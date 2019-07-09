 У Криму відбувається тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію, - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже дістали Росію тим, що ми робимо. Ми за будь-яких умов не маємо відпустити тему Криму з міжнародного порядку денного, при чому і політичного, і емоційного. Те, що відбувається сьогодні, ви бачили це відео з Балухом? А що відбувається з Бекіровим? Це просто тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію і заважає. Це системна історія з боку Росії. Ми маємо це показувати і політично, і системно, і ніяк не відпустити Крим з політичного порядку денного", - заявив Павло Клімкін.

Разом із тим, за його словами 24 військовополонені українські моряки, які незаконно захоплені РФ в акваторії Чорного моря й утримуються в полоні, будуть звільнені найближчим часом. В обмін на це президент РФ спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків. - Ред.) звільнять, при чому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі стосовно Донбасу, можливо в нормандському форматі. Він спробує це використовувати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року. <...> Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні - ред.). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків - ред.) як розмінну монету. <...> Його кінцева мета - санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", - зазначив міністр.

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