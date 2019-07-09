 Ватажок терористів "ЛНР" Пасічник - Зеленському: Будівництво моста в Станиці-Луганській буде сприйнято як акт агресії

Про це він написав у себе у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Пасічник зазначив, що будь-які дії щодо будівництва нового моста в Станиці Луганській українською владою будуть сприйняті як акт агресії і спрямовані на зрив розведення озброєнь.

Також він заявив, що представники угруповання "озвучать пропозиції в Мінську".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в односторонньому порядку почне відновлення моста в районі Станиці Луганської в разі, якщо бойовики не почнуть демонтаж фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

На позиціях у Станиці Луганській, незважаючи на відведення військ, продовжують служити поліція і Нацгвардія.