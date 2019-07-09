EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
  1674  26
Все про:гральний бізнес (73) лотерея (60)

 Державна лотерея "Космолот" стала частиною "М.С.Л."

Лотерея "Космолот" приєдналася до оператора державних лотерей "М.С.Л.".

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

В "М.С.Л." стверджують, що настільки велике об'єднання стало можливим завдяки прозорій роботі оператора в законодавчому полі. Саме це привернуло такого серйозного розповсюджувача, як "Космолот".

"Лотерейний ринок уже давно готовий працювати без корупційного тиску з боку чиновників, за цивілізованими й етичними правилами, зі стратегічним плануванням розвитку бізнесу", - вважають в "М.С.Л.".

Зі свого боку оператор підкреслює, що працює виключно в рамках закону і буде вимагати цього від своїх розповсюджувачів.

"М.С.Л." протягом 6 років тричі було сертифіковано за стандартом Відповідальної Гри Європейської Лотерейної Асоціації."М.С.Л." постійно контролює дотримання цих стандартів та жорстко реагує у випадку їх невиконання", - стверджують в організації підкреслюючи, що вимагають безумовного виконання цих принципів від своїх партнерів і розповсюджувачів.

У компанії впевнені, що приєднання нового розповсюджувача до мережі "М.С.Л." позитивно вплине на лотерейний ринок країни в цілому.

"Цей крок показує, що бізнес готовий працювати на чесних і прозорих умовах, платити податки і бути безпечним для суспільства", - сказано в повідомленні.

Компанія "М.С.Л." - це спадкоємець відомого радянського державного підприємства "Спортлото", а також лідер лотерейного ринку України.

Компанія має представництва у всіх регіонах України і понад 6500 пунктів продажів лотерей.

Під брендом компанії "М.С.Л." працюють багато відомих лотереї: "Лото-Забава", "Спортліга", "Мегалот", "Спортпрогноз" і безліч інших.

Крім іншого, компанія активно допомагає українській армії. Ще в грудні 2014 року був запущений проект "Граєш в Мегалот - допомагаєш армії". В рамках проекту половина прибутку, отримана від реалізації лотереї "Мегалот", спрямована на підтримку обороноздатності українського війська.

Новина публікується на правах реклами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136547
 
 
 Топ коментарі
 
Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3136547
 показати весь коментар
 
двіженія нє замєчал. Полагаю шо ето кантора для отмиванія дєнєх
 показати весь коментар
 
Какого государства государственная лотерея?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Государственная лотерея "Космолот" стала частью "М.С.Л." - Цензор.НЕТ 3173
и тут слуга народа
изначально интересно так было
или на днях перефарбували?
 показати весь коментар
 
 
Втім, і інші шукають лоха. Більше лохів - вищі заробітки.
 показати весь коментар
 
Новость публикуется на правах рекламы. Источник: https://censor.net.ua/n3136547
 показати весь коментар
 
 
нам не привыкать. Уже долго идет реклама Слуги народа, чтоуже не знаешь это кино или реал
 показати весь коментар
 
Та вроді ж нє Юга, Сабаков жеж вроді ***** ето дєло
 показати весь коментар
 
А КосмоЛОХам яка вигода від цього?
Більше 6500 пунктів продажу, вау! Вся економіка України тримається на лотерейному бізнесі, це не якісь там заводи та фабрики!
 показати весь коментар
 
Нічьо, ху...ню всяку рекламують на Цензорі. Про ломбарди і позичалки ні слова - це не справедливо.
 показати весь коментар
 
Позычалки - положительное явление.
Это налог на тупых людей.
В конечном итоге они приводят к тому, что тупые люди хуже размножаются и в отдалённом будущем их станет меньше.
 показати весь коментар
 
всі продуктивні сили за кордоном - сюди тільки присилают гроші рідним. Тра якось ці гроші у людей видерти
 показати весь коментар
 
 
у нас в містечку все завішали цим космольотом - штук десять на гектарі
 показати весь коментар
 
двіженія нє замєчал. Полагаю шо ето кантора для отмиванія дєнєх
 показати весь коментар
 
 
Какого государства государственная лотерея?
 показати весь коментар
 
 
А мсл офшорная компания. Мы все рады. Казино запрещено но...
 показати весь коментар
 
Счастливчика выигравшего в студию, поаплодируем ему!
 показати весь коментар
 
Та есть там выиграши по-любому. В любых автоматах минимум 10% выручки настроено на выигрышь, по другому клиент не пойдёт туда. А бывает шо и до 30%. Игроман он жеж не совсем даун, шоб деньги тупо отдавать - и ничо не происходит. Надо иногда ему и выигрывать, шоб адреналин с кортизолом выделялись
 показати весь коментар
 
Это же лохотрон. Видел пару раз рекламу в инете, казино вроде. Хотя может ошибаюсь.
 показати весь коментар
 
Казино это крупье, баккара, блекджек, рулетка, хостессы с бесплатным шампанским.
А это - тёмный зал, стулья стоят - и компьютеры. У девочки администратора (или мальчика) можно соточку коньяка или водочки получить, но за денюшку.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДержавна лотерея "Космолот" стала частиною "М.С.Л."
 
 
 
 
 
 вгору