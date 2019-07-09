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Все про:Держдума (325) Грузія (573) Росія (18627) санкції (2330)

 Держдума РФ підтримала заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води через образу Путіна

Державна дума РФ на пленарному засіданні у вівторок, 9 липня, одноголосно ухвалила постанову "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями у Грузії".

Текст документа опубліковано в Системі забезпечення законодавчої діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з продовженням недружніх дій Державна дума рекомендує уряду РФ розглянути доцільність застосування щодо Грузії спеціальних економічних заходів, передбачених Федеральним законом "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи", і внести відповідні пропозиції президенту РФ", - йдеться в документі.

"Ми вважаємо неприпустимими образи на адресу нашої країни, погрози на адресу наших громадян, образи нашого президента", - наголосив спікер В'ячеслав Володін.

Йдеться насамперед про заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води, а також обмеження грошових переказів з Росії в Грузію. За його словами, на сьогодні за обсягом грошових переказів Росія посідає перше місце, за минулі два роки обсяги переказів зросли в півтора раза, склавши за минулий рік $641 млн.

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"Це дуже великі кошти. Якщо взяти і об'єднати перекази цих коштів з тими доходами, які отримує Грузія від продажу вина та води на території Росії, а також від перебування наших туристів, вийде близько 10% від внутрішнього валового продукту, який Грузія в цілому отримує як держава", - сказав голова Держдуми.

Нагадаємо, що телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Георгій Габунія в ефірі авторської програми "Постскриптум" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна з нецензурною лайкою.

21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію. З 8 липня авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено. Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136489
 
 
 Топ коментарі
 
Не переживайте, теперь Цинандали и Ркацители будет производить Беларусь.
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будут мочу хуйлоскую пить!))))
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ПРИМЕР ДЕГРАДАЦИИ КОРЯКОВ, МОРДВЫ, УДМУРТОВ, ЧУВАШЕЙ, ЭВЕНКОВ, АСТРАХАНСКИХ И КАЗАНСКИХ ТАТАР НУ ПРОЧЕГО ЧТО НАЗВАЛИ В 1721 ГОДУ "РУССКИМИ"

Во время правления императора и алкоголикаАлександра III некий солдат Орешкин напился в царевом кабаке. Начал буянить. Его пытались образумить, указывая на портрет государя императора. На это солдат ответил: a плевал я на вашего государя императора! Его арестовали и завели дело об оскорблении императора.
Познакомившись c делом, Александр понял, что история гроша ломаного не стоит, и начертал на папке: дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал.

ТОГДА ТОТ ЦАРЬ БЫЛ ХОТЬ И МУД..К И АЛКАШ НО ВСЁ ТАКИ УМНЕЕ НЫНЕШНЕГО ТУПОГО ПЛЕШИВОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОРЬКА.


А ГРУЗИНУ УВАЖУХА.
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Нада пагаваріть?
Ну от і поговорили. Зібралися, всілися... і поговорили.
Позачергове засідання Нацради через телеміст між "NewsOne" та "Росія 24"видео -- https://youtu.be/isgOTi0NlAU
***
От скажіть, а нахіба нам ялові контролюючі органи? Це така ознака демократії? Чи держмазохізм?
толєрасти, бл....

https://auburn-daddy.livejournal.com/508317.html
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пояснили ж

за 5 років Війни ПАТРІОТИЧНА КОАЛіЦІЯ ВР НФ-БПП ТА ПОРОШЕНКО "АРМІЯ,МОВА ,ВІРА"
не змогли " народити" законів про співпрацю з ворогом
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Ну так Дещица в своё время сделал,а барыга за это отправил его послом в *****.
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В економіці країни не повинно бути жодної кацапської копійки, щоб ця Дуринда не мала можливості впливати на країну. Світ дуже велик і треба шукати нові ринки. Зрозумійте, з Кацапстаном не можливо мати справи ніколи, країни Грузія, Україна ... можуть бути тільки тоді в безпеці коли у кожнії галузі немає нічого кацапського.
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Багато років, вони прищеплювали думку, що наші економіки не можуть існувати без кацапстана, а чому інші країни існують та розвіваются, а ми не можемо, тому що ми думаємо так як нас запрограмувала ця Дуринда, як що ми відкриємо очі та подивимося на Світ , Світ - зміниться!
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Юрий Руденя
член клубу

Инцидент на Рустави-2. Что это было?



