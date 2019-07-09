 Інформаційна стратегія України розробляється. Незабаром вона буде представлена ​​президентом, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у вівторок у Харкові.
"У нас немає стратегії всередині держави. Я в жодному разі не кажу про тиск на свободу слова, обмеження діяльності журналістів. Я кажу про відкритий діалог і вироблення єдиної лінії, яка має бути в державі в тих умовах, у яких ми сьогодні перебуваємо", - сказав Разумков журналістам.
На його думку, Україна неефективно використовує наявні ресурси для ведення інформаційної політики в Європі.
"У нас немає стратегії поведінки в Європі. Ми не вибудовуємо свою інформаційну політику там. Я розумію, що ми обмежені в ресурсах порівняно з РФ. Але навіть тими ресурсами, які в нас є, ми користуємося, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - сказав Разумков.
Він вважає, що Україна не намагається сформувати канали донесення правдивої інформації про те, що відбувається в країні, ні для громадян РФ, ні для громадян України, які живуть на тимчасово окупованих територіях і в анексованому Криму.
"Ми не співпрацюємо в цьому плані з громадянами РФ, ми не намагаємося туди належним чином донести інформацію про те, що насправді тут відбувається, ... що тут далеко не все так погано, як намагаються показати росіянам. І, що найстрашніше, ми не комунікуємо з громадянами нашої держави, які дуже часто вимушено, в стані вимушених заручників, перебувають на окупованих територіях. Ми не доносимо ті меседжі, які дозволили б швидше, насамперед ментально, повернути в лоно країни ... Передусім потрібно повернути народ і духовно. Повернення людей, повернення громадян - це перший крок до того, щоб повернути ці території", - сказав Разумков.
Він повідомив, що наразі в партії "Слуга народу" та в Офісі президента триває робота над створенням державної інформаційної стратегії.
"Інформаційна стратегія розробляється, її буде представлено, думаю, насамперед президентом ... у недалекому майбутньому", - сказав Разумков.
Можно пойти особым русским путем - просто снизить цену на водку.
73% это будет вполне достаточно, как и кацапским 86%, шоб пребывать в экстазе несколько лет. А потом просто в гроб.
вРа тЧів", 95 кравтал, таньку і Володьку....., сук@, у кацапів це називається "путін головного мозгу", а у нас тоді як? ЗЕбільство чи **********
Шото у вас на пыльном чердаке порохоботов разгоняют, разгоняют и все никак не разгонят. Мож у тебя с чердаком просто шото не так?
1. против закона о люстрации
2. против закона о декоммунизации
3. за русский язык - как государственный
4. за федерализацию Украины и подчинение её Москве (выполнение "минских договоренностей")
5. за отмену Томоса и ПЦУ
6. за сокращение украинской армии
7. за русское телевидение на украинских экранах
...
Итого: голосуй за слуг русского народа - и ты окажешься в жопе русского народа - докажи, что ты малоросс!
)))))
Але я не вірю, що такий як він, здатний зробити щось корисне для країни...
применительно к ЗЕ это звучит так:
Дорогие украинцы, два транша по существовавшей программе МВФ я просрал и теперь я радостно заявляю, что мы будем разрабатывать новую программу
она и до первого тура была готова.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
Медведчук может спать спокойно. Его дело в надежных руках.
🤔
Шот ваши влажные мечты приводят вас только к преждевременной эякуляции
🙃
Мож тебе лучше к врачу? Воображаемые друзья и враги - это по части медицины.
Может тебе к врачу?
Либо штаны чаще меняй, либо шото надо с этим коварным минстецем в твоей голове таки делать.
А, поскольку, ты сам явно сделать с этим совсем ничего не можешь, то последуй моему совету.
ПыСы: Я не слишком сложно для тебя написал? Все понятно?
Могу повторить по слогам, чисто из сострадания к зебилу.
😛
🤗
Даже не проси!
Проси у санитаров!
🤣
У Меня своего нет а твой и даром не нада!
Нуууу, успехов в вылечивании тебя!
Аминь!
🤣
ну кроме сбора бабла...
(згидно до национальных традиций)
Шестисерийный телесериал Years and Years в Британии показал телеканал BBC One 14 мая, а с 24 июня он станет доступен на HBO. Главными героями сериала стала британская семья. Но одним из героев ленты оказался украинец нетрадиционной ориентации Виктор, сбежавший в Лондон.
По сюжету сериала, который проходит в 2024 году, Британия вышла из Евросоюза, в России планируется отставка Владимира Путина, а в Украине произошел государственный переворот. После него власть оказалась в руках военных, а 97% украинцев проголосовали за российское гражданство.
У сериала уже очень высокие рейтинги. Так, на Rotten Tomatoes его показатель 88%, на Metacritic - 75 баллов из 100.
Дмитро Корчинський
острахомнетерпінням чекаємо. Може пан Зеленський хоч у стратегії виконає свою обіцянку розсмішити людей. Пан Разумков відкритим текстом, прямо в обличчя своєму виборцю сказав - ми ліземо у владу, але в нас за душею, окрім нахабства, нічого немає . Схоже, що пан Разумков ні секунди не сумнівається, що народжена у Офісі Андрюхи стратегія буде геніальна. Це вже якась клініка.