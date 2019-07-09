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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) інформація (108) Разумков Дмитро (85) Слуга народу (102)

 Інформаційна стратегія України розробляється. Незабаром вона буде представлена ​​президентом, - Разумков

В Україні, попри наявність Міністерства інформаційної політики, немає державної інформаційної стратегії. Нині вона розробляється і в недалекому майбутньому буде представлена ​​президентом України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.

"У нас немає стратегії всередині держави. Я в жодному разі не кажу про тиск на свободу слова, обмеження діяльності журналістів. Я кажу про відкритий діалог і вироблення єдиної лінії, яка має бути в державі в тих умовах, у яких ми сьогодні перебуваємо", - сказав Разумков журналістам.

На його думку, Україна неефективно використовує наявні ресурси для ведення інформаційної політики в Європі.

"У нас немає стратегії поведінки в Європі. Ми не вибудовуємо свою інформаційну політику там. Я розумію, що ми обмежені в ресурсах порівняно з РФ. Але навіть тими ресурсами, які в нас є, ми користуємося, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - сказав Разумков.

Він вважає, що Україна не намагається сформувати канали донесення правдивої інформації про те, що відбувається в країні, ні для громадян РФ, ні для громадян України, які живуть на тимчасово окупованих територіях і в анексованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмовлятиму російською, поки в нас є окуповані території, - Разумков

"Ми не співпрацюємо в цьому плані з громадянами РФ, ми не намагаємося туди належним чином донести інформацію про те, що насправді тут відбувається, ... що тут далеко не все так погано, як намагаються показати росіянам. І, що найстрашніше, ми не комунікуємо з громадянами нашої держави, які дуже часто вимушено, в стані вимушених заручників, перебувають на окупованих територіях. Ми не доносимо ті меседжі, які дозволили б швидше, насамперед ментально, повернути в лоно країни ... Передусім потрібно повернути народ і духовно. Повернення людей, повернення громадян - це перший крок до того, щоб повернути ці території", - сказав Разумков.

Він повідомив, що наразі в партії "Слуга народу" та в Офісі президента триває робота над створенням державної інформаційної стратегії.

"Інформаційна стратегія розробляється, її буде представлено, думаю, насамперед президентом ... у недалекому майбутньому", - сказав Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136506
 
 
 Топ коментарі
 
Партия "слуга народа" выступает за стратегию:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
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Рябошапка уже обещал, что програма действий на 100 дней готова на 95 %. И шо? Сто дней скоро закончатся а план....скурили?
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Г+Г в каждый дом, смартфон и компьютер? Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 9095
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Проще.

Можно пойти особым русским путем - просто снизить цену на водку.
73% это будет вполне достаточно, как и кацапским 86%, шоб пребывать в экстазе несколько лет. А потом просто в гроб. Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 8628
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Інформаційна стратегія України має включати в себе фінансування телевізійного віщання на Європу, США та весь світ! Мають фінансуватись з держбюджету українські телеканали які на всіх основних язиках світу будуть розповідати про події в Україні і про нашу війну з путіним, формуючи негативний образ путіна по всьому світу, щоб з путіним боялись спілкуватись всі лідери світу! путін має стати новим Бен Ладеном, тільки ядерним! Потрібно відкрити світові очі на те що відбуваєтсья!
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Це що ж буде, цілодобово будуть крутити "СвРатЧів", 95 кравтал, таньку і Володьку....., сук@, у кацапів це називається "путін головного мозгу", а у нас тоді як? ЗЕбільство чи **********
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Більш всього - нікчемних стецьків розженуть і змусять через суд повернути в бюджет України витрачені на них кошти..
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До этого побеждала секта ожиданий соевых обещаний.
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подменили чувака после кенгурацыи
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Он по ходу нашел петины черновики выступлений
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Шо опять? Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2004
Шото у вас на пыльном чердаке порохоботов разгоняют, разгоняют и все никак не разгонят. Мож у тебя с чердаком просто шото не так?
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А Льончика поставлять керувати інформаційним спецназом...
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Партия "слуга народа" выступает за стратегию:
1. против закона о люстрации

2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный

4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")

5. за отмену Томоса и ПЦУ

6. за сокращение украинской армии

7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
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Как теперь будет называться министерство ..?? МинРаз...МинЗель...или МинБаг...??
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пару месяцев такой активно работы, и на Тель-Авив, через Ростов. там представление для пахана на рояле, и шалом.
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І що? Якщо він це зробить, то я поставлю йому "+", точніше два плюси!
Але я не вірю, що такий як він, здатний зробити щось корисне для країни...
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Дорогие члены семьи, наш дом я спалил и с радостью вам заявляю, что мы готовимся накопить и построить новый дом.

