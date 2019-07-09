 Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:21 Президентські вибори 2019 - третій "Майдан" українського суспільства
1:45 Про взаємовідносини з Володимиром Зеленським
2:13 Контакти з виборчими штабами кандидатів у президенти перед виборами
3:37 Пропозиції від Порошенка перед другим туром президентських виборів
3:55 Пріоритети та ідеологія партії "Сила і честь". Порада Зеленському, як не дати "свиті" переграти "короля".
7:40 Яких людей президенту необхідно призначати у владу
12:02 Чи стане новий парламент джерелом змін у країні. Питання війни
16:01 Стратегія досягнення миру
20:00 Що повинна робити армія і спецслужби на Донбасі
25:50 Реформа розвідструктур і спецслужб України
30:00 Взаємодія Порошенка з розвідструктурами. Питання створення комітету України з питань розвідки
37:55 Партійний список "Сила і честь"
43:05 Перші призначення президента Володимира Зеленського в спецслужби: глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв, т.в.о. СБУ Іван Баканов та інші
50:02 Вплив Росії на Україну, захист медіапростору від РФ
52:57 Загрози для держави
Нагадаємо, Смешко очолював СБУ в 2003 - 2005 роках.
З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет з питань розвідки при президенті України.
У першому турі президентських виборів Ігор Смешко став справжньою сенсацією, набравши трохи більше 6% голосів (шосте місце).
Маломуж об агентах КГБ, Гордоне, Смешко, Кучме и войне в Украине.
Чего не скажешь что бы попасть в Раду, скорее всего он человек Медведчука, они так манипулируют, школа Гордона.
"Фінляндія в Другій світовій війні. Між Німеччиною і Росією"
https://www.yakaboo.ua/ua/finland-in-the-second-world-war.html
книга фінського автора в українському перекладі, що була видана в Україні..
Всё это просчитано.
Но теперь у них появилась обоснованная надежда...
Тут иные решения.
не знаю и что написать даже маты не подходять
Будапешту большое спасибо
разоружили США Украину на пару с РФ
а теперь во исполнение Будапешта выражают озабоченности
и радостно потирают доллары для скупки черноземов вскоре когда большинство эмигрирует
только чем шоколадом рашен или зеленой травой
без оружия на порядок лучше росийского только солдат погубим и экономику уничтожим
так что США щас реально изничтожает Украину
Это заранее проигрышная стратегия
Виден богатый фронтовой опыт.
Он всем покажет, как нужно.