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 Естонського дипломата Маасікаса призначено главою Представництва ЄС в Україні

Головою Представництва Європейського Союзу в Україні призначено естонського дипломата Матті Маасікаса (Matti Maasikas).

Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ.

"Матті Маасікас призначений главою Представництва ЄС в Україні. Зараз він є заступником міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії", - йдеться в повідомленні служби.

Він змінить французького дипломата Хьюга Мінгареллі, який очолив Представництво ЄС у Києві в 2016 році, в рамках планової ротації.

Маасікас із 2011 по 2016 рік очолював представництво Естонії в Євросоюзі, потім повернувся до Таллінна на посаду заступника міністра з європейських питань.

У 2005 році його призначили послом у РФ, проте в Москву дипломат не потрапив через призначення генеральним секретарем у МЗС Естонії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136558
 
 
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После того, как кацапов вернули в ПАСЕ ему собстна нечего делать в Украине. Пусть едет в ********* там их друзья.
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PASE i EC eto dve raznyje organizaciji i mezdu saboj neimejet nicego obcego
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