применительно к ЗЕ это звучит так:

Дорогие украинцы, два транша по существовавшей программе МВФ я просрал и теперь я радостно заявляю, что мы будем разрабатывать новую программу
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Рябошапка уже обещал, что програма действий на 100 дней готова на 95 %. И шо? Сто дней скоро закончатся а план....скурили?
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та она была готова до 2 тура выборов.

она и до первого тура была готова.
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
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Я собі уявляю що це буде за стратегія, якщо її розробляє цей "українофіл" Розумков...
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Мне кажется, это предвыборное балабольство, хотя каждый меседж пучеглазенького вселяет опасения...
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Цікаво, що вони розуміють під словом "стратегія"? І чому її розробляють тільки тепер? І з якою стратегією вони на вибори йшли? І які спеціалісти їм цю стратегію розробляють, які інститути задіяні? 95 квартал у цьому випадку інститути не замінить, як і його автори - спеціалістів.
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Не говорящий на государственном языке сыночек бывшего комсомольского партайгеноссе Разумков будет разрабатывать информполитику Украины.
Медведчук может спать спокойно. Его дело в надежных руках.
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Спершу "особий статус руского ущємльоного язика",а потім і самим областям буде "особий статус"... Малороси,73% малоросів,бл*ть...Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 940
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а шо ви хотіли,колоніальне минуле дається взнаки .
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.Не важливо, як він пояснює цю неоковирність, адже ми розуміємо, він розраховує на те, що окупація триватиме завжди.Дмитро Корчинський
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На параше более 20 миллионов живет ниже черты бедности - на уровне Монголии.
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Сегодня 90% лаптей считают себя нищими.Готовы ограбить ближнего.Это ярко отражается в сетях.За 5 лет санкций.Шутят.Не дай Бог амер обругает Моську ,как грузин.Придётся выкидатьАйфоны и Винду из за моськиных санкций.Не смеются Искандеры и Тополя. А как пели!Кабзоны с Захарченко,Моторылами и Гиви.Теперь наступают на Киев ..подземными водами..
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А в прошлый раз не вышло чи шо?

Шот ваши влажные мечты приводят вас только к преждевременной эякуляции
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Та ты уже три месяца разгоняешь, все никак не разгонишься.

Мож тебе лучше к врачу? Воображаемые друзья и враги - это по части медицины.
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А шо Я "разгоняю"?🤔
Может тебе к врачу?
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Да ты все мистець разгоняешь... А он, не смотря на эту неравную борьбупродолжает тебе в штаны срать.

Либо штаны чаще меняй, либо шото надо с этим коварным минстецем в твоей голове таки делать.
А, поскольку, ты сам явно сделать с этим совсем ничего не можешь, то последуй моему совету.

