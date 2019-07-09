 Державна лотерея "Космолот" стала частиною "М.С.Л."

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

В "М.С.Л." стверджують, що настільки велике об'єднання стало можливим завдяки прозорій роботі оператора в законодавчому полі. Саме це привернуло такого серйозного розповсюджувача, як "Космолот".

"Лотерейний ринок уже давно готовий працювати без корупційного тиску з боку чиновників, за цивілізованими й етичними правилами, зі стратегічним плануванням розвитку бізнесу", - вважають в "М.С.Л.".

Зі свого боку оператор підкреслює, що працює виключно в рамках закону і буде вимагати цього від своїх розповсюджувачів.

"М.С.Л." протягом 6 років тричі було сертифіковано за стандартом Відповідальної Гри Європейської Лотерейної Асоціації."М.С.Л." постійно контролює дотримання цих стандартів та жорстко реагує у випадку їх невиконання", - стверджують в організації підкреслюючи, що вимагають безумовного виконання цих принципів від своїх партнерів і розповсюджувачів.

У компанії впевнені, що приєднання нового розповсюджувача до мережі "М.С.Л." позитивно вплине на лотерейний ринок країни в цілому.

"Цей крок показує, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих умовах, платити податки і бути безпечним для суспільства", - сказано в повідомленні.

Компанія "М.С.Л." - це спадкоємець відомого радянського державного підприємства "Спортлото", а також лідер лотерейного ринку України.

Компанія має представництва у всіх регіонах України і понад 6500 пунктів продажів лотерей.

Під брендом компанії "М.С.Л." працюють багато відомих лотереї: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот", "Спортпрогноз" і безліч інших.

Крім іншого, компанія активно допомагає українській армії. Ще в грудні 2014 року був запущений проект "Граєш в Мегалот - допомагаєш армії". В рамках проекту половина прибутку, отримана від реалізації лотереї "Мегалот", спрямована на підтримку обороноздатності українського війська.

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