 "Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію конфлікту", - президент Грузії Зурабішвілі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Online".
"Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокацію, розпочату, за її ж характеристикою, "радикальними силами", і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні та регіоні", - сказала вона.
"Звертаюся до наших громадян, які проживають у Росії, я - ваш президент, і ваше благополуччя є дуже важливим для нас. Я знаю, що уряд зробить усе, що можна зробити в цій ситуації, щоб ви продовжували жити мирно і стабільно", - додала Зурабішвілі .
Також вона звернулася до гостей країни: "Грузія історично є символом толерантності і ми не допустимо, щоб ця традиція була порушена. Навіть у найбільш напружені для країни періоди не відбувалося жодного інциденту, який би створював загрозу іноземним громадянам, які проживають у Грузії, або гостям, і так триватиме".
Нагадаємо, Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії".
Телеведучий Георгій Габунія нецензурно висловився на адресу російського президента в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі та Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Это кацапские власти провоцируют и разжигают конфликт, а не какие-то "радикальные силы".
Она случаем не ватница?
Ибо перепутывание причин со следствием их фишка.
Отвіт Запорожців Магомету IV
Ти, султан, чорт турецький, i проклятого чорта син і брат, самого Люцеферя секретарь. Який ти в чорта лицар, коли голою сракою єжака не вб'єш?! Чорт ти, висрана твоя морда. Hе будеш ти, сукін син, синів християнських під собою мати, твойого війска ми не боїмося, землею i водою будем биться з тобою, враже ти розпроклятий сину! Распроно*** твою мать! Вавилонський ти жихась, Македоньский колесник, Iєрусалимський бравирник, Александрійський *******, Великого і Малого Египта свинарь, Армянська злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецький кат, у всего світу i підсвіту блазень, самого гаспида онук, а нашого крюк. Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ***. От так тобi Запоріжцi відказали, плюгавче. Не будеш ти i свиней христіанських пасти. Теперь кончаємо, бо числа не знаємо i календаря не маємо, місяць у небi, год у книзі, а день такий у нас, який i у вас, за це поцілуй в сраку нас!.. Они там в грузинском правительстве показылыся?!))
Может быть она троллит рашу и европу?
Ведь по мнению этих двух субьектов Грузия сама виновата что на нее напала раша,потому что не надо было отвечать на обстрелы абхазо - российскими "миротворцами".
Короче, предлагает понять руссаков и простить....
На каждом матче исправно исполняем и за границей тоже людей тамошних обучаем.
Вообщем, вы не переживайте.
Всё будет Украина!
Спросил только: не забыта ли песня харьковских ультрас.
***** дал четкий месседж. Всем заткнуться. Не только власти, но и оппозиции, нах! Иначе отключим туризм, вино, боржоми и все остальное бабло. Знай свое место, заткни пасти всем недовольным, вот тогда мы еще подумаем.
Это глава чебуречников и шащличников
Искренне жаль грузинский народ
Чому не на колінах просить.
что за президент у них там в Грузии?
Я не розумію, хто перед ким повинен вибачатися?
Чуть что не то - и мгновенно в боржоми находят яд. И пипец всей грузинской экономике....