 Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народі депутати від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Саміт Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда Петра Порошенка. Зараз для мене важливо інше питання: з ким разом ми можемо далі продовжувати реалізацію цілей, які закладені у вчорашній Декларації Саміту Україна-ЄС. Хто готовий продовжити роботу, яку ми проводили останні п’ять років? Хто готовий взяти на себе відповідальність за активну та професійну роботу?", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, переважна кількість українців підтримує просування України до Європейського Союзу та НАТО, і ця підтримка невпинно зростає.
"Ми бачимо визнання українцями того, що вони вже багато знають про ЄС та НАТО і одночасно потребують великої кількості додаткової інформації. Дослідження говорить про те, що нам треба зосередитися на роз’ясненні: що конкретно європейська і євроатлантична інтеграція несе не суто для держави Україна, а для кожного окремого українця, його впевненості у завтрашньому дні", - наголосила віцепрем’єр-міністр.
Бугога.
Это так по-мародёрски - выдавать желаемое за действительное... Голос иззада, тыксыть. ))))
Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предлагает внести в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.
Это норму он откопал из 18 столетия, причем, применялась она в акционерных обществах!
https://censor.net.ua/news/3131634/stefanchuk_voprosy_nato_i_es_nujno_vynosit_na_referendum_kogda_obschestvo_priznaet_chto_my_mojem_pretendovat
Это диаметрально другое - это сильнейшая и мудрейшая позиция и подход, который позволяет нейтрализовать информационные диверсии врага ещё в зародыше.
При проведении референдума относительно вступления в НАТО по правилам команды Зе, путь в НАТО будет закрыт этим самым меньшинством.
Это непосильно для понимания?
Источник: https://censor.net.ua/p3132361
Надо признать,что команда порошенко ничего не сделала ни на законодальном уровне,ни официальном
Один треп и ничего больше
Потом эту заметку быстро убрали.
Но АП явно переплюнул Янека своей безграмотностью
А КТОТО расказывал , что недавно на сайте АП появилась заметка , что в Ужгороде рядом с границей СЛОВЕНИИ и т д.
Нові обличчя...
А вот за третий номер партии ЕС реально стыдно. Ибо это она написала собственной рукой:
Украинцы, думайте когда будете голосовать
Т.е. на паузу поставлена имитация работы. Отлично.
кандідати-П144РИ
Напразна ли е жертвата за Украйна?
"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть 9 июля 2019, 15:04 -
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183339_1562673156
Чому зебіли радіють з цього?
Бо блазень робить те, що їм недолугим подобається...
Очередной треп от порошенко и его команды
Насколько продвинутая турция и ту все время откладывали вхождение в евросоюз,а нам не светит однозначно,но сказки и оболванивание общества о далеком будущем в евросозе кому то на руку
Украйна няма да бъде победена от Рашастан!
Конечно, Климпе неудобно лишаться такой "работы".