 Держдума РФ підтримала заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води через образу Путіна

Текст документа опубліковано в Системі забезпечення законодавчої діяльності, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з продовженням недружніх дій Державна дума рекомендує уряду РФ розглянути доцільність застосування щодо Грузії спеціальних економічних заходів, передбачених Федеральним законом "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи", і внести відповідні пропозиції президенту РФ", - йдеться в документі.

"Ми вважаємо неприпустимими образи на адресу нашої країни, погрози на адресу наших громадян, образи нашого президента", - наголосив спікер В'ячеслав Володін.

Йдеться насамперед про заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води, а також обмеження грошових переказів з Росії в Грузію. За його словами, на сьогодні за обсягом грошових переказів Росія посідає перше місце, за минулі два роки обсяги переказів зросли в півтора раза, склавши за минулий рік $641 млн.

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"Це дуже великі кошти. Якщо взяти і об'єднати перекази цих коштів з тими доходами, які отримує Грузія від продажу вина та води на території Росії, а також від перебування наших туристів, вийде близько 10% від внутрішнього валового продукту, який Грузія в цілому отримує як держава", - сказав голова Держдуми.

Нагадаємо, що телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Георгій Габунія в ефірі авторської програми "Постскриптум" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна з нецензурною лайкою.

21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію. З 8 липня авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено. Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.