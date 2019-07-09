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Все про:Грузія (573) Путін (9886) телебачення (351)

 Канал "Руставі-2" вирішив не звільняти журналіста Габунію: Називати Путіна "моржовой п#здой" - це абсолютно в межах закону та конституції

Керівництво грузинського телеканалу "Руставі-2" вирішило не звільняти ведучого Георгія Габунію, який у прямому ефірі звернувся до президента Росії Володимира Путіна з використанням обсценної лексики.

Про це в ефірі "Громадського" заявив гендиректор телеканалу Ніка Гварамія, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, ціль Габунії була "легітимна", проте форма, яку використав журналіст, лише зашкодила їй.

Керівництво каналу вважає таку форму неприйнятно, тому відсторонило Габунію на 2 місяці від ефіру, проте після цього терміну він продовжить працювати.

Рішення про відсторонення ухвалила комісія телеканалу з етики і його "неможливо оскаржити".

"Щодо реакції грузинської влади. Що б не сказав Габунія, як би це неприйнятно не було для нас, для каналу, для когось ще, це абсолютно в межах закону і Конституції. І вирішувати з цього питання може лише керівництво каналу "Руставі-2", - наголосив Гварамія.

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Він додав, якщо глядачам не сподобається щось, то вони можуть переключитися на інший канал.

"Але я вас запевняю, після цього рейтинг каналу тільки збільшився", - резюмував Гварамія.

Увечері в неділю, 7 липня, телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здой моржовой" і "вонючим оккупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

У понеділок, 8 липня, телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, яка відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136507
 
   
 Топ коментарі
 
нужно флешмоб по всему миру запустить.
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Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции - Цензор.НЕТ 2029 Рогозин-на-орбите@LyapunovS

Георгий Габуния утверждает, что он всего-лишь зачитал высказывания российских туристов, когда они услышали про запрет полетов российских авиакомпаний в Грузию
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Во щас лаптерогих бомбанёт по второму разу!
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Канал "Руставі-2" вирішив не звільняти журналіста Габунію: Називати Путіна "моржовой п#здой" - це абсолютно в межах закону та конституції - Цензор.НЕТ 8651 Нормальне рішення.А от кацапів зараз як карьожить... мама-не горюй...
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Более того, это чистая правда, тут нет никаких нарушений журналистской этики, а обиженные за поребриком пусть послушают что говорят их каналы о других народах и их лидерах.
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Тут "расклад" интересный... Если власти Грузии попробуют "прищемить" канал "Рустави2", неизвестно, не вспыхнет-ли, "Майдан". А там, и до "Ростова", недалеко... А если попробуют "спустить на тормозах" - так их "бизнесовые грузинские пацаны", в Москве сидящие, "на горло наступать", начнут... Не завидую я, Зурабишвили - надо было раньше думать, прежде чем пускать представителя оккупанта в парламент Грузии...
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Интересно, как там поживает кум моржовой п@зды? 😄
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКанал "Руставі-2" вирішив не звільняти журналіста Габунію: Називати Путіна "моржовой п#здой" - це абсолютно в межах закону та конституції
 
 
 
 
 
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