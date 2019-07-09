 У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Третій "Майдан" відбувся, - переконаний Смешко, говорячи про минулі президентські вибори в Україні. - Слава богу 73% зрозуміли інтуїцією, що вийти на Майдан, при тому, що майже сотні тисяч пройшли вже через АТО, кількість зброї яка, ворог стоїть на кордоні ... Хвала Богу, ми пройшли цей іспит і законно обрали президента. Але, президент, давайте відверто говорити. Він, я не сумніваюся в його щирості, я не сумніваюся, що він хоче бути успішним президентом і державником, як він був успішним представником шоу-бізнесу, але у нього немає команди. У нього немає партії, яка стоїть за ним. У нього немає державного досвіду. Ми стоїмо перед реальною загрозою. На кордоні стоїть ворог, мета якого - знищення незалежної України. Захід втомився, а очікування народу зашкалюють, нетерплячість зашкалює, і всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може"
Смешко також зазначив, що знайомий з Володимиром Зеленським, зустрічалися в кулуарах під час різних телепрограм, але особисто з ним не мав спілкування.
Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.
и потому так сладок сон....."
ну а петрик же обещал ему помочь с его веком и как видно "батя2 старается" . ))))
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировал свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.(с)
Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа.
Он президент и пианист
И пока он так делает, чудеса будут расчудесные
При этом партии у обоих одного возраста, но у одного есть команда "папередников", а другой так себе, сирота казанская.
С чего бы?
Слово «мародер» заучили по методичкам, но в словарь никто глянуть не удосужился.
Дебилы, мля...(с)
Наутро чудо опухло и мешало ходить.
"Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба "Энергоугля".
"9 июля 2018 ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил официальное уведомление от
ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из
списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении
электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики
оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", -
говорится в сообщении.
Как сообщается, по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса":
Насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. БелокузьминовкаПодстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык.Подстанция 110 кВ "Артемовск" г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция)
Отмечается, что ограничение и возобновление электроэнергии были
выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика
последней надежды в рамках действующего законодательства Украины.
"Укринтерэнерго" возобновляет электроснабжение объектов КП "Компания "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба "Энергоугля".
"9 июля 2018 ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил официальное уведомление от ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.
Как сообщается, по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса": Насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. БелокузьминовкаПодстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык.Подстанция 110 кВ "Артемовск" г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция)
Отмечается, что ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ПОРОХОБОТЫ НА ВАШИ ФАНТАЗИИ ЧТО ЗЕ НЕ ДУМАЕТ О СТРАНЕ
А у Смешко есть партия? Еще месяц назад в ней были только Гордон и его жена Бацман ))
"Партія Смешка: у список увійшли люди Порошенка, Ахметова, Пінчука і "продані місця", ZIK, 23 июня.