд в Страсбурге будет рассматривать , они имеет право находится в Швеции, а это лет 4-5 .
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Проте шведи не проти,тероститів ісламських і просто бандитів,які вбивають і ґвалтують шведок.
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шведы козлы, они дают вид и гражданство всем кому ни лень, есть районы в Стокгольме, куда даже полиция не суется, а человеку, который пострадал у них в стране - отказали
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Т - толерантність. Д - демократія. Гейропейські цінності в дії.
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Бо українці стоять в рейтингу європейців нижче арабів і негрів. Тому "мав я на увазі" і європейців і "європейську солідарність". Україна повинна стати сильною, інакше небуття.
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Соціалізм, фулі....Це ж не араб пролетарій....
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Такое решение принял Шведский миграционный суд, -- я так понимаю , что она была беженкой , и тут суд правильно решил , потому что в Украине ее не грозить политическое преследование, и другого решения быть не могло . Мне кажется , что плохой адвокат, потому что надо было подавать на гуманитарный выд на жительство , а не на политическое убежище.
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Вона була туристкою, в тому-то й справа!
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Очень не ясное сообщение. Женщина,приехавшая в качестве туристки,случайно стала одной из пострадавших при теракте....Выплатили ли ей компенсацию и какую? ? Ей в Швеции понравилось и она решила там поселиться.Власти решили что это слишком. И в чем сенсация?
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Все так, але трошечки не так.
Если нет источника дохода, а в стране гражданства политического или духовного преследования - депортация.
Швеция не будет платить пенсию, за увечья нанесенные гражданином Узбекистана.
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НО , Швеция несёт ответственность за безопасность в своей стране , и не только своим гражданам, правильно?
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І тому треба було вимагати не притулку, а фінансової компенсації. В Україні цих коштів би вистачило. Може шведську пенсію по інвалідності просити, але щоб в Україну вона надходила.
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Думаю, что шведы нормально позаботились об украинке. Сделали ей лечение, реабилитацию, протезирование, выплатили ей пенсию по инвалидности, предоставили временный вид на жительство и всё такое. А теперь хочется посмотреть, что сделает Украина для своей пострадавшей дочери. Да и для других тысяч инвалидов. А то тут сквозит такое - мол шведы редиски... А мы?
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Ты не думаешь поэтому ты Кацманавт лаптеногий.
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ага, муслімів, які потім давлять людей грузовиками, свенскі принімают, а нещасну жінку випихають на смітник
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Чому на смітник. В країну переможно крокуючої толерастії Вакарчука.
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ой, не порти мені апєтіт перед вечєрьою отим вакарчуком
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коворкінг під аутсорсом - занотуй в свій молєскін
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Суды пользуются законом. Все. Выглядит так что адвокат некомпетентный. И , кстати, компенсацию ещё никто не отменял.
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Так, жінка постраждала в жахливому теракті і їй мусили повністю оплатити лікування у Швеції. Але з якого дива їй мають надавати притулок? Вона ж приїхала у Швецію як туристка, вона не зверталася по притулок до теракта! Закон суворий, але він закон!
Я б ще зрозумів, якби жінка собі протез вимагала чи якусь фінансову компенсацію, але притулок тут до чого? Мухи окремо, а котлети окремо.

Якщо хтось травмує ногу на гірськолижній трасі в Австрії, він теж матиме право просити політичного притулку?
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Вот вам и европейские ценности, исламских фундаментолистов принимают с распростертыми обьятьями, а их жертв депортируют как скот.
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Цвет кожи, внешность и вероисповедание украинки не подходит под либеральные ценности.
Но, выше правильно заметили, компенсацию за потерю ноги шведы обязаны выплатить, в Швеции как в любой цивилизованной стране на этот случай есть страховка и адвокаты должны выбить минимум пол миллиона долларов.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономШвеція депортує українку, яка втратила ногу під час теракту в Стокгольмі
 
 
 
 
 
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