Практически весь русскоязычный интернет обсуждает неординарный случай, произошедший на грузинском телеканале Рустави-2, где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире высказался в адрес президента России отборным матом и эта речь явно не была экспромтом. Вот, что он сказал:
"Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите главный телеканал Грузии "Рустави 2". Мы начинаем передачу "Посткриптум", а я - ведущий этой программы Георгий Габуния. В первую очередь я хочу передать огромный, огромный привет нашему "большому другу" президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка! **** ты подзаборная. Говно ты собачье. П*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты - вонючий оккупант! Пошёл ты в жопу, Володя! Иди нах*й вместе со своими рабами. ***л я твою мамочку.
Ой, твоя мама мертва! Ой, как жаль! Ой, не говори… Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом! Срать хотел я на вашу могилу, аминь! … Это "Поскриптум", я - Георгий Габуния". Держдума РФ підтримала заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води через образу Путіна - Цензор.НЕТ 8
Ничего подобного в истории телевидения, пожалуй, ещё не было. Да и в современной истории международных отношений. Можно припомнить разве что письмо казаков турецкому султану, но то была частная переписка, а не прямой эфир для миллионов телезрителей.
Международный скандал получился на славу. Депутаты Госдумы потребовали экстрадиции и суда над Габуния, президент Грузии высказала сожаления, телеканал временно прекратил работу, российские политики и общественные деятели всех мастей, от имперцев до либералов, выразили свое возмущение. Такого публичного унижения не удостаивался, пожалуй, ни один глава государства. И последствия этого инцидента будут серьёзными.
К сожалению, все комментарии СМИ старательно обходят саму суть вопроса - а что, собственно, это было? Хамство и бескультурье грузинского ведущего? Чёрный самопиар? Отчаянный эмоциональный всплеск? Заговор грузинской оппозиции? Полагаю, ни один из этих вариантов. Тут нечто другое. И сам текст выступления даёт ключ к пониманию.
Но сначала вспомним кое-какие базовые понятия. Почему вообще существует понятие нецензурной брани? Почему слово "писюн' не является бранным, а слово " х¥й" является? Почему вообще существует табу на публичное использование некоторых слов?
Эта традиция ведёт начало с дохристианских времен, когда определённые слова использовались исключительно в обрядовой сфере, а в быту их старались не употреблять, чтобы не накликать беду. Так, скажем, слово "бер" использовалось лишь для обращения к духу животного, которого в быту можно было называть только иносказательно - "медведем" и никак иначе. Нынче старинное "бер" осталось лишь в слове "берлога".
То же самое относилось к группе слов, связанных с сексуальной сферой. Некоторые из них можно было произносить лишь в определённых случаях, скажем, при обрядах, призванных обеспечить плодородие земли или плодовитость скотины или чтобы нанести магический ущерб врагу. Произносить эти слова просто так считалось опасным, дабы не причинить кому-то вред. Иногда их использовали и в положительном контексте. Скажем традиционное, известное нам из сказок обращение "Ой ты гой еси, добрый молодец" фактически означает "молодец, имеющий пенис" и является пожеланием мужской силы и плодовитости.
Важнейшей сферой применения нецензурной лексики было поношение врага перед битвой с целью лишить его сил. Воины кричали в адрес противника самые изощренные матюки в адрес их самих и их родителей. Это должно было ослабить силы врогов и лишить их поддержки оскорбленных духов предков. Не зря ведь поле битвы называют ещё и полем брани. Это отголосок тех давних воинских обрядов, когда брань была сакральным элементом битвы.
Собственно, именно этот древний дохристианский обряд на наших глазах совершил и грузинский журналист. Он сначала изощренно унизил Путина, назвав его половым органом самки морского млекопитающего, а затем оскорбил духов его предков. То есть, мы видим в чистом виде мощную магическую атаку против Путина.
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А Дума ЭрЭфии значит получается ****@братия если **** ужо не **** а П№зда Моржовая - прикольный такой бордельчик
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С чем я вас и поздравляю. А коль грузинским производителям хватит ума выбросить продукцию, предназначенную на импорт, на внутренний рынок за половину цены, народ Грузии от того только выиграет, а кремлёвскому чсв будет нанесён непоправимый урон в связи с тем, что их "санкции" привели к позитивным последствиям для объекта этих самых санкций
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А коли не взмозі випити самі ми їм допоможемо.
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Свинособаки всегда стремятся выглядеть благодетелями - и когда покупают у тебя что-то и когда продают... Я понял, что надо сделать, чтобы наконец-то Украине прекратить любую торговлю с Лапотным Рейхом. Оказывается достаточно, чтобы украинский журналист в прямом эфире назвал ихнего фюрера пи#дой моржовой. Ну и сопутствующими титулами. Неужели ларчик так просто открывался...
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