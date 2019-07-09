EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5781  44
Все про:опалення (135) суд (5267) Петренко Павло (356) Тарифи на газ (132)

 Петренко про рішення суду щодо тарифів: Скасовано постанову Кабміну, яка давним-давно скасована і не працює

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправною і нечинною постанову КМУ №315 щодо тарифів на газ, яка вже давно скасована.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час програми "Свобода слова" на ICTV.

"Так, це апеляційний адміністративний суд розглядав позови низки громадських організацій і скасував постанову уряду, яка вже давним-давно не працює і скасована. І зараз гарно розповідають про те, що є така перемога в частині вартості тарифів... Тому зараз, коли розповідають, що є рішення суду, яке створило перемогу, - це неправда, бо це рішення скасувало постанову, якої не існує", - заявив Петренко.

При цьому він пояснив, що підвищення ціни на газ, яка діяла останні 2,5 року, було фактично обумовлено ще роботою уряду Юлії Тимошенко, коли були взяті великі міжнародні кредити під відповідні зобов'язання. Український уряд після 2014 року, за його словами, задля підтримки міжнародних партнерів у непростій для держави ситуації, змушений був просто "фактично підтвердити ті зобов'язання, які не він брав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив чинним рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною та нечинною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими та незаконними тарифи на газ, що діяли в країні останні 2,5 року.

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури ухвалення зазначеної постанови.

Раніше 4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Юлії Тимошенко та Громадської організації "Тарифна мобілізація" та визнав протиправною і нечинною постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її ухвалення.

Постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" була ухвалена 27 квітня 2016 року.

Це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136501
 
   
 Топ коментарі
 
О, два брата - дегенерата тут как тут, Кирпичев и Какашников!
 показати весь коментар
 
Петренко приготовиться к походам на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ.....Вякает тут ублюдок, покровитель рейдеров, чёрных нотариусов и схем отжима бабла и предприятий.
 показати весь коментар
 
Поставь кирпичеву плюсик и возрадуйся.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Петренко приготовиться к походам на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ.....Вякает тут ублюдок, покровитель рейдеров, чёрных нотариусов и схем отжима бабла и предприятий.
 показати весь коментар
 
 
Офуительная фуета вы бл..ди скажите что Володымыр Великий тарифы на газ поднял во шобла жжжжжска как смешит аж перестрелять хочется....
 показати весь коментар
 
 
у парашонки, крышу на митингах сносит у 6 рок в нете
 показати весь коментар
 
Т.е. в наших судах сидят придурки, они не разобрались, что постанова отменена и отменили отмененное. А может Петренко пи здит?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О, два брата - дегенерата тут как тут, Кирпичев и Какашников!
 показати весь коментар
 
 
Поставь кирпичеву плюсик и возрадуйся.
 показати весь коментар
 
 
ты с плинтусом макарти чпокнись в курилке и облобзайся...Стэцю привет передавай.
 показати весь коментар
 
А с тем, что Петренко пи здИт ты согласен значит. Ну я так и знал.
 показати весь коментар
 
Пусть новый кабмин разбирается, думаю Тимошенко ПМУ будет, ей все карты в руки. Лично у меня долгов за коммуналку нет.
 показати весь коментар
 
 
можешь пойти в суд, и попросить что бы он принял решении об отмене хождения советских рублей на территории твоей обоссанной хрущевки. они примет, поверь. а дашь 100$ то за один день.
 показати весь коментар
 
 
Когда зеленский умрет, предлагают не выписывать свидетельство о смерти, а отменить его свидетельство о рождении.
 показати весь коментар
 
 
Жорстко але в цьому реалії сьогоднішньої України
 показати весь коментар
 
Йуля в своем репертуаре, прямо сейчас на всех говноканалах специалисты распинаются, что ...надо идти в суды и добиваться возвращения денег, 40 лярдов...
 показати весь коментар
 
 
в решении суда говорится о НЕЗАКОННОСТИ постановления а не об отмене! А РАЗ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЫЛО НЕЗАКОННО ТО ДЕНЬГИ НАДО ВЕРНУТЬ!!
 показати весь коментар
 
 
Самое смешное, что простые люди платят, долги у тех кто в домах по 500 м. кв. проживает, и у пьяни синюшной, что за мусоропроводами спит...
 показати весь коментар
 
