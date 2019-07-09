 Швеція депортує українку, яка втратила ногу під час теракту в Стокгольмі

Таке рішення ухвалив Шведський міграційний суд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The Local. Заманова намагалася оскаржити рішення суду, але вища інстанція - Апеляційний міграційний суд - вирішила не розглядати її справу.
Це означає, що тепер українка і її 14-річна донька мають упродовж 4 тижнів залишити Швецію, повідомив адвокат Заманової Хенрік Хоффман.
"Очевидно, що суди вирішили не брати до уваги надзвичайні обставини, що склалися", - сказав адвокат, додавши, що вважає "дуже сумним" те, що Швеція не може піклуватися про жінку, яка опинилася в настільки жахливій ситуації.
Ірина Заманова приїхала до Швеції у квітні 2017 року як туристка. Вона постраждала під час теракту, скоєного членом "Ісламської держави". Громадянин Узбекистану викрав вантажівку і наїхав на пішоходів на людній вулиці в центрі Стокгольма.
Лікарі були змушені ампутувати українці праву ногу нижче коліна.
Спочатку Замановій було надано тимчасову посвідку на проживання, тому що вона була свідком у справі про теракт. Згодом термін дії дозволу закінчився, тому жінка звернулася за дозволом на постійне проживання з посиланням на "надзвичайні обставини". Шведське міграційне законодавство допускає це, хоча на практиці це використовується рідко. Однак Шведське імміграційне управління відхилило її прохання.
Ее место может занять араб или турок...
Если нет источника дохода, а в стране гражданства политического или духовного преследования - депортация.
Швеция не будет платить пенсию, за увечья нанесенные гражданином Узбекистана.
Я б ще зрозумів, якби жінка собі протез вимагала чи якусь фінансову компенсацію, але притулок тут до чого? Мухи окремо, а котлети окремо.
Якщо хтось травмує ногу на гірськолижній трасі в Австрії, він теж матиме право просити політичного притулку?
Но, выше правильно заметили, компенсацию за потерю ноги шведы обязаны выплатить, в Швеции как в любой цивилизованной стране на этот случай есть страховка и адвокаты должны выбить минимум пол миллиона долларов.