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 У Криму відбувається тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію, - Клімкін

Україна за будь-яких умов не має відпускати тему окупованого Криму з міжнародного порядку денного.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі ATR, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже дістали Росію тим, що ми робимо. Ми за будь-яких умов не маємо відпустити тему Криму з міжнародного порядку денного, при чому і політичного, і емоційного. Те, що відбувається сьогодні, ви бачили це відео з Балухом? А що відбувається з Бекіровим? Це просто тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію і заважає. Це системна історія з боку Росії. Ми маємо це показувати і політично, і системно, і ніяк не відпустити Крим з політичного порядку денного", - заявив Павло Клімкін.

Разом із тим, за його словами 24 військовополонені українські моряки, які незаконно захоплені РФ в акваторії Чорного моря й утримуються в полоні, будуть звільнені найближчим часом. В обмін на це президент РФ спробує отримати якомога більше політичних преференцій.

"Я впевнений, що їх (військовополонених моряків. - Ред.) звільнять, при чому найближчим часом. Але для Путіна важливо вирішити це питання, це моя особиста думка, - в контексті саміту G7, в контексті того, що будуть зустрічі стосовно Донбасу, можливо в нормандському форматі. Він спробує це використовувати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб у Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року. <...> Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (російські ув'язнені в Україні - ред.). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок. Я неодноразово говорив, що він використовує хлопців (військовополонених моряків - ред.) як розмінну монету. <...> Його кінцева мета - санкції і визнання Росії як країни, яка потрапляє в нормальність". А друге - це свобода дій і можливість діяти в Україні на розкол і федералізацію", - зазначив міністр.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136550
 
   
 Топ коментарі
 
"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", - заявил Павел Климкин. "

...
А когда зеро признает особый статус лугандона, т.е. признает право любой части Украины выйти из страны и право русского мира решать украинские вопросы- настанет тотальный, системный геноцид над всей Украиной.
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Климкин от тестя оплеуху получил? В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 7815
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а кто слышал как жтот президент Украинской державы говорит державною мовою?
Блин, ДУРНАЛИСТЫ сквозь продажные. Им хозяева СМИ рты закрыли и они даже не язвят на эту тему .
ДОЛОЙ ОЛИГАРХАТ УКРАИНЫ !
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"Мы очень достали Россию тем, что мы делаем. Мы ни при каких обстоятельствах не можем упустить тему Крыма с международной повестки дня, при чем и политическую, и эмоциональную. То, что происходит сегодня, вы видели это видео с Балухом? А что происходит с Бекировым? Это просто тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию и мешает. Это системная история со стороны России. Мы должны это показывать и политически, и системно, и никак не отпустить Крым с политической повестки дня", - заявил Павел Климкин. "

...
А когда зеро признает особый статус лугандона, т.е. признает право любой части Украины выйти из страны и право русского мира решать украинские вопросы- настанет тотальный, системный геноцид над всей Украиной.
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такой же геноцид, какой был в 2013-м? в 2012-м? если такой же, тогда я согласен )
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Когда они убили Немцова - они не просто ****...ли !!!
Они подлежать ликвидации!!!
Их уже нет!!!
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Может надо делать списки всех кто творит геноцид украинцев и татар в Крыму и объявлять их в интерпол?
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Чтобы не пускали фамилии из списка ( и их семьи) в другие страны.
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То есть никакого отдыха и шопинга за рубежом , никаких валютных счетов и имущества зарубежом.
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Не все являются любителями зарубежных вояжей. На это нужны большие деньги. Это раз. По рос. законам организация "Хизб ут тахрир" объявлена террористической, а ее представителей в основном и щемят. И к этому не подкопаешься. Это два. Трудно подкопаться и к другим случаям. Людям шьют уголовные статьи, как и в остальном мире, и они отсиживают свой срок. Справедливо, или несправедливо - это уже другой вопрос. Это три.
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А що там з українською мовою, а то тут зелепух розпиався про різні там статуси..
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а кто слышал как жтот президент Украинской державы говорит державною мовою?
Блин, ДУРНАЛИСТЫ сквозь продажные. Им хозяева СМИ рты закрыли и они даже не язвят на эту тему .
ДОЛОЙ ОЛИГАРХАТ УКРАИНЫ !
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У Чугункина явный геноцид головного мозга. Бедолага.
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??? Климин....слуга Барыги. человек ничтожество....просто тряпка ................
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Мертвечук чревовещает голосом кума-моськи.С приходом ЗЕ в урегулировании конфликта в Донбассе наступит пауза без горизонта.. Чтобы заставить Моську сесть за стол переговоров .Нужна дополнительная помощь от США и более жёсткие санкции.На ЕС и Нато -нет надежд.При последних выборах усилились популистские промосковские силы в некоторых странах.Зеле будет очень трудно переломить спротив Макрона ,Меркель и Конти.
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Может и НЕ так....................Мертвечук пошёл на ЙУХ! А там будем псомоотреть?*!
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А откуда Климкин об этом знает, он что в Крыму был?
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нет, он стоял у границы с Крымом и хватал всех за руку, кто ехал из Крыма, чтобы узнать как там Бекиров и Балух и все остальные поживают, иначе ну никак
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и шо? пусть геноцидят... никто савку не пхав в ямку,сам зализ....хотели "руский мир",вот пусть в нём и живут... и не хрен скавчать...ни разу не жалко
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А я уверен, что моряки будут сидеть еще долго.
Если кто-то не согласен, свои возражения с аргументацией пожалуйста в комментарии.
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Есть три варианта. Первый. Они отсидят свой срок (примерно 6 лет). Второй. Они могут стать "разменной монетой", если так сложится политическая обстановка, и выйдут раньше. Третий (почти фантастический, но...все может быть). Их просто помилуют после приговора суда. Для этого нужны будут их просьбы о помиловании. В основном я согласен с вами, и склоняюсь ко второму варианту.
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Абсолютно правильное поведение власти , Украине надо бы поучиться , и принять такие же методы убеждения , к своим сепаратистам , кому хочется Руского мира не выезжая в Парашу В Крыму происходит тотальный геноцид над всеми, кто не воспринимает Россию, - Климкин - Цензор.НЕТ 3624
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ты не понимаешь, в украине это будет демократически и по европейски, так что будет не геноцид а борьба с противниками демократии и евроатлантических устремлений
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Криму відбувається тотальний геноцид над усіма, хто не сприймає Росію, - Клімкін
 
 
 
 
 
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