 Зеленський призначив Безсмертного замість Моцика представником Києва на переговорах стосовно Донбасу в політичній підгрупі

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", - йдеться в указі президента від 9 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Зеленський своїм указом від 19 червня перепризначив трьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, Олександр Моцик був уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань.

У 2015 році Романа Безсмертного було призначено представником України в політичній підгрупі ТКГ. У квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.

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