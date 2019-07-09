 Державна лотерея "Космолот" стала частиною "М.С.Л."

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
В "М.С.Л." стверджують, що настільки велике об'єднання стало можливим завдяки прозорій роботі оператора в законодавчому полі. Саме це привернуло такого серйозного розповсюджувача, як "Космолот".
"Лотерейний ринок уже давно готовий працювати без корупційного тиску з боку чиновників, за цивілізованими й етичними правилами, зі стратегічним плануванням розвитку бізнесу", - вважають в "М.С.Л.".
Зі свого боку оператор підкреслює, що працює виключно в рамках закону і буде вимагати цього від своїх розповсюджувачів.
"М.С.Л." протягом 6 років тричі було сертифіковано за стандартом Відповідальної Гри Європейської Лотерейної Асоціації."М.С.Л." постійно контролює дотримання цих стандартів та жорстко реагує у випадку їх невиконання", - стверджують в організації підкреслюючи, що вимагають безумовного виконання цих принципів від своїх партнерів і розповсюджувачів.
У компанії впевнені, що приєднання нового розповсюджувача до мережі "М.С.Л." позитивно вплине на лотерейний ринок країни в цілому.
"Цей крок показує, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих умовах, платити податки і бути безпечним для суспільства", - сказано в повідомленні.
Компанія "М.С.Л." - це спадкоємець відомого радянського державного підприємства "Спортлото", а також лідер лотерейного ринку України.
Компанія має представництва у всіх регіонах України і понад 6500 пунктів продажів лотерей.
Під брендом компанії "М.С.Л." працюють багато відомих лотереї: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот", "Спортпрогноз" і безліч інших.
Крім іншого, компанія активно допомагає українській армії. Ще в грудні 2014 року був запущений проект "Граєш в Мегалот - допомагаєш армії". В рамках проекту половина прибутку, отримана від реалізації лотереї "Мегалот", спрямована на підтримку обороноздатності українського війська.
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и тут слуга народа
изначально интересно так было
или на днях перефарбували?
Більше 6500 пунктів продажу, вау! Вся економіка України тримається на лотерейному бізнесі, це не якісь там заводи та фабрики!
Это налог на тупых людей.
В конечном итоге они приводят к тому, что тупые люди хуже размножаются и в отдалённом будущем их станет меньше.
А это - тёмный зал, стулья стоят - и компьютеры. У девочки администратора (или мальчика) можно соточку коньяка или водочки получить, но за денюшку.