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 Політика України
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Все про:Парубій (1131) сепаратизм (617) Сюмар (144) Іонова (10) Європейська Солідарність (56)

 Сюмар, Іонова і Парубій пропонують посилити відповідальність за невизнання Криму та ОРДЛО територією України

Посилити кримінальну відповідальність за умисне невизнання української юрисдикції території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей пропонують народні депутати України, члени виборчого списку партії "Європейська Солідарність" Андрій Парубій, Вікторія Сюмар та Марія Іонова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу "Європейської Солідарності"

Вони зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект № 10423 і пропонують внести зміни до статті 110 Кримінального кодексу, яка встановлює відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Автори законопроекту пропонують, щоб умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України каралося позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

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Для представників органів влади, які вчинять таке правопорушення, пропонується більш суворе покарання: позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Такі ж санкції, відповідно до законопроекту, будуть застосовані до осіб, які вчинять правопорушення повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Якщо таке невизнання призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків – законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно – з конфіскацією майна або без такої.

Наразі у чинній редакції статті 110 Кримінального кодексу йдеться лише про умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136534
 
   
 Топ коментарі
 
Еще усилить то чего нету? Вы для начала запретили бы в окупированный крым ездить нашим сепарам отдыхать.
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Цей закон треба було приймати ще у 2014 році,а покарання повинно бути позбавлення громадянства та депортація.
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Опять надышались каких то неизвестных препаратов Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 2814 для начала красномордому ефремову какой то приговор хотя бы вынесете, а потом уже будет ответственность усиливать для других Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 5853
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Еще усилить то чего нету? Вы для начала запретили бы в окупированный крым ездить нашим сепарам отдыхать.
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Щас.....у меня даже мысли вся семья отгоняет.......лет 30 в Крым ездили...летняя дача.......Сейчас нефиг нафиг. Пусть вата удавится.
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куясе
еще и дача осталась
спалить хоть успел?
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Это санаторий который ездил с детства....а вата это так издержки общения.
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Какая активность оставшиеся дни. часы..................До свидания...Или лучше Прощайте , ну чтоб без уголовных дел Вам же лучше. Идите с миром в тень.
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Цей закон треба було приймати ще у 2014 році,а покарання повинно бути позбавлення громадянства та депортація.
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Опять надышались каких то неизвестных препаратов Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 2814 для начала красномордому ефремову какой то приговор хотя бы вынесете, а потом уже будет ответственность усиливать для других Сюмар, Ионова и Парубий предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - Цензор.НЕТ 5853
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Этот ублюдок типа мушкетёр "один за всех"....сколько ещё "Достойных и на свободе".
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Наказание за отрицание реальной действительности? И что за глупость такая - умышленное отрицание? К стати, следующая статья будет за противозаконные мысли.
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ему Морфеус дал не красную или синюю таблетку, а зеленую в фиолетовый горошек
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От ідеш ти собі спокійно,аж тут до тебе підбігають Парубій,Іонова і Сюмар і сходу запитують - чий Крим?!..І не дай Бог неправильно відповіси - зразу на п"ять років з кофіскацією майна...Пам"ятаю,у Львові за совітів на танцях в Сараї (це біля Краківського ринку) був такий гопник з погонялом Мустафа...Любив підійти до навачка і різко спитати - а ти шо єто в маї сапагі насцал?!..І поки новачок щось белькотів шо він нє сцал його кишені обчищались,забирались сигарети,рублі і потерпілий випроваджувався з танців з обіцянкою "больше нє сцать"..Шкода,що Мустафа не дожив до наших днів,був би спікером не згіршим за Парубія...А,до речі,та компашка новоявлених гопників з депутатськими мандатами - теж львівяни...От що значить традиціі...
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Це добре,але трохи запіЗднюєтесь панове.
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Давно пора. А также ввести анкету на границе, где каждый иностранец должен написать, что Крым - часть Украины, чтобы его впустили. За неимением визового режима с Московией.
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Ну так і я пропоную посилити відповідальність!!
Ну а дальше шо?
А дальше, "пізно заміж виходити в 80-т років", раніше тре було посилювать, ще за першої каденції Кучми, коли сепарня в Криму голови підіймала!
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Прокакали Крым и Лугандон ,а теперь спрашивают чей он Вот пусть Сюмар и Парубий едут в Симферополь и расскажут чей Крым ,а их очень внимательно послушают в ФСБ. А то взяли моду моряков посылать безоружных Сюмар, Іонова і Парубій пропонують посилити відповідальність за невизнання Криму та ОРДЛО територією України - Цензор.НЕТ 5134
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усилить и по этому закону зе-ко-манду за граты!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСюмар, Іонова і Парубій пропонують посилити відповідальність за невизнання Криму та ОРДЛО територією України
 
 
 
 
 
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