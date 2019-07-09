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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:євроінтеграція (165) НАТО (2028) Климпуш-Цинцадзе (292)

 Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе

Робота з інтеграції до ЄС та НАТО, яку команда Петра Порошенка виконувала останні п’ять років, зараз фактично поставлена на паузу.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, кандидат в народі депутати від партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе під час презентації результатів всеукраїнських соціологічних досліджень щодо ставлення і поінформованості громадськості стосовно вступу України до ЄС та НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Саміт Україна-ЄС засвідчив успішне виконання програм, над якими працювала команда Петра Порошенка. Зараз для мене важливо інше питання: з ким разом ми можемо далі продовжувати реалізацію цілей, які закладені у вчорашній Декларації Саміту Україна-ЄС. Хто готовий продовжити роботу, яку ми проводили останні п’ять років? Хто готовий взяти на себе відповідальність за активну та професійну роботу?", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Читайте також: Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

За її словами, переважна кількість українців підтримує просування України до Європейського Союзу та НАТО, і ця підтримка невпинно зростає.

"Ми бачимо визнання українцями того, що вони вже багато знають про ЄС та НАТО і одночасно потребують великої кількості додаткової інформації. Дослідження говорить про те, що нам треба зосередитися на роз’ясненні: що конкретно європейська і євроатлантична інтеграція несе не суто для держави Україна, а для кожного окремого українця, його впевненості у завтрашньому дні", - наголосила віцепрем’єр-міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136553
 
 
 Топ коментарі
 
ватники всегда были против НАТО и ЕС, теперь они в зекоманде
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ватники всегда были против НАТО и ЕС, теперь они в зекоманде
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А коли журналістка Цинцадзе стала дипломатом, коли вона отримала профільну освіту і досвід роботи? Практика порошенка призначати непрофесіоналів та випадкових людей на відповідальні посади призвела до повної катастрофи у всіх сферах і до політичної смерті самого порошенка!
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вода дура набита )) тупа істота - добре що не заявила - що НАТО тримається тільки на ній і на свині парашенку ))
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Не перегрейся от усердия, урод! Что у вас там в Ольгино пьют, стекломой? Выпей и забудься чем здесь гадить.
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Для того щоб проводити роботу по євроінтеграції, потрібно змінити міністра МЗС і вигнати більшу частину порошенківських говнодипломатів! Пройдуть вибори і робота продовжиться а сьогодні люди порошенка блокують всю цю роботу, щоб підісрати Зеленському, це правда!
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Igor L - в спам не читаючи.
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Мда...это не Пастор который за всё время работы на посту Секретаря СНБО ни разу не выписал себе ни гривни премии. Разные люди, разные приоритеты.

Работа по интеграции в НАТО и ЕС поставлена на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3685
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зебилу не нужно подсерать он обсерается сам покруче чем ему подсерают . И да дебильчик не надо гадить на Климкина
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они все пропустят через референдум, оформлять на кацапском, откроют экономграницы, освободят сепаров от ответственности, добровольцев накажут и тогда НАТО и Евро прощай.
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І знову донбас буде всіх годувати -і Україну- і ЄС -і Америку!
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всегда было смешно, када упоённый владою свын говорил - мой народ! народ долго ето терпел и в результате плюнул прямо в пятак
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К Зеленскому, заявившему и заявлявшему, что путь Украины в ЕС и NATO является стратегическим, пришли ватники?
Бугога.
Это так по-мародёрски - выдавать желаемое за действительное... Голос иззада, тыксыть. ))))
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Если они действительно хотят в НАТО зачем пытаются втюхать норму о блокирующем меньшинстве в закон о референдуме?

Представитель Зеленского в Верховной Раде Стефанчук предлагает внести в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.

