 Арахамію і Загороднюка призначено членами наглядової ради "Укроборонпрому", - указ президента

Відповідний указ президента №499/2019 від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський вніс часткову зміну в ст.1 указу президента України №309 від 17 березня 2014 року "Про членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", припинивши повноваження члена наглядової ради держконцерну Михайла Згуровського, який також був головою наглядової ради.
Водночас президент призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і Загороднюка (за згодою).
Андрій Загороднюк раніше був главою проектного офісу реформ при Міноборони. Арахамія відомий волонтер, а також кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу".
расследований подготовили
ходатайство на арест всего
движимого и недвижимого
имущества завода "Кузня на
Рыбальском" (бывшая
Ленинская кузня), а также его
акций. Об этом сообщают
источники страны в
Генпрокуратуре.
Повний тезка Загороднюка, згідно з реєстром Мін'юсту, є власником компанії Діскавері бурове обладнання (Discovery Drilling Equipment), яка займається розробкою і виробництвом бурових установок і компонентів для нафтової промисловості.
Раніше своїм позаштатним радником Зеленський призначив куратора київських Мураль і засновника арт-проекту Art United Us Гео Лероса.=====06,07 2019----
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Загороднюка своїм позаштатним радником. Відповідний указ опублікований на сайті президента.
"Призначити Загороднюка Андрія Павловича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.