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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:кандидат (171) Разумков Дмитро (85) Слуга народу (102)

 "Якщо ми припустилися помилки, нам вкажуть виборці", - Разумков про кандидата Куницького з подвійним громадянством

Партія "Слуга народу" не може вплинути на ситуацію, що склалася з кандидатом у народні депутати у мажоритарному виборчому окрузі №169 (Харків) Олександром Куницьким, який визнав наявність у нього другого громадянства (громадянства держави Ізраїль).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.

"На сьогодні юридичних механізмів змінити цю ситуацію у партії (зокрема "Слуги народу") немає... Якщо ми припустилися помилки з тим чи іншим кандидатом, на цю помилку нам вкажуть виборці", - сказав Разумков.

Коментуючи інформацію Центральної виборчої комісії про те, що серед кандидатів від "Слуги народу" четверо мають друге громадянство, Разумков нагадав, що один із них - заступник голови Всеукраїнської аграрного ради, член Української ради бізнесу, експерт "реанімаційного пакету реформ" Михайло Соколов, у якого було підтверджено наявність громадянства РФ, виключений унаслідок постпраймеріз на з'їзді партії.

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"Він забув про це сказати, розумієте, а, на жаль, не завжди у нас є доступ до цієї інформації (про друге громадянство - ред) і перевірити, коли людина приходить і показує документи, що він є громадянином України. Він просто забув згадати , що паралельно він поки що залишається громадянином Російської Федерації. Випадково це сталося чи спеціально - питання, напевно, не до мене. У будь-якому випадку, партія виправила помилку, якої припустилася раніше ", - повідомив Разумков.

Він зазначив, що стосовно кандидатів у мажоритарних округах партія постпраймеріз не проводила.

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Голова партії також засудив практику використання кандидатами-мажоритарниками, яких підтримує міський голова Харкова Геннадій Кернес, стилістики "Слуги народу" в рекламній кампанії.

"Я погано до цього ставлюся... Це по всій країні відбувається. Будь-яка недобросовісна конкуренція, як у бізнесі, так і в політиці, є не найправильнішим підходом до ведення кампанії", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136541
 
 
 Топ коментарі
 
то что иметь 2-е гражданство запрещено законами Украины - на это Разумкову насрать...
Разумков ссать хотел на эту Украину...
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"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Сказал: "Не "бите мне мозги. Кого захотим, того и заведём."
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Без пиджак ..плохо...в пиджаке ...хреново...с галстуком...охренеть...без галстука тоже фигня...........................может просто ВЫ сексуально озЛабочены??? 73.5 Украины сказали ..идите НА ХРЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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По их версии в Украине меньше 18 миллинов жителей.
Математика не их конек, а вот манипуляции - да.
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пожалейте зебила- зебилу надо кушать, у него семья, брат (возможно тоже есть как у паши с Луганска)- а ЗП в $4000 все еще нет)
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Мені здається у цій партії цілковитий бардак.
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Не бардак, там свои и нужные люди вперемешку со случайными, чтобы типа новыми казались. И кум Медведчука Холодов, и блогер рашист украинофоб Бужанский, и бывшие рыги. Это все своя команда.
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"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством

