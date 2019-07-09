 Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"Указом президента сьогодні затверджено план дій, як поліпшити інтернет у селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав він.

Гончарук зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.

"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб у невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - пояснив заступник глави Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами