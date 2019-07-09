 Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року вжити заходів для синхронізації баз даних митниці з країнами-сусідами

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.
"Президент своїм указом акцентував, що вже зараз уряд має вжити всіх можливих заходів, щоб цього року стала можливою синхронізація баз даних (митниць) з іншими країнами. Це суттєво вирішить проблему контрабанди", - сказав Гончарук під час пресбрифінгу у вівторок.
Показати прогрес щодо вирішення цієї проблеми також дозволить встановлення сканерів на пункті пропуску, додав він.
За словами Гончарука, президент в указі також рекомендував правоохоронним органам вжити заходів проти систематичних зупинок митного оформлення товарів на формальній підставі.
"Це створювало великі проблеми для бізнесу. Для розуміння масштабу - це сотні випадків на місяць", - сказав Гончарук.
Для синхронизации баз необходимы международные договора со станами соседями на эту тему...а не внутренние указы зебобика....
Личные данные граждан Украины отдатут в соответствующие компетентные органы нашего северного соседа, который брат у ворот?
И совместную таможню тоже.
Вангую: таможенники будут против!
Это одно из самых важных решений для страны. Наверное, третье по важности после неработающих реформ прокуратуры и судов. Позволит в среднесрочной перспективе создавать рабочие места в большом количестве. Главное - шоб не испаскудили, как всегда.