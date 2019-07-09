 "Якщо ми припустилися помилки, нам вкажуть виборці", - Разумков про кандидата Куницького з подвійним громадянством

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.

"На сьогодні юридичних механізмів змінити цю ситуацію у партії (зокрема "Слуги народу") немає... Якщо ми припустилися помилки з тим чи іншим кандидатом, на цю помилку нам вкажуть виборці", - сказав Разумков.

Коментуючи інформацію Центральної виборчої комісії про те, що серед кандидатів від "Слуги народу" четверо мають друге громадянство, Разумков нагадав, що один із них - заступник голови Всеукраїнської аграрного ради, член Української ради бізнесу, експерт "реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов, у якого було підтверджено наявність громадянства РФ, виключений унаслідок постпраймеріз на з'їзді партії.

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"Він забув про це сказати, розумієте, а, на жаль, не завжди у нас є доступ до цієї інформації (про друге громадянство - ред) і перевірити, коли людина приходить і показує документи, що він є громадянином України. Він просто забув згадати , що паралельно він поки що залишається громадянином Російської Федерації. Випадково це сталося чи спеціально - питання, напевно, не до мене. У будь-якому випадку, партія виправила помилку, якої припустилася раніше ", - повідомив Разумков.

Він зазначив, що стосовно кандидатів у мажоритарних округах партія постпраймеріз не проводила.

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Голова партії також засудив практику використання кандидатами-мажоритарниками, яких підтримує міський голова Харкова Геннадій Кернес, стилістики "Слуги народу" в рекламній кампанії.

"Я погано до цього ставлюся... Це по всій країні відбувається. Будь-яка недобросовісна конкуренція, як у бізнесі, так і в політиці, є не найправильнішим підходом до ведення кампанії", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.