 Усі туристичні об'єкти в Чорнобильській зоні в день можливого візиту Зеленського працюватимуть у звичайному режимі, - УДО (оновлено)

"Управління державної охорони України у зв'язку з можливим візитом президента України Володимира Зеленського в Чорнобильську зону не провадить жодних обмежувальних заходів у десятикілометровій зоні. Завтра, як і в будь-який інший день, всі туристичні об'єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі", - йдеться в повідомленні УДО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього дня іноземні та українські туристи зможуть відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні в установленому порядку, зазначили в Управлінні держохорони.

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Як повідомлялося, Державне спеціалізоване підприємство (ДСП) "Чорнобильська АЕС" 10 липня прийме в експлуатацію новий безпечний конфайнмент (НБК) від NOVARKA, яке проєктувало і зводило об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції. В урочистому заході візьмуть участь представники країн-донорів чорнобильського фонду "Укриття", ЄБРР, Держагентства з управління зоною відчуження, Мінекології та компанії. У заході може взяти участь президент Зеленський.

Раніше Асоціація чорнобильських туроператорів заявила, що через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС: сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять.

Під постом глави Асоціації Ярослава Ємельяненка перший заступник начальника УДО В'ячеслав Штучний також повідомив, що УДО не буде здійснювати заходів щодо перекриття 10-кілометрової зони в день приїзду президента.

Зі свого боку Ємельяненко зазначив, що станом на 14:00 інформація про обмеження в'їзду підтверджена силовими і правоохоронними структурами, а також Державним агентством з управління Зоною відчуження.