ПыСы: Я не слишком сложно для тебя написал? Все понятно?
Могу повторить по слогам, чисто из сострадания к зебилу.
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Ты опять с дурдому сбежал? Возвращайся. Санитары переживают поди.
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Не пререкайся! Возвращайся в палату. Тебя процедуры ждут!
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Нечего Мне там где ты делать!!
Даже не проси!
Проси у санитаров!
🤣
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Вот и я говорю, что нечего тебе делать там где я и другие нормальные люди. Вали в свой дурдом!
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А ты в каком дурдоме???
У Меня своего нет а твой и даром не нада!
Нуууу, успехов в вылечивании тебя!
Аминь!
🤣
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Полудурок, ты само читало тобой написанное? Вот пропустил процедуры - и результат на лицо.
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они все еще думают - а на х.я они пришли на банковскую?
ну кроме сбора бабла...
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Главное, что бы после разработки не засекретили.
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Взгляд со стороны. Дорогие украинцы. Я сильно переживаю за вас и хочу, чтобы вы вылезли из советской ямы и стали процветающей страной и примером для соседей. Мне все равно кто приведет вас к успеху Зеленский, или Порошенко, или цёця Юля, или Вакарчук. Не важно. Но я буду судит не по *******, а по результатам. Я часто и не лестно отзывался о Зеленском. И готов попросить прощения. Но, ***, не могу и не вижу основания . Пока что нет успехов, нет стратегии (а с ней уже надо было идти на выборы), нет команды единомышленников, нет опыта, нет понимания вещей и обстановки, нет уважения мировых игроков (так, похлопывание по плечу). Еще есть время все исправить, но его мало. Счет идет на недели. Или вас ждет Луканомика с Путинизацией и глубокий долговременный анальный ****** с еще большей ямой. Если у Кремля есть деньги скупать ваши каналы, то точно найдуться деньги для троллей, готовых посрать вас между собой на форумах. Воздержитесь от оскорблений и сосредоточьтесь на обсудженіі конкретных вещей і результатах работы власті.
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у нас власть не обсуждают,а выносят..
(згидно до национальных традиций)
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это не та власть. у этого все задатки асада
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В Америке и Британии набирает популярность сериал Years and Years, в котором один из героев гей, сбежавший из Украины из-за вооруженного переворота.
Шестисерийный телесериал Years and Years в Британии показал телеканал BBC One 14 мая, а с 24 июня он станет доступен на HBO. Главными героями сериала стала британская семья. Но одним из героев ленты оказался украинец нетрадиционной ориентации Виктор, сбежавший в Лондон.
По сюжету сериала, который проходит в 2024 году, Британия вышла из Евросоюза, в России планируется отставка Владимира Путина, а в Украине произошел государственный переворот. После него власть оказалась в руках военных, а 97% украинцев проголосовали за российское гражданство.
У сериала уже очень высокие рейтинги. Так, на Rotten Tomatoes его показатель 88%, на Metacritic - 75 баллов из 100.
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму.Не важливо, як він пояснює цю неоковирність, адже ми розуміємо, він розраховує на те, що окупація триватиме завжди.
Дмитро Корчинський
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Пан Разумков сказав чисту правду, ні одного слова брехні. Розумні люди в країні точно знають, що в них "нет стратегии внутри государства", в них "нет стратегии поведения в Европе", вони "не выстраивают свою информационную политику", вони "не коммуницируют с гражданами нашего государства". Та й іншого - не багато - одне нахабство. Абсолютна правда, що у офісі пана Зеленського "идет работа" - це може бути. І навіть може бути, що щось буде представлене "в скором будущем". З острахом нетерпінням чекаємо. Може пан Зеленський хоч у стратегії виконає свою обіцянку розсмішити людей. Информационная стратегия Украины разрабатывается. Вскоре она будет представлена Президентом, - Разумков - Цензор.НЕТ 219 Пан Разумков відкритим текстом, прямо в обличчя своєму виборцю сказав - ми ліземо у владу, але в нас за душею, окрім нахабства, нічого немає . Схоже, що пан Разумков ні секунди не сумнівається, що народжена у Офісі Андрюхи стратегія буде геніальна. Це вже якась клініка.
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ну когда вы зебилы хоть что то сделаете и возьмете на себя ответственность? мямлики долбанные
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З нічим йшли і з нічим знову йдуть на вибори. За що ж збираються голосувати ті 42 відсотки довбнів, які мають віддати свої голоси за цю партію. ?
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Вже ж немає Пороха , не відомо чи пройде в ВР . Все. Пора про себе , про родину , про Украну врешті решт подумати . Майбутнього ж з "новобраними регіоналами " , не буде .
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Информационная политика Зеленского и Плохиша недоделанного (Разумкова) по принципам:"Вовчик, ну что я в тебя такой влюбленный!?","Украинцы и русские один народ", " У нас гражданская война, а Россия не причем", "Крым-их!"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниІнформаційна стратегія України розробляється. Незабаром вона буде представлена ​​президентом, - Разумков
 
 
 
 
 
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