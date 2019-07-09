 Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народі депутати від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Саміт Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда Петра Порошенка. Зараз для мене важливо інше питання: з ким разом ми можемо далі продовжувати реалізацію цілей, які закладені у вчорашній Декларації Саміту Україна-ЄС. Хто готовий продовжити роботу, яку ми проводили останні п’ять років? Хто готовий взяти на себе відповідальність за активну та професійну роботу?", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, переважна кількість українців підтримує просування України до Європейського Союзу та НАТО, і ця підтримка невпинно зростає.

"Ми бачимо визнання українцями того, що вони вже багато знають про ЄС та НАТО і одночасно потребують великої кількості додаткової інформації. Дослідження говорить про те, що нам треба зосередитися на роз’ясненні: що конкретно європейська і євроатлантична інтеграція несе не суто для держави Україна, а для кожного окремого українця, його впевненості у завтрашньому дні", - наголосила віцепрем’єр-міністр.

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