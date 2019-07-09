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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО

Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко розповів про значення для України президентських виборів, які вже пройшли, про пріоритети, ідеології та список партії "Сила і честь", про взаємини з Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, як необхідно реформувати розвідувальні структури, які основні загрози стоять перед державою, а також своє бачення завершення війни на Донбасі.

Про це дивіться в новому відеоблозі Юрія Бутусова "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:21 Президентські вибори 2019 - третій "Майдан" українського суспільства
1:45 Про взаємовідносини з Володимиром Зеленським
2:13 Контакти з виборчими штабами кандидатів у президенти перед виборами
3:37 Пропозиції від Порошенка перед другим туром президентських виборів
3:55 Пріоритети та ідеологія партії "Сила і честь". Порада Зеленському, як не дати "свиті" переграти "короля".
7:40 Яких людей президенту необхідно призначати у владу
12:02 Чи стане новий парламент джерелом змін у країні. Питання війни
16:01 Стратегія досягнення миру
20:00 Що повинна робити армія і спецслужби на Донбасі
25:50 Реформа розвідструктур і спецслужб України
30:00 Взаємодія Порошенка з розвідструктурами. Питання створення комітету України з питань розвідки
37:55 Партійний список "Сила і честь"
43:05 Перші призначення президента Володимира Зеленського в спецслужби: глава Служби зовнішньої розвідки України Владислав Бухарєв, т.в.о. СБУ Іван Баканов та інші
50:02 Вплив Росії на Україну, захист медіапростору від РФ
52:57 Загрози для держави

Нагадаємо, Смешко очолював СБУ в 2003 - 2005 роках.

З жовтня 2014 по березень 2015 року очолював комітет з питань розвідки при президенті України.

У першому турі президентських виборів Ігор Смешко став справжньою сенсацією, набравши трохи більше 6% голосів (шосте місце).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136513
 
