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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) інтернет (385) наказ (157) Гончарук_Олексій (1)

 Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"Указом президента сьогодні затверджено план дій, як поліпшити інтернет у селах, невеликих містах і на дорогах", - сказав він.

Гончарук зазначив, що це реалістичний план дій, погоджений з регулятором.

"У нас є два діапазони частот, які оператори зараз не використовують через низку регуляторних проблем. Ми ідентифікували ці проблеми, і указ президента затверджує план дій, як до кінця року зробити все необхідне, щоб у невеликих містах, селах і на дорогах значно покращився мобільний інтернет", - пояснив заступник глави Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136498
 
   
 Топ коментарі
 
Господи, навіщо ти нас покарав цим піаністом...?
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Указ препе$лента... Занавес
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«Минстець» потратило 400 миллионов на защиту информационного пространства https://inforesist.org/minstecz-potratilo-400-millionov-na-zashhitu-informaczionnogo-prostranstva/ … Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 1263 Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 6009
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шо? правда что-ли? а на карту не копейки не капнуло ! как так?
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А чому потерли допис що всі гроші пішли на порохоботів та порохолизів, а інформаційна війна програна?
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Lvbnhj
Ну как, нормально позащищали? ВСЕ эти 400 млн ушли НА ПОРОХОБОТОВ! Да-да - все до копейки ушло на зарплату инфо3.14здоте, котрая нам все 5 лет гадила в ленте своими "перемогами", "сцяк@ми", "ср@к@ми" и "Зелебобами" а вражеской российской пропагандой никто не занимался!
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Я готовий віддати усе до останньої копійки, що мені заплатив мінстець. І це не стьоб. Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 1052
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мінСтець тепер буде повертати гроші державі, тому що сяде з конфіскацією.
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" %№;::;%№:%;№... а вражеской российской пропагандой никто не занимался!"
Ну вот, теперь зеля занялся вражеской российской пропагандой. Полегчало?
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Всё на порохоботов...для этого и создавалсь. ну чтоб жадному Порошенко из своих не плптить ублюдкам соевым.
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Хтось казав що зебіли інтелігентні, виважені і культурні люди. То може ти не зебіл? То може ти банальний кацап? Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії - Цензор.НЕТ 5657
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ты и об ителлигентности! Даже не смешно....иди памперс поменяй.
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Мобільний Інтернет і мобільний зв'язок став жахливим по якості та швидкості, бо наші мобільні оператори потрапили в руки росіян. Змінився менеджмент з європейського на дебільний російський і тепер з мобільних операторів тупо викачують по 1 млрд. доларів прибутку з кожного (МиТиСи та Куївстар). Купляють обладнання дешеве і погане - Хуавей і воно працює жахливо! Поки стояло і працювало обладнання Еріксон, все працювало ідеально, а тепер неможливо користуватись! Російський менеджмент не вкладає гроші в підвищення якості мобільного зв'язку та підвищення якості сервісів і це проблема системна і ніякими частотами її не вирішити! Потрібно заводити в Україну потужного європейського оператора Теле2, який зараз вийшов з росії через санкції і має бажання зайти в Україну з 2010-х років і має мільярди євро інвестицій, які б він міг вкласти в розбудову мобільних мереж нового покоління в Україні! Теле2 хотів ще на початку 2010-х років зайти в Україну відразу з 2 млрд. євро інвестицій, але російські Куївстар-Білайн та МиТиСи заблокували входження цього оператора на український ринок! Зеленський має зустрітись з європейськими директорами Теле2 і запропонувати їм мобільні ліцензії Укртелекому на частоти 3G в діапазоні 1,9-2,1 ГГц, які сьогодні абсолютно не використовуються за призначенням!!!! Ахметов вкрав ці ліцензії і хоче їх перепродати, а держава має відкликати ці ліцензії, бо вони не реалізовані і продати їх потужному європейському оператору - Теле2! Це абсолютно реальний проект розвитку мобільного зв'язку та 5G мереж в Україні і Теле2 з радістю інвестує в Україну всі гроші які вони готували для розвитку свого бізнесу в росії, а це десятки мільярдів євро! А це в свою чергу примусить Куївстар та МиТиСи змінювати свою дебільну політику в Україні або йти з ринку!
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наши операторы уже лет 20 как кацапские
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Менеджмент був європейський, право прийняття рішень були у європейських співвласників, а коли путін натиснув на європейських інвесторів в росії і шантажував їх що відбере через суди в них право власності на російських мобільних операторів, тільки тоді росіянам вдалось отримати операційний контроль над Українськими компаніями МТС та Київстар! І з цього моменту входу в Україну російського тупорилого менеджмента і почався занепад українського мобільного зв'язку! З цього моменту на перший план роботи операторів вийшла корупція, кримінал та махінації, а розбудова бізнесу відійшла на десятний план!
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я подписан на интернет-тиви (Ланет). так вот в городе (да и не только в городе) везде хватает мобильного интернета чтобы смотреть на смартфоне 200 каналов/ из них треть в hd качестве. в последнее время киевстар лагает. но говорят они меняют оборудование. лайф в пределах городов нормально. учть в сторону - жопа
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Ми маємо оцінювати якість зв'язку не тільки біля шогли мобільної базової станції, якість зв'язку оцінюється взагалі по країні, по дорогам, по залізницям, по портам, по вокзалам та аеропортам, по публічним місцям. А якість зв'язку - гавно!
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Вот не знаете - не вещайте. Оборудование Huawei прекрасно работает и скажу вам по секрету они обскакали и Эриксон и Нокию... Увы это так. Вынужден признать, что китайцы работают в разв лучше европейцев....
