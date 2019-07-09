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 Політика України
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Все про:Згуровський (4) Зеленський (1986) Укроборонпром (464) Арахамія (8) Загороднюк (4)

 Арахамію і Загороднюка призначено членами наглядової ради "Укроборонпрому", - указ президента

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Михайла Згуровського і призначив членами наглядової ради Давида Арахамію та Андрія Загороднюка.

Відповідний указ президента №499/2019  від 9 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський вніс часткову зміну в ст.1 указу президента України №309 від 17 березня 2014 року "Про членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром", припинивши повноваження члена наглядової ради держконцерну Михайла Згуровського, який також був головою наглядової ради.

Водночас президент призначив членами наглядової ради "Укроборонпрому" Арахамію і Загороднюка (за згодою).

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Андрій Загороднюк раніше був главою проектного офісу реформ при Міноборони. Арахамія відомий волонтер, а також кандидат у народні депутати за списком "Слуги народу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136536
 
   
 Топ коментарі
 
Арахамия, замечательный парень и профессионал Рада за него! Хорошее назначение!
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Изверг!! При Петррило такого не БЫЛО!!!
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снова своих свинарчуков на потоки расставляет?
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Следователи Госбюро
расследований подготовили
ходатайство на арест всего
движимого и недвижимого
имущества завода "Кузня на
Рыбальском" (бывшая
Ленинская кузня), а также его
акций. Об этом сообщают
источники страны в
Генпрокуратуре.
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так он сейчас принадлежит тигипко, шо не так с серегой?
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Поставил на "потоки" человека Авакова. Ясно дело с разрешения Коломойши.
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Арахамия, замечательный парень и профессионал Рада за него! Хорошее назначение!
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З вересня 2014 РОКУ - уповноважений міністра оборони з питань закупівель. З серпня - радник голови Миколаївської ОДА з питань закупівель----А ЩО ТАМ ВІДБУВАЛОСЯ З ЗАКУПІВЛЯМИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ?------
Повний тезка Загороднюка, згідно з реєстром Мін'юсту, є власником компанії Діскавері бурове обладнання (Discovery Drilling Equipment), яка займається розробкою і виробництвом бурових установок і компонентів для нафтової промисловості.
Раніше своїм позаштатним радником Зеленський призначив куратора київських Мураль і засновника арт-проекту Art United Us Гео Лероса.=====06,07 2019----
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Загороднюка своїм позаштатним радником. Відповідний указ опублікований на сайті президента.
"Призначити Загороднюка Андрія Павловича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАрахамію і Загороднюка призначено членами наглядової ради "Укроборонпрому", - указ президента
 
 
 
 
 
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