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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) Смешко (21)

 У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко. ВIДЕО

Лідер партії "Сила і честь", кандидат у народні депутати Ігор Смешко вважає, що всі українці, які проголосували на виборах за Володимира Зеленського "хочуть дива від президента", однак новообраний президент не має для цього команди і досвіду роботи в державній системі влади.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Третій "Майдан" відбувся, - переконаний Смешко, говорячи про минулі президентські вибори в Україні. - Слава богу 73% зрозуміли інтуїцією, що вийти на Майдан, при тому, що майже сотні тисяч пройшли вже через АТО, кількість зброї яка, ворог стоїть на кордоні ... Хвала Богу, ми пройшли цей іспит і законно обрали президента. Але, президент, давайте відверто говорити. Він, я не сумніваюся в його щирості, я не сумніваюся, що він хоче бути успішним президентом і державником, як він був успішним представником шоу-бізнесу, але у нього немає команди. У нього немає партії, яка стоїть за ним. У нього немає державного досвіду. Ми стоїмо перед реальною загрозою. На кордоні стоїть ворог, мета якого - знищення незалежної України. Захід втомився, а очікування народу зашкалюють, нетерплячість зашкалює, і всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може"

Читайте також: Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО

Смешко також зазначив, що знайомий з Володимиром Зеленським, зустрічалися в кулуарах під час різних телепрограм, але особисто з ним не мав спілкування.

Повну версію інтерв'ю з Ігорем Смешком "Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати" дивіться ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136528
 
 
 Топ коментарі
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 19 ч.19 часов назад

Арестович о Зеленском:
1.Команды нет.
2.Мамочка Богдан.
3.Боится войны (Украина приходяща, а кино-бюджет РФ вечен).
4.Боится внешнюю политику.
5.Боится протестов.
6.Сидит на «допинге».
7. Иллюзия победы 73% пройдёт.
Всё решится на улице.


У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко - Цензор.НЕТ 8119

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Тю. А разве зебилы выбирали клоуна-наркомана за то, что у него есть опыт, команда, программа, партия?

Не. ЗЕ прикоооооольный. И умеет играть самыми неподходящими органами на рояле. Для президента это главное по мнению 73%.
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Типа, один протеже Гордона мочит другого протеже Гордона за возможность попасть в Раду... У Зеленского нет команды, партии и опыта. Все хотят чуда от президента, а чудо он сам по себе сделать не может, - Смешко - Цензор.НЕТ 7189
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******. по спискам могут идти кто угодно. Я тебе придурку о ТАЙНЫХ встерчах Президента Порошекно с ВРАГОМ государства!
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понимаешь есть настоящие патриоты Украины которые которые защищают на востоке Украины территорию украинскую, а есть псевдопатриоты которые прикрываются вышиванкой
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Если у зеленой табуретки "нет команды, партии и опыта", какого хрена он захотел стать президентом? Шоб его жалели и сочувствовали? Реально, мозга нет у него и его зеленых избирателей.
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Мізків немає у тих, хто підтримує свиноту, яка підняла долар втричі, комунальні тарифи в 10-12 раз, вигнала мільони українців за кордон.
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"кавалергарда век не долог
и потому так сладок сон....."
ну а петрик же обещал ему помочь с его веком и как видно "батя2 старается" . ))))
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...Знаете что, слуги. Вы, в принципе, и даром не нужны. Потому что свободный человек в слугах не нуждается. И вот это ваше название «слуга народа» - это ведь все ради заигрывания с люмпеном. Это мы понимаем, но это и вы прекрасно понимаете. На заигрывании с люмпеном во власть въезжали многие мерзавцы.
Но мы уже и другое поняли. Мы прекрасно поняли, какими методами вы будете причинять радость и наносить счастье. Вы будете плевать на мнение общества. Впрочем, вы уже плюете. Вы будете идти по головам. Впрочем, вы уже идете. А когда вы всей бандой попадете в парламент, когда вы подомнете под себя большинство, когда получите силовой блок и большинство в Кабмине, вот тогда вы развернетесь в полную силу. Но вся ваша сила - ничто по сравнению с той силой, которая в один не очень удачный для вас день придет вас выносить.
Потому что мы уже когда-то такое видели. Мы это проходили совсем недавно. И лично мне будет очень смешно и немного обидно, если соломинкой, переломившей спину верблюду, станет мандат для мелкого брехливого шныря с двойным гражданством.
Я не знаю, есть ли у вас еще время, чтобы все исправить, или его уже не осталось. Мне все равно. Я уже вполне сформировал свое к вам отношение: вы просто банда гопников, с пеной на клыках рвущаяся в парламент решать свои шкурные дела. Соответственно я к вам и буду относиться. Я УЖЕ так к вам отношусь. И с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что разговаривать с вами можно только голосом улицы.
Аминь и все такое.(с)
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Зато от команд совкодрочеров и гбни бывшей типа этого выгребаем 25 лет уже.Итог разваленная страна и половина Украины на заработках.Так,что как не пыжтесь ,но последующие 5 лет тебя в раде не будет,а петя с жопоблоком будет аппазицией кукарекать
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Что пан Смешко подразумевает под командой или партией? Банду которая охраняет своего главаря от народа и помогает ему грабить? Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа. А банду однопартицев можно быстро собрать в каждом дворе за гаражами.
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чомусь на Заході вибирають Президентів- як Лідерів партій..


