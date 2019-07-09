EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  1750  4
Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (132) ОБСЄ (2176) поранення (1468)

 Жінка дістала вогнепальне поранення на блокпосту в окупованій Горлівці, - місія ОБСЄ

На блокпосту в окупованій бойовиками Горлівці Донецької області в результаті обстрілу було поранено жінку. Вона була госпіталізована з проникним вогнепальним пораненням правої гомілки.

Про це йдеться в звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 7 липня, опублікованому на сайті  організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"7 липня в лікарні в Горлівці спостерігачі бачили 39-річну жінку з перебинтованою правою гомілкою, при цьому подекуди крізь пов'язку проступала кров. Жінка розповіла членам патруля СММ, що пополудні 6 липня вона стояла на блокпосту збройних формувань біля Горлівки, коли почула стрілянину і відчула, як їй у ногу влучила куля", - сказано в звіті.

На місці жителі надали їй першу медичну допомогу, пізніше приїхала "швидка" і відвезла потерпілу до лікарні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Особистий обшук та огляд мобільних телефонів: окупанти в Горлівці влаштували "тотальну перевірку" місцевих жителів, - ІС

"Того ж дня лікар вищевказаної лікарні розповів команді місії, що в другій половині доби 6 липня до них поступила жінка з проникним вогнепальним пораненням правої гомілки", - зазначили в ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136522
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПодіїЖінка дістала вогнепальне поранення на блокпосту в окупованій Горлівці, - місія ОБСЄ
 
 
 
 
 
 вгору