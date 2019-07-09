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Все про:Зеленський (1986) призначення (394) СЗР (33)

 Зеленський призначив Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Євдокимова заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Відповідний указ №501/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Євдокимова Валерія Володимировича заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в документі.

У 2013 році Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби України. Тоді ж йому присвоєно звання генерал-майора.

У 2017 році Євдокимов нагороджений державною нагородою - Орденом Данила Галицького.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136539
 
   
 Топ коментарі
 
Известная украинская писательница Оксана Забужко устроила президенту Владимиру Зеленскому настоящий разгром и раскритиковала главу государства. По ее мнению, Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет. Бывший комик по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, которое было срежиссировано Москвой. Резкое заявление Забужко сделала в эфире одного из украинских телеканалов. Она также считает, что новый украинский президент абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций главы государства. При этом она сравнила работу Зеленского со сферой шоу-бизнеса и обвинила в отсутствии понимания реалий собственной страны.
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Иванов, Петров, Баширов
наверное єто Великобритания
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Иванов, Петров, Баширов
наверное єто Великобритания
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Євдокимов - начальник прикордонної розвідки України, так що призначення за фахом...
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Известная украинская писательница Оксана Забужко устроила президенту Владимиру Зеленскому настоящий разгром и раскритиковала главу государства. По ее мнению, Зеленский не чувствует абсолютно никакой связи со страной, которую возглавляет. Бывший комик по-прежнему воспринимает все происходящее как шоу, которое было срежиссировано Москвой. Резкое заявление Забужко сделала в эфире одного из украинских телеканалов. Она также считает, что новый украинский президент абсолютно непригоден к профессиональному выполнению функций главы государства. При этом она сравнила работу Зеленского со сферой шоу-бизнеса и обвинила в отсутствии понимания реалий собственной страны.
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даже Янукович был на ступеньку умнее - или у него были более умные советники.
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Так ЗЭК - Иуда имеет высокую научную степень доктор наук "ПроФфессор " . .... А ЗЕбил заранее не прикупил себе ничего достойного он просто почётный эксклоун.
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Новости нужны только для того, чтобы было где размещать свои изыскания на любую тему?
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Мені теж здається що пан Зю збирається не ЛуганДон приєднати до України, а навпаки Україну до ЛуганДона
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Отличное назначение. Володимир, вперед на благо Украины!
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Господи,сколько еще на свете дебилов-коментаторов!
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