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 Окупанти проводять у Криму навчання морської піхоти

Російські десантники проводять навчання в окупованому Криму. Близько 300 військовослужбовців відпрацьовують стрибки з парашутом із вертольота.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"У ході повітряно-десантної підготовки особовий склад відпрацьовує різні прийоми і навички з висадки тактичного повітряного десанту як посадковим способом, так і "по-штурмовому" - в режимі зависання вертольота або на ходу з висоти 2-3 метрів в повному бойовому спорядженні", - сказано в повідомленні пресслужби Чорноморського флоту Росії.

Також морські піхотинці проводять заняття з вогневої підготовки.

Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує наростальну російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

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В Україні 1 липня почалися українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019", які триватимуть до 12 липня на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в навчаннях планують взяти участь близько 30 кораблів, 30 літальних апаратів і понад 900 військових з різних країн світу.

Військові навчання "Сі Бриз" проводяться між Україною і США щорічно з 1997 року і є відкритими для інших країн. До окупації Криму в 2014 році навчання відбувалися і на території півострова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136526
 
 
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Готуються висаджуватись в Бесарабії, де немає українського ППО, хочуть захопити старий стратегійний аеродром в населеному пункті Арциз-2, щоб потім літаками завозити туди десант та бронетехніку! Генштаб має відреагувати і розмістити в Арциз-2 велику військову частину, механізовану бригаду та частину ППО.
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Хи, увидели, что украинцы на лету из вертолетов выпрыгивают, тоже решили попробовать.
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Надеюсь, что по сложившейся традиции, ЧП не избежать!
Что-то давно вертухаи не падали.....
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Надо этих парашютистов отстреливать прямо в воздухе

😀😀😀

Один горец другому: - Представляешь, какая хищная птица у нас завелась! Дельтаплан называется. Смотрю - он со скалы прыгнул и человека потащил. Я шесть раз стрелял, пока он беднягу не отпустил.
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Около 300 военнослужащих отрабатывают прыжки с парашютом... На триста десантников - один парашют.
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Прошлый раз парочку лапотных беретов утопили,давай по новой..
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