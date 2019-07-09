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 Політика України
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Все про:вирубка (40) ліс (235) мораторій (54) Євросоюз (2552) Гончарук_Олексій (1) Офіс Президента (17)

 Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Заступник керівника Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук упевнений, що мораторій на експорт лісу неефективний і має бути переглянутий.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ідеологія введення мораторію на експорт деревини була в тому, щоб зупинити незаконну рубку. Очевидно, що цього не відбулося. Це означає, що цей захід не досяг тієї мети, для якої вводився", - сказав Гончарук.

Він також нагадав, що Європейський Союз вважає, що введенням мораторію Україна порушила положення Угоди про асоціацію.

"Я не знайомий з юридичними тонкощами і нюансами цієї справи. Тому я не хотів би своєю позицією нашкодити позиції нашого уряду в Міжнародному комерційному арбітражному розгляді. Скажу тільки, що чинна модель, у тому числі мораторій, не вирішує проблем. Тому питання мораторію точно відкрите, і ми точно будемо комплексно переглядати це рішення", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вирубка лісу-кругляка в українських Карпатах. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, заборона на експорт необроблених лісоматеріалів деревних порід (крім сосни) чинна в Україні з 1 листопада 2015 року, деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року строком на 10 років.

Євросоюз наполягає, що таке рішення суперечить ст. 35 Угоди про асоціацію ("Обмеження експорту або імпорту"), згідно з якою жодна зі сторін не має вводити або зберігати чинною будь-які заборони, обмеження або заходи еквівалентної дії на імпорт будь-якого товару іншої сторони або експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої сторони. Президент Петро Порошенко обіцяв, що Україна скасує мораторій на експорт лісу-кругляка, що дозволить ЄС надати країні транш макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136497
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вот зебилы пришли и приступили к продаже страны - защита страны неэффективна и не выгодна
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Счет выстави Парашенку и Бурбаку которые занимались вырубкой и продажей леса за границу.
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покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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Итого наводнения в Капатах оценили в 600 млн евро Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 4931
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Счет выстави Парашенку и Бурбаку которые занимались вырубкой и продажей леса за границу.
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покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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ні твоє питання незрозуміле. Що тебе там цікавить?
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Що тебе там цікавить?
---

показать, что Lvbnhj плохо воспринимает украинский на слух.

Прошу его написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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але це може бути особливістю його слуху? Я наприклад з другого разу розібрав, що мати підказала дитині.
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подсказку слышно плохо. я про неё не спрашиваю. кстати, интересно, что ты услышал.

спрашиваю, что сказала кореспондент. там слышно достаточно чётко.
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схоже на: тільки числівників, але не впевнений.
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я чётко слышу "писав" в конце, а вот в начале что-то вроде "тілький", возможно "дід твій"
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Кремль официально заявляет, что если Порошенко не прекратит ссать в лифтах, то раздаст правительству Зеленского российские паспорта
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Подивіться фото Закарпаття після паводків періоду СРСР, а ще й до СРСР вони там систематично відбувались. Я би не пов'язував вирубку лісу із ними. Можливо якийсь вплив мають, але те, що це не головна причина та це точно.
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Ну вот зебилы пришли и приступили к продаже страны - защита страны неэффективна и не выгодна
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То окрема стаття мародерства і там вони свого не упустять.
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нуда , они слуги мародерского народа, самого мародерского в мире народа = российского
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А что у нас был мораторий на вывоз леса за бугор? Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 9479 А лесники-лесорубы ето знают?
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Де-факто никакого моратория и не было. Лично Порошенко внес правки в закон про мораторий, которым разрешил вывоз и продажу леса под видом "дров".
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А простий зубожилый нарид ничого не пидозривав. А тепер йому видкрылы очи.
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він рубав, продавав, але хвала Богу прийшли патріоти і відкрили простому народу очі...
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Ну цэ вжэ точно кинэць Эпохы Зубожиння!!!
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Ну-ну, подивимось як ви прикриєте цей бізнес. Мені вже смішно.
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Як, як, як завжди - очолять. А зебілам скажуть, що то для їх блага.
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Їм взагалі нічого не скажуть. А когда ані начнут шото подозрєвать - начнут петь песни про Свінарчуков.
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Для *Папи Карла * не вистачає *заготовок * !? .. Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 1150
.Мы будем комплексно пересматривать мораторий на экспорт леса. Прекращения незаконной вырубки не произошло. Эта мера не достигла своей цели, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 5562...
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Можете цього гандона саджати відразу. Не слід чекати коли він за зраду України отримає бабоси.
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можно писать сокращенно - замглавы ОПГ.
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Я девлюсь у борцунів з баригою перемога за перемогою ! Не бариги уже у відкриту розпродубть країну і кажуть що від цього тільки краще
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Так, сейчас ляжко и этот его хрен, которого в Праге прихватили с фальшивими евро, начнут в припадке биться.
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1-5 для виконавців
10+ з конфіскацією для організаторів

от й увесь комплексний підхід
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Вот тебе,бабушка и ЗЕбильев день! Вот так выходит по Зеленскому - "эффективнее" вырубить н-р весь карпатский лес, а там хоть трава не расти. Вот такие "новые" зебильи идеи - ешьте,чтобы вам повылазило!.
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Потрясная по идиотизму логика: "В лесхозах лес воруюют, поэтому давайте оставим нашу деревообработку без сырья". Если воруют лес, нужно бороться с ворами, а не с производителями мебели.
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Тем более все вырубки видны с Гугл спутника! А весь вывоз можно контролировать на границе! Там камер дофига! Было б желание!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук
 
 
 
 
 
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