Это норму он откопал из 18 столетия, причем, применялась она в акционерных обществах!

https://censor.net.ua/news/3131634/stefanchuk_voprosy_nato_i_es_nujno_vynosit_na_referendum_kogda_obschestvo_priznaet_chto_my_mojem_pretendovat


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Это не для мародёрских горлопанов, которые псевдопатриотическими визгами заглушали шуршание краденого сывочолымы бабла.
Это диаметрально другое - это сильнейшая и мудрейшая позиция и подход, который позволяет нейтрализовать информационные диверсии врага ещё в зародыше.
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В Украине согласно опросов против НАТО выступает точно больше 25%, почти 30% населения.
При проведении референдума относительно вступления в НАТО по правилам команды Зе, путь в НАТО будет закрыт этим самым меньшинством.
Это непосильно для понимания?
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51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против

Источник: https://censor.net.ua/p3132361
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Ну, по итогам выборов. что бы не так обидно было, "подсластить пилюлю",так сказать.
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Ватники да ,но большая часть населения за вхождение в евросоюз и нато
Надо признать,что команда порошенко ничего не сделала ни на законодальном уровне,ни официальном
Один треп и ничего больше
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тетку из пЕСика послали на йух, вот она жестко бесится.
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А КТОТО расказывал , что недавно на сайте АП появилась заметка , что в Ужгороде рядом с границей СЛОВЕНИИ и т д.
Потом эту заметку быстро убрали.
Но АП явно переплюнул Янека своей безграмотностью
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Sophia-Maria Duglass


А КТОТО расказывал , что недавно на сайте АП появилась заметка , что в Ужгороде рядом с границей СЛОВЕНИИ и т д.
Нові обличчя...
Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5130



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Начнём с того, что это был не Зеленский, а какой то неуч ведущий сайт Президента. Доказательств того, что Зеленский не знает столиц - нет.
А вот за третий номер партии ЕС реально стыдно. Ибо это она написала собственной рукой:
Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2338
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Ну да, как же без тебя может происходить эта работа, убогое.
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Мертвечук и Климпуш поют дуэтом.Надо Оксане заложить
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Работа по интеграции в НАТО и ЕС просто остановлена до следующего Майдана - надо открыто это признать
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Да, беня с мертвечуком без Майдана Украину от своего присутствия не освободят. Ибо в других странах они не смогут иметь такую безраздельную власть.
Украинцы, думайте когда будете голосовать
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Еще неизвестно - насколько зебеня честно проведет выборы - это вам не Порошенко!
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"Работа по интеграции в ЕС и НАТО, которую команда Петра Порошенко выполняла..."

Т.е. на паузу поставлена имитация работы. Отлично.
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Перша і неперевершена балалайка це Петя Порошенко!Скільки наговорив що в ушах звенить...
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вы о чем? Только вчера было здесь о выполнении условий Евро на 50%. Имитация это с 19 мая 2019.
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Клімпуш йде лісом,разам з Цицкадзе.
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Это ее поставили на паузу. Вот она и суетится.
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выборы, выборы, сейчас не до таких мелочей
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значит скоро упырина зеЛя будет на ростове.вместе с 95 кварталом.дело времени
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в мене таке впєчатлєнійє шо вся госмашина притормозила, шевєлєнійє токмо в маржінальних отраслях - де мона бистро подняца на бабло
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Напразна ли е жертвата за Украйна?

"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть 9 июля 2019, 15:04 -

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/183339_1562673156
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климпуш, жди 21-го, истеричка
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Устали биться лбом в закрытую дверь?
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************, назови мне хотя бы одну нормальную страну - союзника России.
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Под управление кого попали ....... Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7257А под управлением Параши значит лучше Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7257Попали под управление Воров - клептоманов , причем не очень умных , потому что Украина может делать в 100 раз больше денег , чем сейчас Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 8407
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Работа по интеграции в ЕС и НАТО заключается не в поездах по всему миру с просьбами - помогите погарельцам, от которых уже все отворачиаются. А налаживании у себя стандартов НАТО и ЕС, что бы нас просили туда вступать, а мы торогвались, делали вид что не хочем.
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Тому треба продати надлишки зброї і перевести ІТ на ФОПи тому що 6%. Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2297
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для этого нужно выбить совок из башки у порохоботов и наших генералов.
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Вибити совок і проїпати все - це різні речі.
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препеты можно только с порохом и его казнокрадами.
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Вчера она ныла, дескать меня не пустили на очередную политтусовку,сегодня уже вещает,что всё вообще плохо. Гнать её от должности надо.
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вони хочуть в тайожний союз з підарашкою.
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Хрін його знає. Хоча, як на мене, це радіють не зебіли, 62% і 69% за НАТО та ЄС. Це платні кацапські та бенівські тролі. Їх робота обгиджувати всі цивілізовані прагнення українців
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Oljik
Чому зебіли радіють з цього?
Бо блазень робить те, що їм недолугим подобається... Роботу з інтеграції до ЄС і НАТО поставлено на паузу, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9652

