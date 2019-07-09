 Окупанти проводять у Криму навчання морської піхоти

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"У ході повітряно-десантної підготовки особовий склад відпрацьовує різні прийоми і навички з висадки тактичного повітряного десанту як посадковим способом, так і "по-штурмовому" - в режимі зависання вертольота або на ходу з висоти 2-3 метрів в повному бойовому спорядженні", - сказано в повідомленні пресслужби Чорноморського флоту Росії.

Також морські піхотинці проводять заняття з вогневої підготовки.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує наростальну російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

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В Україні 1 липня почалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019", які триватимуть до 12 липня на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових з різних країн світу.

Військові навчання "Сі Бриз" проводяться між Україною і США щорічно з 1997 року і є відкритими для інших країн. До окупації Криму в 2014 році навчання відбувалися і на території півострова.