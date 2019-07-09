 Екоінспекція перевіряє не береги моря, а порти, тому що там фінансові потоки, - Ляпіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила в ефірі "24 каналу" голова ДРС Ксенія Ляпіна.

За словами Ляпіної, екологічна інспекція має тенденцію перевіряти не береги моря, в які можуть скидатися відходи, а морські порти.

"Є екологічна інспекція, яка вважає, що вона має бути і в порту. І чого їх так не тягне на берег моря, там, де, м'яко кажучи, скиди роблять там якісь міста і так далі, а тягне їх весь час чомусь в порти, оскільки там же проходять фінансові потоки", – заявила глава ДРС .

При цьому, за словами Ляпіної, українські порти через плутанину з повноваженнями служб і посиленою і безпідставною перевіркою суден еко-інспекцією зіткнулися з проблемою – страхові компанії беруть у міжнародних суден дуже високі страхові внески, якщо ті збираються заходити в порти України, що призводить до зниження привабливості українських портів.

"Це вкрай негативно, тому що насправді це просто збитки. Збитків зазнають великі перевізники. На міжнародному рівні вони про це сигналізують. І, як я вже говорила, це просто призведе до того, що власне з морськими портами України буде ситуація гірша, ніж є, а нам треба навпаки - збільшувати в них вантажообіг", – заявила Ксенія Ляпіна.

За словами Ляпіної, на майданчику Державної регуляторної служби розроблено проєкт з порядку взаємовідносин у портах між Морською адміністрацією, Адміністрацією морських портів і Екологічною інспекцією.

"Вона (Екологічна інспекція. – Ред.) не може діяти на території морських портів самостійно. А вона може діяти з контролюючими органами, які для цього створені, тобто з Морською адміністрацією. Тільки з нею вона може заходити на судно. Але заходити тільки в обґрунтованих випадках, а не просто тримати судно, фактично примушуючи до якихось неформальних відносин", – заявила Ляпіна.

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