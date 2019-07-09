 "Якщо ми припустилися помилки, нам вкажуть виборці", - Разумков про кандидата Куницького з подвійним громадянством

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.
"На сьогодні юридичних механізмів змінити цю ситуацію у партії (зокрема "Слуги народу") немає... Якщо ми припустилися помилки з тим чи іншим кандидатом, на цю помилку нам вкажуть виборці", - сказав Разумков.
Коментуючи інформацію Центральної виборчої комісії про те, що серед кандидатів від "Слуги народу" четверо мають друге громадянство, Разумков нагадав, що один із них - заступник голови Всеукраїнської аграрного ради, член Української ради бізнесу, експерт "реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов, у якого було підтверджено наявність громадянства РФ, виключений унаслідок постпраймеріз на з'їзді партії.
"Він забув про це сказати, розумієте, а, на жаль, не завжди у нас є доступ до цієї інформації (про друге громадянство - ред) і перевірити, коли людина приходить і показує документи, що він є громадянином України. Він просто забув згадати , що паралельно він поки що залишається громадянином Російської Федерації. Випадково це сталося чи спеціально - питання, напевно, не до мене. У будь-якому випадку, партія виправила помилку, якої припустилася раніше ", - повідомив Разумков.
Він зазначив, що стосовно кандидатів у мажоритарних округах партія постпраймеріз не проводила.
Голова партії також засудив практику використання кандидатами-мажоритарниками, яких підтримує міський голова Харкова Геннадій Кернес, стилістики "Слуги народу" в рекламній кампанії.
"Я погано до цього ставлюся... Це по всій країні відбувається. Будь-яка недобросовісна конкуренція, як у бізнесі, так і в політиці, є не найправильнішим підходом до ведення кампанії", - наголосив Разумков.
Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.
6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.
Математика не их конек, а вот манипуляции - да.
Сказал: "Не "бите мне мозги. Кого захотим, того и заведём."
шо у нас красивых девок мало
нехай сидят и послушно давят кнопки
кворум создают в парламенте
168 округ рулет!
Разумков ссать хотел на эту Украину...
- Мы ваши слуги!
- Чего вы хотите?
- Делать вам хорошо!
- А как вы собираетесь делать нам хорошо?
- Собрать лучших прогрессивных людей и отправить депутатами в парламент, чтобы писали хорошие законопроекты! За все хорошее против всего плохого!
- Ок, но вот смотрите, у вас тут есть шнырь, у которого двойное гражданство, и он это скрывает!
(Молчание, слуги курят)
- Ой, смотрите, вот сканы его израильских паспортов, а вот фото из ЦАХАЛ. Значит, он таки гражданин другой страны. Но он по-прежнему всем врет и все отрицает.
(Молчание, слуги курят)
- Ну смотрите же, черт возьми, даже ЦИК уже признала, что у вашего шныря таки да, двойное гражданство, и передала вам эту информацию!
- Это все черный пиар! Вы же знаете, как работает черный пиар? Мы все проверим, но это все равно черный пиар, вы опорочили честного парня! - слуги перестают курить и стряхивают пепел в чашку с вашим чаем.
- Ойойой, смотрите, ваш шнырь сам публично признался в том, что у него двойное гражданство!
(Молчание, слуги курят)
(Слуги долго курят)
(Слуги бесконечно долго курят и смотрят поверх голов прозрачными глазами социопата)
Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировала свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.Олена Монова.
Я сторонник решительных мер - не можете, "на фиг с пляжа"!
Товарищи просто надо работать и меньше отмазок искать. Не за горами опалювальний сезон, громадянам з подвійним дном ( вибачте - громадянством) є куди тікати в теплі краї, а іншим треба буде виживати. Як людина з-за кордону буде без приколів управлять країною, економікою, писати закони? Не всім же бути коломойськими...
А там и Соломатин вернётся в армию.