   
 Топ коментарі
 
Чтобы противостоять агресору должно быть сильное государство с сильным зажиточным и свободным народом которому есть что защищать. А на страну с нищими рабами нападать может все кому не лень так как знают что рабы не будут сопротивляться и даже перейдут насторону кто больше им заплатит или пообещает. Пример, нападите попробуйте на Израиль или на Швейцарию. Там и без атомной бомбы будут с каждого окна стрелять по врагу. И нападите на Сомали или любую африканскую страну. Дашь местным нищебродам денег и они сами друг против друга будут воевать.
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Ну и как завоевать у более сильного? Смешно.
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в нашей ситуации имеем дело не с весьма разумной собакой, а с ещё тем монстром..
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Ну и как завоевать у более сильного? Смешно.
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Он надеется, что другие помрут, а он выживет. Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать, - Смешко - Цензор.НЕТ 3510
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Если так рассуждать, то мы обречены на поражение.
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да это троли кацапские делают вид что обсуждают)))
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Не хочу однажды проснуться в малоросии.
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Завоевать мир а не завоевать сильного. Ето типа когда более слабая кошка бросается когтями в глаза овчарке и собака думает да ну тебя на****р, иди своей дорогой с миром.
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в нашей ситуации имеем дело не с весьма разумной собакой, а с ещё тем монстром..
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Согласен. Нам выпала честь сразиться с больной бешенством собакой. Такого врага нужно побеждать ловкостью и хитростью, избегать прямых контактов и через десять дней ета собака сама сдохнет от своей же болезни. В етой битве главное чтобы мы между собой не перекрызлись и бешеный пес не воспользовался етим.
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Вы слишком упрощаете..если с бешеной собакой исход заранее известен и главное не попасть к ней в зубы пока она не сдохнет через определённое, то со временем смерти парашки не всё так однозначно..
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Похоже что "бешеная собака" успела покусать 73% , которые потом выбрали Зеленского.
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На самом деле Рашка ето не монстр а старая корова, которую все доят. Да, она большая, у нее есть страшные рога, она может лигнуть и укусить. Но есть и ее минусы. Ей нужно очень много жрать и она слишком неповоротливая. Стая волков ее разделает за 5 минут. Пока ету корову защищают пастухи. Но только когда она перестанет доиться и с нее нельзя будет выцедить молока то ее пустят под нож и раздеребанят на куски на мясо, а рога нацепят над входной дверью.
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и таки берегут..и в обозримом будущем будут беречь..никто пока не заинтересован в её смерти..
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животное поведение в людском мире в долгую проигрывает
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Ничем люди от животных не отличаются. Раздень любого человека и высади в лесу и через пол года его не отличишь от обезьяны.
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Набор навыков и знаний останется, разве что ребенок с нуля в лес попадет.
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Да какие там навыки. 90% людей сейчас в лес завези, как только стемнеет обосрутся, обоссутся от страха, через 3 дня свое говно жрать будут а через неделю сдохнут.
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С учетом ядерных фугасов РФ и подрыва всех основных складов боеприпасов Украины ничего завоевать не получится. Нужно быть очень умным, ловким и честным человеком что решить эту задачу.
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Пан Смешко точно прав на 100%. Домовитись з агресором - Росією, яка сильніша за тебе, можливо тілька на її капітулянських умовах. А це- ВИЗНАТИ КРИМ РОСІЙСЬКИМ, ВИЗНАТИ СЕПЕРОВ І ЇХ "РЕСПУБЛІКИ" КОНСТИТУЦІЙНО, ВІДМОВИТИСЬ ВІД ШЛЯХУ В ЄВРОПУ І НАТО, ТОБТО , СТАТИ ПОЗАБЛОКОВОЙ КРАЇНОЮ, ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ _ ДЕРЖВНОЮ, ПРОСТО СТАТЬ НАПІВКОЛОНІЄЮ РОСІЇ , ЯК БІЛОРУСІЯ, Але є відома істина : хто міняє свободу на хліб, залишається і без свободи і без хліба. Три голодомори , які Москва зробила в Україні і сибірські лагеря , де загинули десятки мільйонів українців від окупанта нас чомусь навчило?!!! Тож не дайте опоблоку Бойка і їх спільникам зайти в парламент знову!!!
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Пан Смешко мудра людина і прав на 100%. Домовитись з агресором - Росією, яка сильніша за тебе, можливо тілька на її капітулянських умовах. А це- ВИЗНАТИ КРИМ РОСІЙСЬКИМ, ВИЗНАТИ СЕПЕРОВ І ЇХ "РЕСПУБЛІКИ" КОНСТИТУЦІЙНО, ВІДМОВИТИСЬ ВІД ШЛЯХУ В ЄВРОПУ І НАТО, ТОБТО , СТАТИ ПОЗАБЛОКОВОЙ КРАЇНОЮ, ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ _ ДЕРЖВНОЮ, ПРОСТО СТАТЬ НАПІВКОЛОНІЄЮ РОСІЇ , ЯК БІЛОРУСІЯ, Але є відома істина : хто міняє свободу на хліб, залишається і без свободи і без хліба. Три голодомори , які Москва зробила в Україні і сибірські лагеря , де загинули десятки мільйонів українців від окупанта нас чомусь навчило?!!! Тож не дайте опоблоку Бойка і їх спільникам зайти в парламент знову!!!
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И тут у нарколыг, Смешко стал порохоботом, против ватного сЦаря топит сволочь
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Не возможно договорить, война выигрывать или проигрываеться.
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О, хомяк нармсовался. Здорова, хомяк
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Какой бред. Наверное Мексика завоевала мир у США.
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Что ж ты такой смешной Смешко раньше поддерживал предателя Зеро?
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https://www.youtube.com/watch?v=wfNm5UZhFu8&t=58s

Маломуж об агентах КГБ, Гордоне, Смешко, Кучме и войне в Украине.
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Он правильно говорит, но есть одно но!
Чего не скажешь что бы попасть в Раду, скорее всего он человек Медведчука, они так манипулируют, школа Гордона.
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Что-то с логикой не сложилось. Если агрессор сильней, то как его можно завоевать?
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А Фінляндія на логіку не зважала. І залишилася незалежною. Хоча по великому рахунку не мала ні танків, ні авіації. Кацапи мали не просто перевагу, а величезну перевагу.
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Финляндия пообещала не вступть в ЕС и НАТО!
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Шановний,. Тебе сильно здивую, але у 1940 -му році не було ні ЄС, ні НАТО. Ти що, мене за Зебіла маєш? ☺
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сумно, коли невігласи вважають себе елітою..якщо не володієте питанням. то краще послухайте інших..
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В 1940 году Финлянидия КАПИТУЛИРОВАЛА на условиях СССР. Отдвав значительную часть территорий и политичесих уступок.
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Приблизительно это нам предлагает *****.
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Повторюю, я не зебіл. Між фґФінляндією і сирисири був підписаний мирний договір. Фіни капітуляцію не підписували. І саме тому, втративши деякі території залишились незалежними і вільними на відміну від Латвії, Литви і Естонії, які стали республіками у складі совка. А фіни, повторюю ще раз, завдяки своєму опору у тюрму народів не потрапили. І тому зараз це країна з одним з вищих рівнів життя на планеті. А кацапська інтерпретації мені не цікаві. Я дивлюсь по факту. 😁
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купіть та читайте..сподіваюсь у еліти знайдеться 85 грн на книгу..?
"Фінляндія в Другій світовій війні. Між Німеччиною і Росією"
https://www.yakaboo.ua/ua/finland-in-the-second-world-war.html
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так ему и советую..ибо прибывает в мире иллюзий..
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Яка у - кацапський сайт з кацапською інтерпретацією історичних подій. Мене це не цікавить. Мене цікавить справжня історія.
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"кацапський сайт з кацапською інтерпретацією історичних подій."
Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко - Цензор.НЕТ 3694