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Обладнання працює, тільки якість зв'язку та Інтернету - гавно! Китайці роблять обладнання щоб покрити свої мільйони абонентів, якщо якість у абонента буде гавняна, це китайців не сильно обходить, тому питання якості сервісу для китайців це питання навіть не десяте! Обладнання Хуавей просто може обслужити мільйони абонентів, але обслужити через очко, з обривами зв'язку, втратою пакетів, відмовою в обслуговувані. Ну хто тих незадоволених китайців рахує, на 100 тис. абонентів більше на 100 тис. абонентів менше, це взагалі не питання для КНР. А для України, яка звикла до якісного зв'язку європейського рівня всі ці китайські говносистеми не підходять!
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Хорошо в деревне летом
Заниматься интернетом.
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Щас Вам петики расскажут... Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 6514
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Господи, навіщо ти нас покарав цим піаністом...?
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Петя взадпридет, взаду порядок наведёт
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Думай. Значит было за что. Просто так ничего не бывает....
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Тебе покарано раніше, коли ти не звідти родилось.
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Мені як технарю не зрозумілі терміни "улучшение доступа" і "периферія". Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 1666
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Минулого разу ти був психологом і медпрацівником. Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 7203
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Минулого разу я був поетом - порохоботи дуже розвинені і талановиті. По тексту є зауваження?
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Эта фсё плохо. эта пиар...тчем он знимаетца......порохоботы ату!
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Что за указ такой? Разве это не дело ЧАСТНЫХ операторов мобильной связи? Покрытие его дело? Ему действительно заняться не чем или он настолько тупой, что такую хрень подписывает?
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А когда будет подписан указ об улучшении погоды? Холодно, пора бы лето вернуть.
Почему не подписывает?
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На Закон про погоду ЗЕ-НАЛОЖИЛ ВЕТО ( как впрочем и на Закон о работе ТСК
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И вновь слив Украины... Да сколько же можно? При мародёре такой куйни не было.
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педро бы как в северной корее вообще бы отменил интернет, шоб путинненапав. продержись он у власти еще год.
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Ти такий переляканий Петром, що готовий розставити булки перед путіним? Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 6657
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ПеПо Пашел в ПОПу! Смешно видеть и слышать сбитого летчика, от которого уже ничего не завист.
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Коли захочеш попоїсти, я відправлю тебе до Бобіка. Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії - Цензор.НЕТ 1787
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Пора уже подписывать указ "О чтобы всем все".
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Азірафф, переголінься, ато зарплату не ортимаєш!
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Моєму ніку вже 8 років, він пережив янука, ху-ло і шмаклю теж переживе. Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії - Цензор.НЕТ 4539
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Для усиления сигнала будут вывозить Монику Мендель в поля и ставить в партер с балией на заднице.
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Тю, отражательная поверхность, равная стратегическому бомбардировщику.
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Ніколи не підозрював, що якість інтернету можна покращити указом. Вважав, що потрібно розвивати інфраструктуру - ставити ретранслятори. Цікаво, чи знають про передовий метод Зєлєнского мобільні оператори? Скільки бабла на мачти пішло!
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Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету на периферии - Цензор.НЕТ 8337
... и на дорогах(с)
Ударим интернетом по бездорожью и разгильдяйству!
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Ну вот оно! А то все--дебил,дебил...--может же если надо!
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Типа как в анекдоте о прапорщике и поезде...."А ну ка доступ, быстро улучшиться. РАЗ! ДВА!"
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когда очень хочется чего нибудь подписать
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Бензин И сжиженный газ в Украине начал дешеветь. Ведь до этого он ПОЛНОСТЬЮ контролировался порошенко и медведчуком которые занимались бизнесом с торговым партнером с мордора.
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Порошенко и медведчук -- привычнее, а значит и понятнее.
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Так вроде уже ЗЕ, Коломойский и Медведчук же. Эпоха лжи уже ж прошла
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Прочитал указ и мероприятия к нему.Первое впечатление - бред и популизм.Мероприятия подписал великий радист Богдан. Смущает вот что,в Украине GSM работает в диапазонах 900 МГц (890-960 МГц) и 1800 МГц (1710-1880 МГц).В указе речь идет о близких,но несколько иных диапазонах."790 - 862 МГц для впровадження систем рухомого (мобільного) зв'язку третього та четвертого поколінь." - Это из "мероприятий". Мобильник - не радиоприемник - его перестроить нельзя - так для кого расчищается этот диапазон?
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CDMA частоти. В нас начебто тільки Інтертелеком залишився в цьому діапазоні. І мабуть мається на увазі низьке покриття під ці частоти. Мабуть будуть розширювати. Хто там власник Інтертелекому?)
Навіщо мобільний перенастроювати? Деякі телефони безпосередньо працюють на CDMA частотах. Ну а інакше, то модем потрібен.
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Надо полагать на подходе указ так называемого президента Зе об улучшении доступа отдалённый сёл к фонтанчиками в жару и шаурмячечными круглогодично.