 
А за одно Петренко сегодня вводит в действие очееень интересный сервис (разумеется из заботы о людях). НА СЛОВАХ: - упрощается создание ТОВ. НА ДЕЛЕ: теперь перерегистрация и изменения в составе учредителей (собственников), регистратор ОБЯЗАН будет делать даже не видя ни оригиналов документов, ни самого заявителя, (все подается в сканкопии через интернет) соответственно и не имея ни малейшей возможности определить подлинность а ни документов а ни личности заявителя. Фишка еще и в том, что экспертиза не может сказать поддельный документ или нет по копии (тем более электронной) Так что теперь просто выбирайте понравившуюся вам фирму и ни кто не сможет доказать что вы не собственник
 показати весь коментар
 
ну вот НАХ звиздеть всякую ху@ню! кто сегодня смотрит на твои засаленные документы и слюнявые печати. сегодня три удара по клаве и на сайте минюста все что нужно! уставы и приказы- это для учредителей, внутренние документы. где сегодня их спрашивают? нигде.
 показати весь коментар
 
Ну вот батенька я на основании нарисованном в фотошопе документа стану собственником вашего ПП или ТОВ. А вы потом не сможете доказать что это подделка, так как нет с чего сделать экспертизу. И что существенно - виноватых тоже не будет, регистратор - действовал согласно закона (принимая электронную копию), а я вам оригинал предоставлять не обязан - судитесь, жалуйтесь , пишите на форумах - да хоть об стенку головой - Удачи. . А то что на словах Вам вливают - слушайте дальше .
 показати весь коментар
 
 
Вообще то конечно идея классная (и я так считал еще в 2015 году, когда Петренко начинал своё "упрощение ведения бизнеса"0 НО дьявол как всегда, - кроится в деталях, а именно в текстах законов и приказов, и немного в нашей общей правовой системе (в плпне беззубости к нарушениям закона).
 показати весь коментар
 
опять ты за свое! для общения с государственными органами твой устав НАХ не нужен. есть код и запись в реестре! и никак ты не станешь собственником-- НИКАК! в 2018 и этой весной выводил учредителей по 2 фирмам, не чеши херню. фуфло из фотошопа носят торгаши на базаре, договор на место и платежи, что бы даже ФОП не регистрировать. сегодня оформить фирму с нуля, если будет бегать твой бухгалтер-три дня и работай, а неделя-полный пакет со счетом в банке. за 200$ побегают со стороны и принесут в офис.
 показати весь коментар
 
А деньги вернули? Нет. А теперь можно через суд требовать взад. Убивать надо таких єкпердов
 показати весь коментар
 
 
Втрата чинності від 01.11.2018

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-2016-%D0%BF

В любом случае в период с 27.04.16 по 01.11.2018 это постановление действовало и было, как оказывается, незаконным) Петренко, такой Петренко)))
 показати весь коментар
 
 
это не шум дождя за окном.. это - шум пролетающего на выборах мародёра
 показати весь коментар
 
 
Хворий! Що він несе, хто був при владі?!!Кому ті папери потрібні, мова про ціни. Постанову відмінили,а про незаконні ціни "забули".
 показати весь коментар
 
 
Вот Жулько! Вот лиса! Супер. Берите,говорит в суды,обращайтесь! Ох и брехло!!
Заслуженный премьер,честная до прозрачности,ни разу не ВАРОФФКА!
 показати весь коментар
 
 
але є одне але - постанова "скасована"/визнана незакнною з дати її прийняття)))
 показати весь коментар
 
А как суд мог отменить отмененное Постановление КМ? И как юристы кабмина могли тогда проиграть это дело? Тут кто-то один полуврет, а кто-то второй говорит полуправду
 показати весь коментар
 
 
Можно забрать автомобиль у газовщиков,за переплату?)
 показати весь коментар
 
 
ХОРОШЕЕ И МИЛОЕ ЛИЦО ПРИ ПОНОСЕ В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
рошеновский ублюдок."которое давным давно отменено" и работало по сей день.
 показати весь коментар
 
"Отменено то, что давным-давно отменено". Однако же, какие обороты речи! У неприспособленного крыша поедет на раз.
 показати весь коментар
 
Ха-ха-ха!
А Юлька-облигация только сегодня с трибуны ВР визжала о
"вЯликой пАбеде над властью Порошенко-Гройсмана" в этом суде.

 показати весь коментар
 
 
Я - не я и лошадь не моя! Окончательно заблудились в настряпанных постановлениях и указах, правая рука не знает, что делает левая и суды ещё подпрягли к этому бедламу, а те в угоду заказчиков, не разбираясь по сути, стряпают ( конечно же не бесплатно!)очередной блеф и отменяют то, что уже отменено. Ух ты - во правовая система!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПетренко про рішення суду щодо тарифів: Скасовано постанову Кабміну, яка давним-давно скасована і не працює
 
 
 
 
 
 вгору