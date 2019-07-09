EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2279  91
Все про:Зеленський (1986) туризм (340) ЧАЕС (120) Чорнобиль (109) Ємельяненко Ярослав (5)

 Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів

Туристичних операторів не попередили вчасно про повне перекриття 10-кілометрової зони відчуження навколо ЧАЕС у зв'язку з візитом президента Володимира Зеленського. Через це сотні іноземних туристів, які спеціально приїхали в Україну для відвідування Чорнобильської зони, не побачать основних об'єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"У зв'язку із завтрашнім візитом Президента Володимира Зеленського до Чорнобильської зони повністю перекрито десятикілометрову зону. Сотні іноземних відвідувачів, що прилетіли до України, щоб побачити Чорнобиль, просто не попадуть ані на ЧАЕС, ані в Прип'ять. І навіть закинутий об'єкт Чорнобиль-2 не дозволений до відвідування туристами, бо він розташований у 10-км зоні, що перекривають на весь день", - зазначив він.

Ємельяненко вважає, що такий підхід знищує імідж України, і закликав організаторів візиту президента не перекривати 10-кілометрову зону повністю:

"Я закликаю відповідальних за цю штучно створену надзвичайну ситуацію, виконуючи свою роботу, замислюватися про можливий негативний урон і намагатися реалізувати свої завдання без совкових широких мазків "перекрити все тут, хай холопи чекають". Бо в туризмі серед "холопів", що не зможуть попасти на локації Зони, завжди є дуже поважні іноземні візитери та журналісти, які транслюють свої враження у світ. З туризмом треба поводитися обережно. Як зі своєю репутацією".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бункер управління ЧАЕС, "міст смерті", будинок пожежника Ігнатенка, - туроператори розробили програму місцями подій серіалу "Чорнобиль". ФОТОрепортаж

На коментарі про те, що дата візиту Зеленського була відома більше двох тижнів тому, глава Асоціації заявив, що про перекриття 10-кілометрової зони туроператорам повідомили тільки вчора ввечері, 8 липня. У цей час більшість туристів, імовірно, вже прибули в Україну або перебувають у дорозі, щоб спеціально поїхати в Чорнобильську зону. Таким чином, туроператори не встигали перенести дату туру.

Також він уточнив, що тури іноземні туристи бронюють за багато місяців наперед..

Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Припять, - Асоціація чорнобильських туроператорів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136496
 
 
 Топ коментарі
 
Откройте пацанчику саркофаг!
 показати весь коментар
 
"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут".
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496

Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Интересно, зачем главзебилу такая охрана при 73% поддержке?

может нет никакой 73% поддержки? может это параша влезла в наши выборы и накрутила главзебилу рейтинги?!
 показати весь коментар
 
 
Та то брехня! Це - слуга народу! Це "свій парєнь!" Він не може таке робити. То всьо або Порошенко, або злі бояри. Зєлєнскій "нє в курсє"!
 показати весь коментар
 
 
"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
 показати весь коментар
 
 
Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам спокою. Ми хотіли
реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли до Євросоюзу, а
доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися, доведеться
взлетіти."Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається
пораженцям.\\\\\\\\\\\

Зачем здесь высеры больного веропитека? Его Дугин заразил этим походу. всякое говно с умным видом рассуждает о том, чего нету(по крайней мере оно не может это доказать)
 показати весь коментар
 
Ну нарешті ! А то пишеш пишеш , що маєм "нового" Двічі не судимого , ніхто не вірить . Далі буде "цікавіше" . Новообраний почав звідти , де зупинився Якунєвич , тобто розвернув країну в сторону Московії. На Заході його сприймають ким він є насправді -коміком з 95 кварталу а не Державним діячем. Там йому будуть співати діарамби , обіцяти золоті гори а фактично всі питання які стосуються України , будуть вирішуватись без неї , так як при такому президенті не можлива зовнішня політика а лишень рух до Московії.
 показати весь коментар
 
 
Шо таке? Поїхав хонку роздивлятися?
 показати весь коментар
 
 
"Я призываю ответственных за эту искусственно созданную чрезвычайную ситуацию, выполняя свою работу, задумываться о возможном негативном уроне и пытаться реализовать свои задачи без совковых широких мазков "перекрыть все здесь, пусть холопы ждут".
Потому что в туризме среди "холопов", которые не смогут попасть на локации Зоны, всегда есть очень уважаемые иностранные визитеры и журналисты, которые транслируют свои впечатлении в мир. С туризмом надо вести себя осторожно. Как со своей репутацией"
Источник: https://censor.net.ua/n3136496

