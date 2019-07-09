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Все про:Грузія (573) Зурабішвілі (18) Росія (18627)

 "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала керівництво Росії не відповідати на "провокації радикальних сил" у Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".

"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокацію, розпочату, за її ж характеристикою, "радикальними силами", і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні та регіоні", - сказала вона.

"Звертаюся до наших громадян, які проживають у Росії, я - ваш президент, і ваше благополуччя є дуже важливим для нас. Я знаю, що уряд зробить усе, що можна зробити в цій ситуації, щоб ви продовжували жити мирно і стабільно", - додала Зурабішвілі .

Також вона звернулася до гостей країни: "Грузія історично є символом толерантності і ми не допустимо, щоб ця традиція була порушена. Навіть у найбільш напружені для країни періоди не відбувалося жодного інциденту, який би створював загрозу іноземним громадянам, які проживають у Грузії, або гостям, і так триватиме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ підтримала заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води через образу Путіна

Нагадаємо, Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".

Телеведучий Георгій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі та Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Також читайте: Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136512
 
 
 Топ коментарі
 
У тебя украли часть страны в 90-ые...потом в 2008...., убили мирных граждан. беженцы.....и ты о толерантности??? Противно это всё. Брыдко и Гыдко. И это Президент Грузии???....
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У тебя украли часть страны в 90-ые...потом в 2008...., убили мирных граждан. беженцы.....и ты о толерантности??? Противно это всё. Брыдко и Гыдко. И это Президент Грузии???....
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Если Плешивый активизируется в Грузии тогда самое время Украине что нибудь вернуть из Лугандона.
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Призыв к руководству паРаши - это голос вопиющего в пустыне или горохом об стенку.
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Хе, хе зеро научит тебя вставать на колени и просить
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Нет, но что-то уж больно Петрушку напоминает, боится потерять рашкостан как торгового партнера, вот и включила заднюю как Петрушка. "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 6079
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Молодец! Экзамен на титул идиота сдал в одно касание!
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У нее причины со следствием попутаны.
Это кацапские власти провоцируют и разжигают конфликт, а не какие-то "радикальные силы".
Она случаем не ватница?
Ибо перепутывание причин со следствием их фишка.
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На два месяца за перевод украинской классики?!

Отвіт Запорожців Магомету IV
Ти, султан, чорт турецький, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi Запоріжцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.. Они там в грузинском правительстве показылыся?!))
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Да, надо идти на маскву...ВПЕРЕД ГРУЗИНІЫ!...раз пэтя не смог
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да да да . еще на колени стань поизвиняйся "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 9430
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Ущербные приблуды зарывают головы в песок,выгоняя из страны джигитов, таких как Михо!??
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Засцала? Что-то мне напоминает учение Зеленой Сопли - надо перестать стрелять!
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Грузинская Рабинович "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 320. У Грузии параша оттяпала кусок территории, а их премьер призывает Раесю не"поддаваться на провокацию"..Дурдом
"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 6891
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Как вариант.
Может быть она троллит рашу и европу?
Ведь по мнению этих двух субьектов Грузия сама виновата что на нее напала раша,потому что не надо было отвечать на обстрелы абхазо - российскими "миротворцами".
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Неужели продажа вина и минеральной воды в Россию, для президента Грузии, дороже чести страны, потоптанной оккупантом? Я не считаю высказывание журналиста приемлемым для "международной публичной сферы", однако, скулить перед лицом международного бандита - неприемлемо!!! Бандиты понимают только силу...
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Когда уже политики в любой стране поймут что унижаясь перед агрессором в надежде на экономические выгоды в данный момент они закладывают мину под целостность страны в будущем Не случайно в недавних протестах в Грузии участвовала в основном молодёжь которая не хочет мира любой ценой ценой унижений и пресмыканий
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"Я призываю руководство России притушить пердаки конфликта"
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Пусть она попробует предложенную модель в подворотне: грабят, насилует, а ты вся такая... не поддаёшься, на так называемую, эскалацию конфликта....
Короче, предлагает понять руссаков и простить....
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Боже упаси!
На каждом матче исправно исполняем и за границей тоже людей тамошних обучаем.

Вообщем, вы не переживайте.

Всё будет Украина! "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 8544
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Удалили мой вопрос. Не понятно - за что?
Спросил только: не забыта ли песня харьковских ультрас.
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Путлер, и не надо раскатывать губу. Малую половую.
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Саломе, ты так ничего и не поняла.

***** дал четкий месседж. Всем заткнуться. Не только власти, но и оппозиции, нах! Иначе отключим туризм, вино, боржоми и все остальное бабло. Знай свое место, заткни пасти всем недовольным, вот тогда мы еще подумаем.
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Это не президент Грузии,
Это глава чебуречников и шащличников
Искренне жаль грузинский народ
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Як правило з такими проханнями до царя расєї звертаються на колєняї...
Чому не на колінах просить.
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правильным грузинам сейчас должно быть стыдно "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі - Цензор.НЕТ 936
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Зурабішвілі,ще не зає,що чєлобітную сцарю ***** на колінах треба подавати.
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еще чуть и она начнет визжать "***** введи!"
что за президент у них там в Грузии?
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Готовий стати на коліна, нічого не нагадує?
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Можливо ще попросити вибачення за вбитих грузинів російськими військами, за окупацію, та то таке.
Я не розумію, хто перед ким повинен вибачатися?
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Грузия - прекрасная модель отношений Расия - сосед не член НАТО.
Чуть что не то - и мгновенно в боржоми находят яд. И пипец всей грузинской экономике....
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О, а вам не кажется , что эта тетка на Марин Ла Пен похожа?
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путінХуйло повинен бути не тільки облаяним,а ПРОКЛЯТИЙ НА ВІКИ,як гітлер,сралін,лєнін,кагановічь,бронштейн.
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вот такого преза мы увидим через год у себя, умоляющего на коленях ***** не обострять обстановку)))) грузины, где ваша гордость?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі
 
 
 
 
 
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