книга фінського автора в українському перекладі, що була видана в Україні..
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Чтобы противостоять агресору должно быть сильное государство с сильным зажиточным и свободным народом которому есть что защищать. А на страну с нищими рабами нападать может все кому не лень так как знают что рабы не будут сопротивляться и даже перейдут насторону кто больше им заплатит или пообещает. Пример, нападите попробуйте на Израиль или на Швейцарию. Там и без атомной бомбы будут с каждого окна стрелять по врагу. И нападите на Сомали или любую африканскую страну. Дашь местным нищебродам денег и они сами друг против друга будут воевать.
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та да...Український народ останні 25 років всіляко принижувала та грабувала українська ж влада, що журналісти назвали - внутрішня окупація.
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Обратитесь к истории. Израиль сделал Гитлер, до него сотню лет евреи не могли организовать свое государство несмотря на идею сионизма.
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Alex Surov 3d90a6e3 Щоб точно казати за Швейцарію.потрібно це перевірити.Добре що вона в середині Європи,якби вона була географічно на місті України,думаю не все би було так райдужно.
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Хватит спекулирвать на больном. Пора уже всем понять за 5 лет войны, что никакой реальной угрозы от раши нет, если бы могли то давно завоевали. Угроза от нас самих, что бы мы не перегызли друг-другу горло в борьбе за кормушку. Порхоботы на этом форуме хорошо с этим справляются.
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ошибочка. Не могут завоевать, ну просто не могут заовевать Украину с России! - потери будут огромными, миллионы беженцев, санкции в 10 раз сильнее и это "завоевание" может привести к революции в России и её распаду.
Всё это просчитано.
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еще раз поаторяю НЕ МОГУТ! Ни физически, ни технически, ни политически! Рашу могут бояться только те, кто не служил в Советской Армии.
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таке...є дієздатні і серйозні частини, ядерна тріада - це не жарти.
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я бывший офицер РВСН СССР знаю о чем говорю.
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все это понты для еворопейских бюргеров- либералов
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я вам вірю...але, якби все так було просто, як ви кажете....
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Дело в том что Рашка и не пытается завоевать Украину военным путем несмотря что у нас идут бои каждый день. Ето бои и обстрелы скорее принуждающие пойти на условия кремля. ФедоРашка хочет чтобы Украина сама сдалась. Украина даже без ядерного оружия одна из самых сильных и больших государств в Европе, с огромным населением. Поетому кремль подкупает украинских политиков чтобы они принесли Украину голенькой на блюдечке кремлю.
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Раша не хочет что бы Украина сдавлсь, это видно по Белруси. Раша хочет всемирный ХАОС!!
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путен уже старенький и с шизой в башке.. ему все равно Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко - Цензор.НЕТ 9900
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не такий він дурний і не байдужий. Та й не старий.
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Ну скажи зачем тогда россия в период 2015-2018 году на границе с Украиной построила 3 огромных военных базы...где по самым скромным подсчетам находиться до 200 тыс личного состава и около 10 тысяч автомобильной и военной техники...в Гугл мапс видно что там стоит грузовиков больше чем во всей украинской армии.
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Не выбирал бы сепара к булаве, не грызли бы тебе горло .Когда то вообще все думали шо в Украине война не возможна а особенно с кацапней.Зеленополье и Иловайск ,Сирия и Ичкерия.Это все наверно невозможно было, только бть случилось на яву.
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***,вся лубянская агентура,с риском разоблачения,дружно взялась продвигать этого агента чука в большую политику.
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Пан Смешко прав на 100%. Домовитись з агресором - Росією, яка сильніша за тебе, можливо тілька на її капітулянських умовах. А це- ВИЗНАТИ КРИМ РОСІЙСЬКИМ, ВИЗНАТИ СЕПЕРОВ І ЇХ "РЕСПУБЛІКИ" КОНСТИТУЦІЙНО, ВІДМОВИТИСЬ ВІД ШЛЯХУ В ЄВРОПУ І НАТО, ТОБТО , СТАТИ ПОЗАБЛОКОВОЙ КРАЇНОЮ, ВИЗНАТИ РОСІЙСЬКУ МОВУ _ ДЕРЖВНОЮ, ПРОСТО СТАТЬ НАПІВКОЛОНІЄЮ РОСІЇ , ЯК БІЛОРУСІЯ, Але є відома істина : хто міняє свободу на хліб, залишається і без свободи і без хліба. Три голодомори , які Москва зробила в Україні і сибірські лагеря , де загинули десятки мільйонів українців від окупанта нас чомусь навчило?!!! Тож не дайте опоблоку Бойка і їх спільникам зайти в парламент знову!!!
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и это не смотря на то что пассивный коллаборант порошенко мешал украинскому народу вести полноценную освободительную войну от клещей руського мира...
Но теперь у них появилась обоснованная надежда...
Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать, - Смешко - Цензор.НЕТ 6178
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Рашка не повелитель мира, чтобы этот мир у неё просить или отвоёвывать