Ага. Щаз. Кино с Голобородькой давно закончилось.))
 показати весь коментар
 
 
Для деяких, особливо обдарованих, які не розуміли цього від самого початку, несподівано виявилось, що ні.
Я взагалі дивуюсь, чому він не полетів в Чорнобильську зону на міжконтинентальному Аеробусі, як в Ужгород та Львів.
Не царська це справа на машинах та президентських АНах пересуватись по країні!
 показати весь коментар
 
 
Говорят, Зеленский убил своего брата Голобородька и занял его место.
 показати весь коментар
 
 
Ты чмо ты хоть раз было в зоне ... отчуждения?
Она и без этого перекрыта, там туристов могут по 2 часа держать разбираясь с пропусками и документами. Там могут туристов пропустить, а автобус нет, там придурошные туристы едут в самый сильный выброс и фоткаются на фоне зашкаливших дозиметров.
Хотя лахтоольгинскому ********** это до лампочки, его цель обосрать даже без повода.
 показати весь коментар
 
 
Кирпич тяжелый был при столкновении с головой Кирпичева.
Это очень заметно.

Я процитировала фрагмент статьи, слова главы Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко.

Источник: https://censor.net.ua/n3136496
 показати весь коментар
 
 
Велосипед,без охранны говорите,порох и янык нервно курят по сравнениии с недопалеоном
 показати весь коментар
 
 
А чо он уже старичка переехал как кортеж Пороха?
 показати весь коментар
 
К этому кортежу ни один старичок приблизиться не может
 показати весь коментар
 
 
И теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом...
 показати весь коментар
 
 
Тю, в цю зону постійно їздили політики, причому навіть європейські і американські. І ніколи нічого не перекривали особливо?

Від кого там перекривати? Там ж нікого нема! Від туристів??? Чи від бабусь, які там віку в хатках доживають? Ппц!
 показати весь коментар
 
 
Дык, мутанты кругом.
Заберут гидранта в чащи и оставят без плана.
 показати весь коментар
 
 
Господи, так это же наш Зе!!!!!

Хорошо выглядит после бодуна и утренней "дорожки" от дяди Геры.
 показати весь коментар
 
 
не страшно. завтра закрыта - послезавтра открыта.
 показати весь коментар
 
 
Так когда по-новому жить начнем, господин Президент зеленский?
 показати весь коментар
 
 
Не відповість! Треба звертатись'' правільно''- Презедент!
 показати весь коментар
 
 
Во! Специально зашел, чтоб так написать. Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 8216
 показати весь коментар
 
А раптом хтось образить нашого недомірка?
 показати весь коментар
 
 
Контролер, наприклад. Або псевдособаки чи кровосісі покусають.
 показати весь коментар
 
 
Коні Пржевальського, їх туди завезли і там їх багато розплодилося)))
 показати весь коментар
 
 
забыли как шоколадная свинина в Одессу приезжала, так там заборами от жителей Одессы отгораживались Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3483 сыкливый порохохряк-мародер боялся граждан Украины не меньше чем януковощ
 показати весь коментар
 
То чем Шмакля отличается от Пороха? Только интеллектом.
 показати весь коментар
 
 
рузькэ бред!

Я во Львове был, когда Порох по центру гулял - фотографировался со всеми желающими.

Это зеленая сопля сцит.
 показати весь коментар
 
 
Речь идет о Одессе ичтобы ты больше не квакал вот тебе ссылка на первоисточник Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 4111
Одесситы увидели Порошенко за решёткой
В социальных сетях широко обсуждают беспрецедентные меры безопасности, предпринятые в связи с визитом в Одессу президента Украины Петра Порошенко.
Так, подступы к локациям, в которых должен был побывать президент, перекрыли несколькими линиями оцепления: к примеру, вдоль улицы Ланжероновской на участке от Пушкинской до Ришельевской установили специальные металлические заборы.
http://timer-odessa.net/news/odessiti_uvideli_poroshenko_za_reshetkoy_637.html


 показати весь коментар
 
рузькэ съемка? Зебилы готовы все что угодно показать, только бы обосрать. И где видна там моя Одесса???
 показати весь коментар
 
какая статья, тупорылого зебила, который снимал только с одной стороны????

Ты еще фото из зоопарка приведи. Господи, как зебилы уже достали своей простотой, святой верой в Зеленую Соплю!!!
 показати весь коментар
 
Там ссылка есть, открой её и почитай статью, там куча фотографий, что касается твоих оскорблений в мой адрес, то от твоей соевой ботофермы, я и не такое слышал, усирайся сильнее, покажи свою соевую преданность. Или ты Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 2261 действительно такой дебил, что ссылку не можешь открыть?
 показати весь коментар
 
Охраны больше чем "желающих".Львов, кстати.
Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 7270
 показати весь коментар
 
не знаю, я свободно подошел, спросил разрешения и сфоткался.

