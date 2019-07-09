 Ватажок терористів "ЛНР" Пасічник - Зеленському: Будівництво моста в Станиці-Луганській буде сприйнято як акт агресії

Про це він написав у себе у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Пасічник зазначив, що будь-які дії щодо будівництва нового моста в Станиці Луганській українською владою будуть сприйняті як акт агресії і спрямовані на зрив розведення озброєнь.
Також він заявив, що представники угруповання "озвучать пропозиції в Мінську".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в односторонньому порядку почне відновлення моста в районі Станиці Луганської в разі, якщо бойовики не почнуть демонтаж фортифікаційних споруд.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.
Дожилися...
Максимум - недружественный акт.
Савченко поедет агитировать в "ДНР".
Народный депутат Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду на прифронтовом округе, планирует поехать для агитации на оккупированную часть Донбасса.
Об этом Савченко заявила в комментарии "Новостям Донбасса".
Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию.
Савченко отмечает - жители той территории такие же граждане Украины, которые имеют конституционное право проголосовать, поэтому она планирует поехать в оккупированную Горловку для встречи с избирателями.
Кандидат рассказала, что уже оформила пропуск в штабе операции Объединенных сил, а также подала документы на получение пропуска от Службы безопасности.
Была информация об участии Савченко в организации, близкой к Медведчуку задолго до войны.
http://deniskazansky.com.ua/interesnyj_fact_iz_proshlogo_savchenko/
Они ведь могут это сделать на подконтрольной Украине территории.
"Депутат баллотируется в Раду в округе №51, большая часть которого приходится на оккупированную территорию."
Но как чертями были так и остались!!!
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
фантъзи
,,МОСТОВЕ,,:
Зе командата трябва ЛИЧНО да присъства при строежа на моста и тогава
няма да стрелят ,,наши люди,, .
надо договариваться