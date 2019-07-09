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Все про:Крим (7110) відставка (519) Гданов (2)

 Заступник постпреда президента України в Криму Ізет Гданов подав у відставку

Ізет Гданов вирішив піти з посади заступника постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав Гданов на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв рішення подати у відставку, але боротьбу за повернення у вільний від російських окупантів Крим не залишу ніколи! Робота Представництва під особливою увагою громадськості була, є і буде.
Такі питання, як недопущення до звільнення півострова подачі води, співпраця з окупантами у будь-якому вигляді, санкції та багато інших - будуть на постійному контролі, механізми реагування ми маємо!" - заявив Гданов.

Він також наголосив, що робота Представництва щодо внесення змін до розділу Х Конституції України стосовно майбутнього нового статусу Криму (шлях до звільнення Криму) після оновлення Верховної Ради України потребує публічного щомісячного звіту, і це буде запроваджено.

Нагадаємо, Антон Кориневич був 25 червня призначений постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Відповідний указ опублікували на офіційному сайті представництва президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший заступник представника президента в Криму Гданов просить Зеленського скликати нараду з приводу подальшої політики щодо півострова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136509
 
 
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иди уже восвоясии, протирал штаны 5 лет, хватит тебя крысу тыловую за счет бюджета кормить
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кабинет, секретарь. водитель.....финансирование приличное..........как же через не хочу пришлось отказываться. Дармоеды паразиты на деньгах налогоплательщиков. А отчитаться за проделанную "работу" ?!
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Чуточку пригрузили і зразу в кущі!Все чужими руками....
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