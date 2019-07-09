 Естонського дипломата Маасікаса призначено главою Представництва ЄС в Україні

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.
"Матті Маасікас призначений главою Представництва ЄС в Україні. Зараз він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", - йдеться в повідомленні служби.
Він змінить французького дипломата Хьюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві в 2016 році, в рамках планової ротації.
Маасікас із 2011 по 2016 рік очолював представництво Естонії в Євросоюзі, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.
У 2005 році його призначили послом у РФ, проте в Москву дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.
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