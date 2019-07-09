 Зеленський призначив Безсмертного замість Моцика представником Києва на переговорах стосовно Донбасу в політичній підгрупі

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов'язків О.Моцика", - йдеться в указі президента від 9 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Зеленський своїм указом від 19 червня перепризначив трьох уповноважених представників України в робочих підгрупах ТКГ з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Зокрема, Олександр Моцик був уповноважений представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань.
У 2015 році Романа Безсмертного було призначено представником України в політичній підгрупі ТКГ. У квітні 2016 року вийшов із Мінського процесу.
Один из ОЧЕНЬ немногих (если не единственный) стОящий чел из оранжевой команды гниломордого Юща.
Это чмо завалило абсолютно все поручения, кто бы ему их не давал.