Хорошему президенту не нужна партия, котрой он вечно будет обязан и обязан ее слушаться. Хорошему президенту нужна совесть, честь и команда специалистов из народа, так же поддержка самого народа.

У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко - Цензор.НЕТ 7772

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Ты еще раз мне показал пример президента от комунистической партии. У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко - Цензор.НЕТ 2377
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а кто такой этот смешко? шестерка, которая топит против Зеленского в интересах поросенко?
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Наш Вовик был на всё горазд
Он президент и пианист
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Кстати Зеленский и не сам. Он обещал опираться на народ и слышать людей
И пока он так делает, чудеса будут расчудесные
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Есть у него команда. Это рыги, которые бывшими не бывают.
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Так же не произойдёт чуда с проходом партии Смешко в парламент. А от Зеленского наверное никто ничего по сути и не ждал. Голосовавшие за него просто ждали ухода Петрухи.
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Ну, дождались ухода Петрухи. Радуетесь теперь, что Зеля Украину сдает сепарам?
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Радуюсь что Петро канул в лету. И эти петины сказки про сдачу, мне не интересны.
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когда моторЫла выселит тебя из хаты, тебе будет интересно..)))
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Не буде Смєшка. Він не встиг у потяг(не дуже і хотів?), а зараз стоїть бухтить. Нехай йде викладає студентам науку - як не треба робити.
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О ***, смешко прям капитан очевидность. Открыл америку.вся страна уже давно знает, что зе!лупа - это чемодан без ручки. Вся его команда - сборище проходимцев. У них даже нет четкого плана, что нужно делать. Поэтому всякие разумковы несут чушь, а через час опровергают свои же слова.
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Г-н Смешко тонко намекает, что он "при делах", а Зе нет.
При этом партии у обоих одного возраста, но у одного есть команда "папередников", а другой так себе, сирота казанская.
С чего бы?
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Лучше никакой команды не иметь, чем та банда клептоманов, которая была у Пети.
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Чиє б мичало, а Смєшка б мовчало. Де був пан за Януковіча, коли той підгріб все під себе і здавав все Рашкє? Де був пан за Мародера, коли той всю країну посадив на схеми, а воював не з Рашою, а з патріотами? Пан став розумний тільки під вибори? Де пан був раніше???
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Зеленский был клоуном, таковым и останется, хоть что вы делайте. Карма у него такая и больше ничего он не сможет делать, как только смешить.
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Порошенко был мародером, таковым и останется, хоть что вы делайте. Карма у него такая и больше ничего он не сможет делать, как только воровать.
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Шо вы там в России может знать, когда вы даже своего языка не знаете толком
Слово «мародер» заучили по методичкам, но в словарь никто глянуть не удосужился.
Дебилы, мля...(с)
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ПреЗЕдент и есть чудо - чудо гороховое
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Президент чудом сыграл на рояле.
Наутро чудо опухло и мешало ходить.
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но зато какая роса у зеленки, обзавидуешься..))
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"Укринтерэнерго" возобновляет электроснабжение объектов КП "Компания
"Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба "Энергоугля".

"9 июля 2018 ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил официальное уведомление от
ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из
списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении
электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики
оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", -
говорится в сообщении.

