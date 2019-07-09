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Все про:Зеленський (1986) туризм (340) УДО (35) Чорнобиль (109)

 Усі туристичні об'єкти в Чорнобильській зоні в день можливого візиту Зеленського працюватимуть у звичайному режимі, - УДО (оновлено)

Управління державної охорони (УДО) України повідомляє, що у зв'язку з можливим візитом президента України Володимира Зеленського в Чорнобильську зону в середу, 10 липня, обмежень у 10-кілометровій зоні не буде, всі туристичні об'єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі.

"Управління державної охорони України у зв'язку з можливим візитом президента України Володимира Зеленського в Чорнобильську зону не провадить жодних обмежувальних заходів у десятикілометровій зоні. Завтра, як і в будь-який інший день, всі туристичні об'єкти працюватимуть у звичайному робочому режимі", - йдеться в повідомленні УДО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цього дня іноземні та українські туристи зможуть відвідати екскурсійні маршрути в Чорнобильській зоні в установленому порядку, зазначили в Управлінні держохорони.

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Як повідомлялося, Державне спеціалізоване підприємство (ДСП) "Чорнобильська АЕС" 10 липня прийме в експлуатацію новий безпечний конфайнмент (НБК) від NOVARKA, яке проєктувало і зводило об'єкт над зруйнованим у 1986 році четвертим енергоблоком станції. В урочистому заході візьмуть участь представники країн-донорів чорнобильського фонду "Укриття", ЄБРР, Держагентства з управління зоною відчуження, Мінекології та компанії. У заході може взяти участь президент Зеленський.

Раніше Асоціація чорнобильських туроператорів заявила, що через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС: сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять.

Під постом глави Асоціації Ярослава Ємельяненка перший заступник начальника УДО В'ячеслав Штучний також повідомив, що УДО не буде здійснювати заходів щодо перекриття 10-кілометрової зони в день приїзду президента.

Зі свого боку Ємельяненко зазначив, що станом на 14:00 інформація про обмеження в'їзду підтверджена силовими і правоохоронними структурами, а також Державним агентством з управління Зоною відчуження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136511
 
 
 Топ коментарі
 
нужно туда перенести его офис, что бы не мешал работать стране, не срал в уши всякую херню. может подрастет на пару сантиметров, перегонит пуйла!
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Ай зрада. Получается, что все говно, которое вылили на ЗЕ потрачено зря. Печальбеда. Гы.
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что ж ты фраер сдал назад © пестня
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В ножки кланяемся! Сердобольный вы наш.
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Что, уже не хочешь туда ехать? А придётся.
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Ай зрада. Получается, что все говно, которое вылили на ЗЕ потрачено зря. Печальбеда. Гы.
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жахните там новый реактор, что бы кое-кто стал светящимся!
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Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО

...только туристов не будет.
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нужно туда перенести его офис, что бы не мешал работать стране, не срал в уши всякую херню. может подрастет на пару сантиметров, перегонит пуйла!
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завести его туда и бросить.... пусть хабар собирает и Сидоровичу носит
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Выпускайте всех снорков и контролеров срочно!!!!!!
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Да не будет там Зеленского.Данилюк будет.Он назначен специалистом по открытию общественных туалетов.СНБО ,как никак.Будущий премьер.
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опять порохнявых ботов уделали, визжали как собаки, что типа проходу нет, а тут такой пинок им под порохнявую сраку доступ всем свободный Все туристические объекты в Чернобыльской зоне в день возможного визита Зеленского будут работать в обычном режиме, - УГО - Цензор.НЕТ 9071
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А сколько визгу было что гостинницы в реакторе закрыли, ударили по туристическому бизнесу....
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Вручите пацанчику угольный стержень из реактора - пусть поставит сувенир в стеклянном опен спэйс офисе президента = это красиво!
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Да не визжите вы так. Скоро еще дамбас станет туристическим краем для сталкеров и любителей острых ощущений, с дикими говорящими обезьянами, минными полями и затоплеными шахтами с радиоактивной водой
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Чувак ездит по стране с заданием от багданы найти места где можно будет распилить бабло....
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"І навіщо я так впоровся?"
(с) преЗЕдент у Чорнобильській Зоні


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Заселфиться на фоне новой арки, - новый челендж для преЗЕдента!
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Чувак без даху... ліворуч оно зомбі йде, а він артефакти шукає з детектором...

Усі туристичні об'єкти в Чорнобильській зоні в день можливого візиту Зеленського працюватимуть у звичайному режимі, - УДО - Цензор.НЕТ 6513
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Я не понял - "Блазню" что, делать нечего, что прётся в зону? У него выборы в парламент, "на носу", усиление артналётов на Донбассе, проблемы с обеспечением нефтепродуктами Украины (в связи с запретом поставок российской нефти), и куча других "непрух", а он решил по Чернобылю погулять? Там что, "реактор "зашевелился"?...
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Раньше, при "режиме", при таких уточнениях, опровергающих предыдущие новости, в комментах писали: " Передумали перекрывать, потому что увидели возмущение людей!!!".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУсі туристичні об'єкти в Чорнобильській зоні в день можливого візиту Зеленського працюватимуть у звичайному режимі, - УДО (оновлено)
 
 
 
 
 
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