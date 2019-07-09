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 Політика України, За кордоном
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 Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона

Глава МЗС Росії Сергій Лавров закликав президента Зеленського вирішувати серйозні питання через дипломатичні канали між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей формат, і "нормандський", і "мінський", схвалила Рада безпеки ООН, це є безпосереднім інструментом, який необхідно використовувати міжнародній спільноті. Інші пропозиції, напевно, мають право на існування. Але акцент треба робити на прямий діалог, це серцевина Мінських домовленостей", - сказав Лавров журналістам за підсумками неформальної зустрічі ОБСЄ.

Він зазначив, що пропозиція президента України не обговорювалася на неформальній зустрічі ОБСЄ, яка відбулась у вівторок.

Лавров наголосив, що "коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку через дипломатичні канали, а не публічно через фейсбук.

"Але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі домовленості", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно зрозуміти, чи є перспективи у такої зустрічі і як бути з "нормандським форматом", - Пєсков про пропозицію Зеленського щодо переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський 8 липня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн "нормандського формату" в Мінську, де відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136533
 
 
 Топ коментарі
 
Даже говорящая лошадь непринужденно вождя ЗЕмунду опускает. Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров-Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона - Цензор.НЕТ 6906
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ЗЕ, надо было в твиттере сделать это предложение - завоевал бы сердце Трампа
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Как активно порохоботы поддерживают Коня. Это просто прекрасно!!!
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да не поддерживаем.... Предупреждали же, что клоунам во внешней политике Украины в нынешние времена делать нечего.... Стыдно за Зеленского....
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редкий случай когда поддержу лаврова.
Зеленский так и продолжает в новой роли свои дебильные приемчики предвыборной компании
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Порох - охрененный дипломат! Его скоро простые люди на встречах копняками гонять будут! Серьезные предложения в "Фейсбуке" не делают, - Лавров - Зеленскому о переговорах по Донбассу при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона - Цензор.НЕТ 405
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у него профильное "дипломатическое" высшее образование
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Старый конь опять борозду испортил. Нужно было сказать: " Дебил, глядь! "
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лошадь конечно унылая но зеля ау! ты не со своими выборцами (прости господи) разговариваешь. надо уровень держать. я понимаю что можно и с полковниками встречаться в рубашке и джинсах. но бл официальное обращение должно быть соответствующим. ты в театре был когда нибудь? ты же не ходишь туда в застиранных трусах и майке? ты одеваешься (я надеюсь) соответствующим образом вне зависимости от того понравится тебе спектакль или нет.
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Стесняюсь спросить, а где он "с полковниками встречался в рубашке и джинсах"?
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Рубашка сверху на футболку типичный быдлан Кривого РОга...
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Это был риторический вопрос. Но хорошо, что Вы ответили. Можно было бы ещё другие фотки с этой встречи выложить. Серйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона - Цензор.НЕТ 3988
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За какую дипломатию конь рассказывает....
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Серьёзно с вами поговорил грузинский журналист в прямом эфире. Обтекайте..А наши ЗЕбилы могут только коленки протереть..
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Сколько уже таких "молодых и ранних" Система перехавала! Предпоследний по очереди - австрийский Куртц, последний - грек( вылетела фамилия), следующим, по ходу, будет Трамп, потом Макрон. А про наше недоразумение история через пять лет даже не вспомнит. Только вот , чтобы при этом и про Украину уже не забыли....
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все эти хвалебные слова о поездках и результатах Зе только обложка, а политического сознания, этикета, понимания значения слова ГДЕ КЕМ КАК Когда для Зе высшая математика. Неужели его хамское поведение на дебатах никому ничего не показало или при вступлении на должность....немцы сразу среагировали на его приколы
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Конь моржовый вытер жопу зелебобкой😁
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А совковым дебилам надо грамоту с золотыми чернилами и челобитной.
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А где делают серьезные предложения? В казиматах Лубянки?
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Не.
В Кривом Роге, вскормившем политический талант ЗЕ, серьезные предложения делают на заборах и стенках лифта.
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Трамп с тобой не согасен. Заканчивай соково-гебешные замашки.
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А лошади нужно ответить, по-грузински)), пусть горько ржет дальше.
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Нда, как не печально, но лошадь "опустила" спамера Зе…….

Это просто плевок....

Зе, ждем ответа!
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О как подгорело в кремле и карлик лошадь выпустил на арену призывать к тайной дипломатии...дебилы!
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Прочитал в фейсбуке? Вот и ладушки. Главное на них капать не останавливаясь. Хоть по международным каналам, хоть через фейсбук. И еще. Нужно чтобы сюда больше не встрявал никчемный петя. А то совсем берега может попутать.
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Хоть в Фейсбуке , хоть в Твиттере , не важно , а Зеленский отлично обьіграл кремлядей , внеся в публичную плоскость обсуждения вопрос фактического перехода к Будапештскому формату . С одним существенньім и полезньім дополнением - подключением Германии. Не даром Лавров загундосил о Минском формате , как единственном , одобренньім СБ ООН .
В сухом остатке : мяч российской предвьіборной провокации с телемостом ( в пользу рьігов и соевьіх лузеров) президент Зеленский мастерски отбил через кремлевскую стенку прямо в штрафную площадку противника. Начало отличное , продолжение должно бьіть не хуже ! РЕСПЕКТ !!!
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Херня какая
Дональд миром руководит из Твиттера
А тут делов-то, стрелку бандитам набил.
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тупые совки сэр! Как у нас порохоботы.
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Сказал бы проще. Медедев забрал айфон и не отдает.
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старый пердун, что ты понимаешь в государстве в смартфоне
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Когда он будет в Ростове, тогда пусть и отчитывает, а сейчас это наш клоун и мы его ...э-э-э... богомольцируем.
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Потрібно розігнати МЗС і все робити через Фейсбук.
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...антонім до слова "серйозний" - "по приколу"....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСерйозні пропозиції у фейсбуці не роблять, - Лавров - Зеленському про переговори щодо Донбасу за участю Трампа, Меркель, Мей і Макрона
 
 
 
 
 
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