Сказал: "Не "бите мне мозги. Кого захотим, того и заведём."
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та выгоните вы этого куницкого *****
шо у нас красивых девок мало
нехай сидят и послушно давят кнопки
кворум создают в парламенте
168 округ рулет! "Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели", - Разумков о кандидате Куницком с двойным гражданством - Цензор.НЕТ 6560
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зачем мусолить этот вопрос так долго и искать оправдания. Должен уже и результат быть.
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Разумков? Фамилия такая обязывает думать заранее..................
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то что иметь 2-е гражданство запрещено законами Украины - на это Разумкову насрать...
Разумков ссать хотел на эту Украину...
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олень северный, ты то каким боком тут? иди вагину тюленя лижи.
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Разумков, избиратели тебе указывают, ты - ошибка. как и Богдан и вся ваша гоп-компашка. ЗеДебила можете оставить. за него 73% проголосовало. а вы к нему каким боком? киздуйте нах.
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До виборів в Раду треба допускати партію, яка працює не менше 10 років, має представництва в кожному обласному центрі, має розгалуджену мережу первинних організацій, та члени якої працюють в обласних та районних радах. Тоді не будуть нізвідки з"являтись партії в список яких з голови накидали 70-80 прізвищ.
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не з голови.ХТОСЬ З НИХ СКАЗАВ,ЩО ВОНИ ШУКАЮТЬ НАВІТЬ НА САЙТІ ЗНАЙОМСТВ.
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А Зебилом все по приколу, они все равно проголосуют под мантру "Это Петро виноват". Им на страну похер, им главное Пороху насолить
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Если мы допустили ошибку/-виноваты папередники и учителя.Не научившие , что Торонто не столица Канады, что Словения и и Словакия разные страны, не научившие пользоваться калькулятором при расчёте зарплаты в 4000 евро.
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Який такий праймеріз? Гроші на стіл - і проходи.
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"Мы сели с Разумковым и сразу из головы 50-70 фамилий накидали", - Корниенко о формировании списка партии "Слуга народа". Праймериз по зебильному. Правда зебильчики? А вы думали, что вас спросят?
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Короче четко и ясно. Зебилы - в стойло! Вякать никто не разрешал! Когда вякать и на кого - скажем.
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Адекватные избератели укажут вам 21-го числа на ЙУХ, ваЗЕлиновые брехуны!!!
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Действительно, кому не нравиться пусть за него не голосует.
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"А я проголосую, потому, что мне все нравится", да Игорь ДЭ?
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- Кто вы?
- Мы ваши слуги!
- Чего вы хотите?
- Делать вам хорошо!
- А как вы собираетесь делать нам хорошо?
- Собрать лучших прогрессивных людей и отправить депутатами в парламент, чтобы писали хорошие законопроекты! За все хорошее против всего плохого!
- Ок, но вот смотрите, у вас тут есть шнырь, у которого двойное гражданство, и он это скрывает!
(Молчание, слуги курят)
- Ой, смотрите, вот сканы его израильских паспортов, а вот фото из ЦАХАЛ. Значит, он таки гражданин другой страны. Но он по-прежнему всем врет и все отрицает.
(Молчание, слуги курят)
- Ну смотрите же, черт возьми, даже ЦИК уже признала, что у вашего шныря таки да, двойное гражданство, и передала вам эту информацию!
- Это все черный пиар! Вы же знаете, как работает черный пиар? Мы все проверим, но это все равно черный пиар, вы опорочили честного парня! - слуги перестают курить и стряхивают пепел в чашку с вашим чаем.
- Ойойой, смотрите, ваш шнырь сам публично признался в том, что у него двойное гражданство!
(Молчание, слуги курят)
(Слуги долго курят)
(Слуги бесконечно долго курят и смотрят поверх голов прозрачными глазами социопата)
Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировала свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.Олена Монова.
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Какой-то он кисельный,желатиново-ванильный. Такой за бочку варенья и ящик печенья точно Украину продаст.
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Ваши избиратели могут указать во сколько начало "Сватов" по 1+1😭
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"Партия "Слуга народа" не может повлиять на ситуацию, сложившуюся с кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №169 (Харьков) Александром Куницким, признавшим наличие у него второго гражданства (гражданства государства Израиль)" - в таком случае, грош тебе цена, рускоговорящий совок, если ты сам об этом не знал, а скорее всего ты пошёл на нарушение закона, и теперь разводишь руками и прикидываешься шлангом, так мы далеко пойдём, вслед за рошеновским Мародёром.
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Я как избиратель не собираюсь что-то указывать последователям Учения Зеленой Сопли.

Я сторонник решительных мер - не можете, "на фиг с пляжа"!
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Зебили они де дебили как они могут на что то указать ?странное заяеление
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Голосуйте за националистов,и не смотрите новости по жидовским каналам,жидов нужно постепенно вытеснять из власти,бо если сразу то будут визжать на весь мир.
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Та ВИБОРЦІ ВЖЕ ВКАЗАЛИ!
Товарищи просто надо работать и меньше отмазок искать. Не за горами опалювальний сезон, громадянам з подвійним дном ( вибачте - громадянством) є куди тікати в теплі краї, а іншим треба буде виживати. Як людина з-за кордону буде без приколів управлять країною, економікою, писати закони? Не всім же бути коломойськими...
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Разумков, и ты и зеленский тоже ошибка, а Богдан с гетманцевым вообще фатальная ошибка.Нахер с пляжа дорогой
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Давно дивлюсь роліки Куницького,ще з часу,коли він був метушливим "Саньком"...Нормальний хлопець,не одного пузатого гаїшника взув,і навіть сьогодняшніх "реформованих" взуває по повній...Те,що нардеп Береза (Бляхєр) має ізраїльське громадянство - це правдорубів не хвилює...чомусь...
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"Если мы допустили ошибку, нам укажут избиратели" = демагогия 777-го уровня!
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Тебе уже указали на ошибку, придурок! Исправляй!
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Гитлера тоже избрал народ. Потом были большие проблемы.
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нехитрая тактика - понабирали всяких подозрительных и мутных личностей, и несколько наиболее одиозных (про кого журналисты успеют раскопать) - торжественно снимут. а остальная шобла пойдет в Раду.
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Так даже тех, о ком уже рассказали - и то не хотят снимать. Своих дана команда не трогать. Холодова сам Розумков отгавкивал, про Бужанского молчат и отмараживаются, рыгов в упор не замечают.
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Первой допустила ошибку его мать, когда не воспользовалась противозачаточным средством.
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Куницкий, кстати, активист и ментов гоняет - дай Боже, а они к израильскому паспорту прицепились. Не кацапский же.
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Классная отмазка : "народ разберётся". Да уж, ваш лохторат ватный разберётся... Сволочи.
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с таким успехом вооружённый народ начнёт разбираться
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разумков-лупоглазое , ссученое, цыничное быдло.
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Если бы израильское, да там с российским гражданством каждый второй будет.
А там и Соломатин вернётся в армию.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Якщо ми припустилися помилки, нам вкажуть виборці", - Разумков про кандидата Куницького з подвійним громадянством
 
 
 
 
 
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