Как сообщается, по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса":
Насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. БелокузьминовкаПодстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык.Подстанция 110 кВ "Артемовск" г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция)

Отмечается, что ограничение и возобновление электроэнергии были
выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика
последней надежды в рамках действующего законодательства Украины.
"Укринтерэнерго" возобновляет электроснабжение объектов КП "Компания "Вода Донбасса". Об этом сообщает пресс-служба "Энергоугля".
"9 июля 2018 ДТЭК ПЭС-Энергоуголь получил официальное уведомление от ГП ВД "Укринтерэнерго" об исключении КП "Компания Вода Донбасса" из списка предприятий на отключение от электрической сети и возобновлении электроснабжения для предприятия. Уже 9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", - говорится в сообщении.
Как сообщается, по состоянию на 18.00 электроснабжение было восстановлено на следующих объектах КП "Компания "Вода Донбасса": Насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. БелокузьминовкаПодстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык.Подстанция 110 кВ "Артемовск" г. Бахмут (Бахмутская фильтровальная станция)
Отмечается, что ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины.
ВОТ ВАМ ОТВЕТ ПОРОХОБОТЫ НА ВАШИ ФАНТАЗИИ ЧТО ЗЕ НЕ ДУМАЕТ О СТРАНЕ
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Выбрать такого преЗедента могло только тупое стадо
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Точніше телестадо, що їм вклали з телевізора тим і думають.
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Ну как бы не аргумент.У чуваков яки рулили Украиной 28 лет,были о опыт и команды и партии.И куда они вырулили? У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко - Цензор.НЕТ 7724
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Диво від президента? Буде та не одне, роками потім розгрібати будемо.
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Обхохочешься с этих хенералов песчаных карьеров))
А у Смешко есть партия? Еще месяц назад в ней были только Гордон и его жена Бацман ))
"Партія Смешка: у список увійшли люди Порошенка, Ахметова, Пінчука і "продані місця", ZIK, 23 июня.
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Да, тут Смешко прав, но у ЗЕленого нет не только выше перечисленного, но и ума для этих дел, та и желание наверное постепенно уходит. Он не понимает главного, если хочешь сломать систему, то это надо делать не зависимо от того друзья они или знакомые, враги или просто обычные граждане. Это все можно было наблюдать у Миши С., о чем он и сам говорил. А у него с самого начала все пошло через ...опу, судя по команде, назначениям и действиям.
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Ну, досить. Наслухався цього Смешка. Знаю як ця людина розхерачила ще за часів Кучми відомство на Рибальському, і ті частини, які йому підпорядковувалися. Знаю, як цей пройдисвіт скуповував території бувших піонерських таборів під свої землі. Знаю, як цей нелюдь хотів заволодіти землями військової частини (біля с. Калинівка), що належала відомству, яким він почав керувати. Знаю, що він мав намір перетворити військову частину стратегічної розвідки в базу відпочинку для особистого збагачення. Тепер у цього "патріота" і кандидата в парламент сотні і тисячі Га українських земель по всій Україні. Доречі, у Гордона величезна кількість нерухомості. Звідси такий інтерес один до одного. Звідси гордонівська мрія про політичний "Бліцкриг" Смешка в політику. Подивіться на біографію Смешка в інеті. Гєбєшник з клеймом на лобі і на всіх інших частинах, якими думають і сидять. Лейтенантом пішов служити в НДР, потім був постійним представником СРСР в різних країнах Європи по лінії КДБ. Людина в армії не пройшла жодної низової командної ланки у військах, у межах СРСР. Людина, яка в радянські часи на середніх посадах мала час писати книги ні про що ТІЛЬКИ за кордоном. Щоб не було непорозумінь. Мова йде про часи, коли на пляжі в Болгарію випускали виключно перевірених громадян СРСР з членським білетом КПРС. А військовослужбовці про закордон і мріяти не могли, якщо вони не були у складі КДБ. Отже, Смешко точнісінько такий же офіцер КДБ, яким є Ху"ло і Медведчук. І ось, це ху"ло щось базікає про відсутність партії у Зеленського. Може, це ху"ло розповість про свою партію, про свій політичний досвід, про свою ідейну стратегію. Щось я не почув жодного дотепного пояснення щодо "чарівної" кар"єри цього новоспеченого "політика" від Гордона. Про походження його бізнеса буде кому в майбутній прокуратурі зайнятися. Буде кому зайнятися цим покрадьком і в військовій прокуратурі. Нічого особистого. Я просто знаю його по службі.
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Старый политикум,ничего кроме 50ти лет саботажа,предложить априори не в состоянии.Тому нехай лучше Зеля 5 рокiв помиляэться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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