 Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цей формат, і "нормандський", і "мінський", схвалила Рада безпеки ООН, це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але акцент треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей", - сказав Лавров журналістам за підсумками неформальної зустрічі ОБСЄ.
Він зазначив, що пропозиція президента України не обговорювалася на неформальній зустрічі ОБСЄ, яка відбулась у вівторок.
Лавров наголосив, що "коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку через дипломатичні канали, а не публічно через фейсбук.
"Але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі домовленості", - сказав міністр.
Президент України Володимир Зеленський 8 липня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн "нормандського формату" в Мінську, де відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.
Зеленский так и продолжает в новой роли свои дебильные приемчики предвыборной компании
В Кривом Роге, вскормившем политический талант ЗЕ, серьезные предложения делают на заборах и стенках лифта.
Это просто плевок....
Зе, ждем ответа!
В сухом остатке : мяч российской предвьіборной провокации с телемостом ( в пользу рьігов и соевьіх лузеров) президент Зеленский мастерски отбил через кремлевскую стенку прямо в штрафную площадку противника. Начало отличное , продолжение должно бьіть не хуже ! РЕСПЕКТ !!!
Дональд миром руководит из Твиттера
А тут делов-то, стрелку бандитам набил.