Тут иные решения.
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завоевать агрессора который сильнее тебя во всем и по людям и по уровню военной техники и по экономике
не знаю и что написать даже маты не подходять
Будапешту большое спасибо
разоружили США Украину на пару с РФ
а теперь во исполнение Будапешта выражают озабоченности
и радостно потирают доллары для скупки черноземов вскоре когда большинство эмигрирует
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Это значит разбить его на своей территории.
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я очень даже за
только чем шоколадом рашен или зеленой травой
без оружия на порядок лучше росийского только солдат погубим и экономику уничтожим
так что США щас реально изничтожает Украину
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У меня вопрос к оппозиции мертвечука и мураева: почему эти смелые и миролюбивые люди не обратятся к тем, кто перешёл границу Украины, по приказу путлера, на основании решения госдуры,ввёл технику и своих орков с оружием, убивают постоянно украинцев, подбивают население оккупированных территорий убивать их сограждан? Но у этих господ оппозиционеров нет к ним никаких вопросов. Зато за спиной украинской власти, эти коллаборанты ведут какие-то переговоры, типа про мир с путлером, условием которого должно стать то, о чём они талдычили всегда - федерелизация и прочая подобная уйня. И, да - у нас не война с рашей, а гражданская война. И про мост: у нас ежедневно убивают или калечат на фронте наших защитников. Интересно, как они отнесутся к такому мосту и что будет, если не дай бог, в этот момент кого-то убьют или ранят?
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В нього один в один риторика Порошенка.
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Ни один нормальный стратег да и вообще человек не будет ставить в центр ситуации противника
Это заранее проигрышная стратегия
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Ни один нормальный стратег да и вообще человек не будет ставить в центр ситуации противника. Это заранее проигрышная стратегия /тТ же писательница: отсосиации 28.05.2019 19:26 анусе 29.06.2019 16:49
Виден богатый фронтовой опыт.
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Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать, - Смешко/ Тото русский мир начал дружно поливать дерьмом Смешко и рекламирующего его Гордона. А вот что говорит человек тоже понимающий 02.05.19 Другого выхода из вооруженного конфликта, кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом.
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Викиньте на "родину" , в кацапію, цього ФСБ-ГБшного покидька. КГБістів колишніх не буває.
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Завоевать мир можно только путём нанесения неприемлемого ущерба агрессору, в т.ч. на его (и на оккупированной им) территории и по его военным и гражданским объектам. Так гласит военная доктрина параши. Они понимают только её. А всё остальное- или замаскированная капитуляция, или разговоры в пользу бедных ради дешёвого пиара. Неможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко - Цензор.НЕТ 5905
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Ну тупой.....Его надо ослабить а потом победить...
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Обеим мафиозным структурам ФСБУ и хочется и колется,мафия боится мафию.
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Косит под Маодзедуна. Поритвника который сильней нельзя победить, только завоевать. Чем хуже тем лучше. Два шага вперед, один назад...
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Це як про Чечню. Теж мені завоювали - вийшли з РФСР і війшли в склад Росії. Можна відгородитися стіною, типу Берлінської.
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Нужно срочно назначить Смешко ротным и не передовую!
Он всем покажет, как нужно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНеможливо випросити мир у агресора, який сильніший за тебе, його можна тільки завоювати, - Смешко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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