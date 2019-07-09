 Зеленський призначив Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки

Відповідний указ №501/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.
У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.
У 2017 році Євдокимов нагороджений державною нагородою - Орденом Данила Галицького.
наверное єто Великобритания