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это ты пауза цинцисадзе вместе со своим свинопесом
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Ні ЄС ні НАТО не світить Україні поки на ключових постах соєва братія. Ці будуть кидати палки в колеса до останнього, їм не потрібна Україна, їх кредо насолити, збрехати, звести рахунки.Візьміть цю бабу. Сліпому видно що з порохом затіяли брудну возню...
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На самом деле никаких движений в сторону евроинтеграции и нато НЕ было...
Очередной треп от порошенко и его команды
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От ця вонюча баба і хоче замести сліди через сварку, відвести увагу від себе і потроха...
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Зебилы, а зачем вам какая-то ната и ес? Презик-наркоман и тарифы по 3 коп. с зарплатой в тыщи у.е. - вот ваша мечта, правильно?
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Разбудите этих порохоботв от дурного гипноза. Никому не нужно ЕС ради ЕС и НАТО ради НАТО. Укранцам нужны европейские стандарты жизни и безопасность. Если нельзя этого добиться без ЕС и НАТО, то нужно туда стремиться, а если нет, то можно жить как например в Финляндии или Швейцарии.
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С нашей коррумпированной властью не то ,что через 5 лет ,как нам рассказывает петручио,а как минимум через 50 лет не попадем в евросоюз
Насколько продвинутая турция и ту все время откладывали вхождение в евросоюз,а нам не светит однозначно,но сказки и оболванивание общества о далеком будущем в евросозе кому то на руку
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Батя- я стараюсь! Какая она молодец! Жаль барыга не дал ей Героя Украины!
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Благодарение и на такива като тази борбена жена за истината -- Ивана Климпуш-Цинцадзе,

Украйна няма да бъде победена от Рашастан!
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Яке НАТО? Дивіться "Сватів"... на більше ви не заслуговуєте.
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Ніколи повністью не підтримував Порхатого і його БПП хіба тільки в доленосних питаннях Відновлення "Армії! Мови! Віри!". А завжди як міг підтримував тільки патріотів націоналістів. А чого це цей кремлівський - ... резидент- ЗЕ.. повинен загадувати що тепер буде продавати Кремля Україну аж цілих 5 років. Досить довірили можливо такому ж як і він, продажному кремлівському прихвосню ЗЕКУ Януку... грабувати - обкрадати і руйнувати Україну як державу повний термін президента. І в підсумку його таке тривале перебування продажним президентом- ..резидентом кремля закінчилася плачевно і для ЗЕКА і для України. Але ж тільки почне і цей новоспеченний- резидент-ЗЕ ... а вже по його першими діями видно що буде він і грабувати - красти, і продавати територіальну цілісність і суверенітет Української держави Тоді відразу український народ не чекаючи закінчення терміну повноважень, вони його Юду аж бігом винесуть з АП , Або якщо звичайно він встигне то втече в паРашу як Іуда -ЗЕК. А там у фашиста )(уйла збереться своя величезна ручна команда яничар його вірних легітимних Юд що втекли в різний час з України зграя продажних президентів, прем'єра, міністрів, а у них з'явиться свій командний клоун - потішник, скоморох ЗЕ ..
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А в чем ранее заключалась интеграция в ЕС и НАТО? В перекладывании бумажек и посещении мероприятий и сборищ?
Конечно, Климпе неудобно лишаться такой "работы".
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Как тяжело бедняжке от корыта отходить...
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