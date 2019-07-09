 Заборону на в'їзд туристів у 10-кілометрову зону біля ЧАЕС через можливий візит Зеленського знято, - Асоціація чорнобильських туроператорів (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.
"Зняли ті ж, хто і поінформували про заборону - ДП ЦОТІЗ (Держпідприємство "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження")", - сказав він.
Раніше він інформував, що туристичних операторів не попередили вчасно про повне перекриття 10-кілометрової зони відчуження навколо ЧАЕС у зв'язку з візитом президента Володимира Зеленського. Через це сотні іноземних туристів, які спеціально приїхали в Україну для відвідування Чорнобильської зони, не побачать основних об'єктів.
"У зв'язку із завтрашнім візитом Президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони повністю перекрито десятикілометрову зону. Сотні іноземних відвідувачів, що прилетіли до України, щоб побачити Чорнобиль, просто не попадуть ані на ЧАЕС, ані в Прип'ять. І навіть закинутий об'єкт Чорнобиль-2 не дозволений до відвідування туристами, бо він розташований у 10-км зоні, що перекривають на весь день", - зазначив він.
Ємельяненко вважає, що такий підхід знищує імідж України, і закликав організаторів візиту президента не перекривати 10-кілометрову зону повністю:
"Я закликаю відповідальних за цю штучно створену надзвичайну ситуацію, виконуючи свою роботу, замислюватися про можливий негативний урон і намагатися реалізувати свої завдання без совкових широких мазків "перекрити все тут, хай холопи чекають". Бо в туризмі серед "холопів", що не зможуть попасти на локації Зони, завжди є дуже поважні іноземні візитери та журналісти, які транслюють свої враження у світ. З туризмом треба поводитися обережно. Як зі своєю репутацією".
На коментарі про те, що дата візиту Зеленського була відома більше двох тижнів тому, глава Асоціації заявив, що про перекриття 10-кілометрової зони туроператорам повідомили тільки вчора ввечері, 8 липня. У цей час більшість туристів, імовірно, вже прибули в Україну або перебувають у дорозі, щоб спеціально поїхати в Чорнобильську зону. Таким чином, туроператори не встигали перенести дату туру.
Також він уточнив, що тури іноземні туристи бронюють за багато місяців наперед.
Під постом глави Асоціації Ярослава Ємельяненка перший заступник начальника УДО В'ячеслав Штучний також повідомив, що УДО не буде здійснювати заходів щодо перекриття 10-кілометрової зони в день приїзду президента.
Зі свого боку Ємельяненко зазначив, що станом на 14:00 інформація про обмеження в'їзду підтверджена силовими і правоохоронними структурами, а також Державним агентством з управління Зоною відчуження.
может нет никакой 73% поддержки? может это параша влезла в наши выборы и накрутила главзебилу рейтинги?!
Слов нет
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а
доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться
взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається
пораженцям.\\\\\\\\\\\
Зачем здесь высеры больного веропитека? Его Дугин заразил этим походу. всякое говно с умным видом рассуждает о том, чего нету(по крайней мере оно не может это доказать)
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496
Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
Я взагалі дивуюсь, чому він не полетів в Чорнобильську зону на міжконтинентальному Аеробусі, як в Ужгород та Львів.
Не царська це справа на машинах та президентських АНах пересуватись по країні!
Все может быть...
Она и без этого перекрыта, там туристов могут по 2 часа держать разбираясь с пропусками и документами. Там могут туристов пропустить, а автобус нет, там придурошные туристы едут в самый сильный выброс и фоткаются на фоне зашкаливших дозиметров.
Хотя лахтоольгинскому ********** это до лампочки, его цель обосрать даже без повода.
Это очень заметно.
Я процитировала фрагмент статьи, слова главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.
Источник: https://censor.net.ua/n3136496
Від кого там перекривати? Там ж нікого нема! Від туристів??? Чи від бабусь, які там віку в хатках доживають? Ппц!
Заберут гидранта в чащи и оставят без плана.
Хорошо выглядит после бодуна и утренней "дорожки" от дяди Геры.
Я во Львове был, когда Порох по центру гулял - фотографировался со всеми желающими.
Это зеленая сопля сцит.
Одесситы увидели Порошенко за решёткой
В социальных сетях широко обсуждают беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в связи с визитом в Одессу президента Украины Петра Порошенко.
Так, подступы к локациям, в которых должен был побывать президент, перекрыли несколькими линиями оцепления: к примеру, вдоль улицы Ланжероновской на участке от Пушкинской до Ришельевской установили специальные металлические заборы.
http://timer-odessa.net/news/odessiti_uvideli_poroshenko_za_reshetkoy_637.html
Ты еще фото из зоопарка приведи. Господи, как зебилы уже достали своей простотой, святой верой в Зеленую Соплю!!!
Каждый видит свое, только один был на площади, а другой что-то где-то увидел.
Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова наблюдала за ходом военных действий в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, ей невооруженным глазом удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. «Они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - сказала Серова.Она отметила, что увидела все это, когда подлетела к иллюминатору в перерыве между экспериментами. «Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю», - добавила депутат. Серова подчеркнула, что речь идет не о передвижении военной техники, а лишь о том, что видно невооруженным глазом.
жертва эсперимента мля, пытались зачать расиянина в космосе вчетвером?совсем баба кукушкой поехала ... и таких дол@***** там минимум 3/4 !!!так шо ближайшие лет 10 мира нам не светит( ... если разве что штаты не захотят их чпокнуть
Иногда оно падает, как тогда, когда вонючую тряпку совковую уронили вместе с говноракетой)
т.н."знамяпабеды" дидываивалов)
Отключите еще в Киеве газ. свет и воду!
Зебилы!!!
боится что его грохнут!
слуха НаРОда.
только идиоты будет на его партию голосовать!
Когдa-то и цaри шутили, теперь и шуты цaрствуют.
Это ж тест: проглотят или не проглотят.