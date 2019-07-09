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 Політика України
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Все про:Зеленський (1986) контрабанда (947) митниця (520) Гончарук_Олексій (1)

 Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким зобов'язав Кабінет міністрів вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з митницями сусідніх країн до кінця року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

"Президент своїм указом акцентував, що вже зараз уряд має вжити всіх можливих заходів, щоб цього року стала можливою синхронізація баз даних (митниць) з іншими країнами. Це суттєво вирішить проблему контрабанди", - сказав Гончарук під час пресбрифінгу у вівторок.

Показати прогрес щодо вирішення цієї проблеми також дозволить встановлення сканерів на пункті пропуску, додав він.

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За словами Гончарука, президент в указі також рекомендував правоохоронним органам вжити заходів проти систематичних зупинок митного оформлення товарів на формальній підставі.

"Це створювало великі проблеми для бізнесу. Для розуміння масштабу - це сотні випадків на місяць", - сказав Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136491
 
   
 Топ коментарі
 
а подсвинок гнося на этой фотке ещё не знает, что порохохряк в будущем подложит ему свинью Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями - Цензор.НЕТ 9130
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а подсвинок гнося на этой фотке ещё не знает, что порохохряк в будущем подложит ему свинью Зеленский поручил Кабмину до конца 2019 г. принять меры для синхронизации баз данных таможни со странами-соседями - Цензор.НЕТ 9130
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У нього шо з памяттю? Забув шо кабмін вже маже фсьо?
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КабМін держ.устанoва а не свoра шoкoладних
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Это первый и мощный удар по контрабанде .Даю 99 процентов первыми завоют владельцы крупных супермаркетов по продаже техники
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Это громкий пук в лужу....

Для синхронизации баз необходимы международные договора со станами соседями на эту тему...а не внутренние указы зебобика....
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А МИД и КМУ - уже не правительство, они не заключают договора? Ах да , подзабыл- договора ведь только заключал Порошенко лично..
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У нас со всеми соседями (даже с РФ) есть соглашения о взаимопомощи в таможенном деле. Было бы желание
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C рассеей тоже будут синхронизироваться?
Личные данные граждан Украины отдатут в соответствующие компетентные органы нашего северного соседа, который брат у ворот?
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А страны соседи...они как услышат товаришЧа зебобика...и тоже синхронизируют свои базы..?? Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами - Цензор.НЕТ 5522 Они об этом уже знают?? Зебобик их уведомил своим указом вместе с кабмином..??
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Когда этот сюр закончиться? Как в парламентско-президентской республике президент может давать поручения кабмину? Что за дебилизм? Когда этот бардак и клоунада уже наконец-то закончится?
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Это предвыборный пиар...и видимость каких то дел....
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Что значить это слово. Если документы то в любое время суток они уже давно предлагают.
И совместную таможню тоже.
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О, это тема: соседи - это например Польша, это Евросоюз.
Вангую: таможенники будут против!
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Люто плюсую. Хоть и из 25%, и недолюбливаю Зе.
Это одно из самых важных решений для страны. Наверное, третье по важности после неработающих реформ прокуратуры и судов. Позволит в среднесрочной перспективе создавать рабочие места в большом количестве. Главное - шоб не испаскудили, как всегда.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами
 
 
 
 
 
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