ЗАКОНОТВОРЕЦ! АЖ ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! Зеленський підписав указ про поліпшення доступу до мобільного інтернету на периферії - Цензор.НЕТ 8248
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Молодець Зеленський. Там, де оператори залюбки користуються своїм правом отримувати прибутки, але при цьому ігнорують свої зобов'язання про надання соціально важливих послуг - в селах, для шкіл і т.д., хоч це зобов'язання записано в ліцензійних вимогах - держава має сказати своє слово. І ось, накінець, держава в особі президента Зеленського це зробила. При цьому держава не тільки чинить тиск на оператора, що повинна робити, але й шукає для нього можливості, в тому числі нові частотні діапазони тощо.
Дуже правильне і дуже потрібне рішення. Інтернет - найважливіший компонент інфраструктури країни.
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В селах мобільний ще довго буде погано працювати.На томість зараз вже йде оптика,раніше цього не було.В Європі доречі також мобільний інтернет,не дуже добрий.
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Маркиз Ну я бачив сам свою помилку,бо писав з телефону.Хіба ви самі не робите помилок?
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Злокозни Шоколадного Диавола

Йож Туманный © Знаете, мне по-своему даже жалко зелекторат.
Им ведь реально тяжело приходится - надо постоянно объяснять все факапы верховного зелебобы чьими-то кознями и подставами.

Выглядит на фото как наркоман - это подстава от фотографа.
Выглядит его жена как будто прошла через недельный алкомарафон - это подстава от оператора.
Если Зе не может связать двух слов и не отдупляет где столица страны, в которую прилетел - то спич писала агентура Порошенко.
МИД делает свое дело - саботаж Того-Кого-Нельзя-Называть.
Суды выносят приговоры в пользу Бени - козни Шоколадного Диавола.
В страну, в спешке роняя портки, сбегается вся ватная шваль, что боялась нос из-под шконки показать - ну понятно, то все барыга барыгович виноват - не расстрелял.
В саму партию Слуги Народа стекаются конченные подонки - это все сговор олигархов, надо Гидранта спасать, он видимо не видит, что делается.

И вот реально ведь - если не брать в расчет, что за персонаж сам Зе - это выглядело бы именно как чьи-то козни. Ведь невозможно же так косячить буквально везде и всюду!
***
Вот же ЗЕвистники проклятые! Стоило зелебубочке начать прытко решать самые огроменные проблемы страны - хождение в шортах в АП, перенос АПУ в ОПУ на новое место и прочие глобальные тормоза для велисапедистов - как тут же недруги перешли на личности! Вот прямо тут же стали фотошопленные пикчи и мувипикчи шарить! А ведь даже чуваки и девушки знают, как лёгко в эпоху диджитализации исказить светлый образ виртуального героя!

https://auburn-daddy.livejournal.com/507128.html?utm_source=embed_post
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Это диапазон 4G LTE, которій юзают россияне."Первым городом, где была запущена сеть 4G был Новосибирск, а после четвертое поколение мобильной связи появилось и в Москве. 4G представлена двумя стандартами - LTE (791-862 МГц)...также в России былы недавно организованны производственные мощности, которые разрабатывают и собирают оборудование для базовых станций четвертого поколения" - цитата из вики.Украина запустила 4G в 2600 МГц и не планировалось что-то другое. К чему бы это?
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А до чого тут РФ? У кожного може бути свій діапазон в рамках стандарту. В нас на 800 МГц працює Інтертелеком с стандарті CDMA. І має ліцензію на частоти щось типу 824-849 / 869-894 МГц. Решта або не зайнята, або в когось під ліцензією, проте не задіяно.
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Давно пора, порох про покращення і введення 4g відрапортував і забув. Ще потрібно відмінити 28 денний місяць і заборонити операторам красти не використаний за місяць інтернет та хвилини за які абоненти вже заплатили. Тут соя щось верещить вважає що ми як дикуни без цього проживем. Тупоголові!!!
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тебе, дегенерат, одну тарелку на крыше будут ставить целый день, и после того как очередь подойдет. а закупить оборудование на миллиард$, сертифицировать, разместить, настроить, тестировать, запустить, и это на тысячах передатчиках. умножь на дни, часы и минуты, и поймешь какой ты бык ЗЕбильный!
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Мені щедрі оператори завжди дарують , бонус 4 гігабайти інтернету , хоча в мене безлім .
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Якщо ти дегенерат, то чому всих вважаєш дегенератами. Привик в кізяках ритися,а твій соєвий шеф в Європу тебе тягне, умовляє підтримати прогрес(подивись в словнику що означає це слово, а то трісниш від злості і не взнаєш що це таке) Смердітимиш там на всю Європу недоумок соєвий...
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