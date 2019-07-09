 Петренко про рішення суду щодо тарифів: Скасовано постанову Кабміну, яка давним-давно скасована і не працює

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час програми "Свобода слова" на ICTV.

"Так, це апеляційний адміністративний суд розглядав позови низки громадських організацій і скасував постанову уряду, яка вже давним-давно не працює і скасована. І зараз гарно розповідають про те, що є така перемога в частині вартості тарифів... Тому зараз, коли розповідають, що є рішення суду, яке створило перемогу, - це неправда, бо це рішення скасувало постанову, якої не існує", - заявив Петренко.

При цьому він пояснив, що підвищення ціни на газ, яка діяла останні 2,5 року, було фактично обумовлено ще роботою уряду Юлії Тимошенко, коли були взяті великі міжнародні кредити під відповідні зобов'язання. Український уряд після 2014 року, за його словами, задля підтримки міжнародних партнерів у непростій для держави ситуації, змушений був просто "фактично підтвердити ті зобов'язання, які не він брав".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" у червні знизив ціну на газ для населення до 6,66 тис. грн за 1 тис. куб. м

Як повідомлялося, Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив чинним рішення Окружного адміністративного суду, яким було визнано протиправною та нечинною постанову КМУ №315, і визнав необґрунтованими та незаконними тарифи на газ, що діяли в країні останні 2,5 року.

Основним аргументом протиправності зазначеної постанови для суду стала необґрунтованість та незаконність тарифів на газ.

Крім того, суд у своєму рішенні встановив порушення процедури ухвалення зазначеної постанови.

Раніше 4 березня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Юлії Тимошенко та Громадської організації "Тарифна мобілізація" та визнав протиправною і нечинною постанову КМУ №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" з моменту її ухвалення.

Постанова Кабінету міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2015 року №758" була ухвалена 27 квітня 2016 року.

Це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №826/9665/16 стало підставою для ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про відсторонення судді Євгена Аблова (головуючий у справі) від здійснення правосуддя.