Каждый видит свое, только один был на площади, а другой что-то где-то увидел.
 показати весь коментар
 
 
Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 4510
Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова наблюдала за ходом военных действий в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС). Об этом она рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, ей невооруженным глазом удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. «Они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди», - сказала Серова.Она отметила, что увидела все это, когда подлетела к иллюминатору в перерыве между экспериментами. «Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю», - добавила депутат. Серова подчеркнула, что речь идет не о передвижении военной техники, а лишь о том, что видно невооруженным глазом.
жертва эсперимента мля, пытались зачать расиянина в космосе вчетвером?совсем баба кукушкой поехала ... и таких дол@***** там минимум 3/4 !!!так шо ближайшие лет 10 мира нам не светит( ... если разве что штаты не захотят их чпокнуть
 показати весь коментар
 
 
и видела она распятые на столбах трусики в мальчиках...
 показати весь коментар
 
 
эта та корова под наркотой которую запускали в космос с помощью ракеты и всех бурлаков на Волге Енисее и Оби из-за перегруза
 показати весь коментар
 
 
Что это у тёти за консерваня банка на голове?
 показати весь коментар
 
Коробочка с мощами. Они же таскают это "добро" в космос.))
Иногда оно падает, как тогда, когда вонючую тряпку совковую уронили вместе с говноракетой)
т.н."знамяпабеды" дидываивалов)
 показати весь коментар
 
У Зе мания величия???

Отключите еще в Киеве газ. свет и воду!

Зебилы!!!
 показати весь коментар
 
 
усіх порохоботів негайно відправити десантом у Чорнобильську зону, нехай пояснять Зелі, у чому некоректність його поведінки. Провіант з собою не давати, там достатньо фруктів та ягід росте.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Боже! Какая трагедия Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 5541! Сотни туристов на попадет вовремя к реактору. С каких это пор глава государства, каким бы он не был, должен оповещать туроператоров о своих поездах по стране Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3845?
Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3922
 показати весь коментар
 
 
бред, это когда президент с реальной поддержкой в три четверти народа чего то боится и окружил себя такой охраной, что и х..ло позавидует
 показати весь коментар
 
 
во-первых до ***** ему еще очень далеко Во-вторых, сам Зеоеный ни что, но сейчас он символ государства. А в третьих, знаешь какие в зоне волки водятся? Говорят, их стая круче всех руцьких оппозиционеров на марше протеста Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 6440
 показати весь коментар
 
Что Зе, гражданских таки отсечь? Причем радикально...
 показати весь коментар
 
 
Вот это правильное замечание. Помню тот вой зебилов в адрес Пети из-за его реплики "Гражданских отсечь!", Память как у аквариумных рыбок Через приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів - Цензор.НЕТ 3400
 показати весь коментар
 
 
Я шо-то не пойму: вчера расказали, шо бравый вова, чуть ли не луганск забрёл, а тут туристов забоялся? Или шо, с туристами предварительно не перетёрли? Из-за приезда Зеленского перекроют 10-километровую зону вокруг ЧАЭС. Сотни иностранных туристов не попадут в Припять, - Ассоциация чернобыльских туроператоров - Цензор.НЕТ 3580
 показати весь коментар
 
 
этот упырь еще хуже янЫка!
боится что его грохнут!
слуха НаРОда.
только идиоты будет на его партию голосовать!
 показати весь коментар
 
 
может и правильно боится. сейчас неадекватных порохоботов - как собак нерезаных. у них психическое обострение за 2 недели до выборов. если уж сам порошенко ролики с самосвалами снимал...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в пороха превращается?
 показати весь коментар
 
История учит только тому, что ничего в этом мире не делaется без юморa.
Когдa-то и цaри шутили, теперь и шуты цaрствуют.
 показати весь коментар
 
"без кортежей, без перекрытий..." да зебобики?
 показати весь коментар
 
 
Не было бы "опорожнений" -- не было бы и твоей новости.
Это ж тест: проглотят или не проглотят.
 показати весь коментар
 
Я більше за сомів отих величезних хвилююся, що їх вчасно не погодують.
 показати весь коментар
 
Шо,туроператоры,ссуки бабло теряют. Если за две недели было известно,какого хера ноете. Один день без навара. Перебьетесь падлы.
 показати весь коментар
 
А як тоді бути зі зняттям економічної блокади з окупованими територіями , про які шепче "новообраний Яник" ? . Там що, не можна з баблом потерпіти ? . Олігархи можуть також перебитись.
 показати весь коментар
 
Рано "операторы" завыли. УГО сказало, что ничего не перекроют. Ну, а порохоботы как всегда. Изошли соплями еще раньше "операторов".
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧерез приїзд Зеленського перекриють 10-кілометрову зону навколо ЧАЕС. Сотні іноземних туристів не потраплять у Прип'ять, - Асоціація чорнобильських туроператорів
 
 
 
 
 
 вгору