 Держдума РФ підтримала заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води через образу Путіна

Текст документа опубліковано в Системі забезпечення законодавчої діяльності, інформує Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з продовженням недружніх дій Державна дума рекомендує уряду РФ розглянути доцільність застосування щодо Грузії спеціальних економічних заходів, передбачених Федеральним законом "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи", і внести відповідні пропозиції президенту РФ", - йдеться в документі.
"Ми вважаємо неприпустимими образи на адресу нашої країни, погрози на адресу наших громадян, образи нашого президента", - наголосив спікер В'ячеслав Володін.
Йдеться насамперед про заборону на ввезення в Росію грузинських вин і води, а також обмеження грошових переказів з Росії в Грузію. За його словами, на сьогодні за обсягом грошових переказів Росія посідає перше місце, за минулі два роки обсяги переказів зросли в півтора раза, склавши за минулий рік $641 млн.
"Це дуже великі кошти. Якщо взяти і об'єднати перекази цих коштів з тими доходами, які отримує Грузія від продажу вина та води на території Росії, а також від перебування наших туристів, вийде близько 10% від внутрішнього валового продукту, який Грузія в цілому отримує як держава", - сказав голова Держдуми.
Нагадаємо, що телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Георгій Габунія в ефірі авторської програми "Постскриптум" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна з нецензурною лайкою.
21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію. З 8 липня авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено. Російська влада обіцяє відновити авіасполучення після погашення заборгованості та проведення аудиту програм безпеки грузинських авіаперевізників.
Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.
«Ви й*бу дались?» -- Скрипін про телеміст NewsOne і Россия 24 | Без цензури
видео -- https://www.youtube.com/watch?time_continue=260&v=8eNgSimy6z4
Ну от і поговорили. Зібралися, всілися... і поговорили.
Позачергове засідання Нацради через телеміст між "NewsOne" та "Росія 24"видео -- https://youtu.be/isgOTi0NlAU
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От скажіть, а нахіба нам ялові контролюючі органи? Це така ознака демократії? Чи держмазохізм?
толєрасти, бл....
https://auburn-daddy.livejournal.com/508317.html
за 5 років Війни ПАТРІОТИЧНА КОАЛіЦІЯ ВР НФ-БПП ТА ПОРОШЕНКО "АРМІЯ,МОВА ,ВІРА"
не змогли " народити" законів про співпрацю з ворогом
член клубу
Инцидент на Рустави-2. Что это было?
Практически весь русскоязычный интернет обсуждает неординарный случай, произошедший на грузинском телеканале Рустави-2, где ведущий Георгий Габуния в прямом эфире высказался в адрес президента России отборным матом и эта речь явно не была экспромтом. Вот, что он сказал:
"Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите главный телеканал Грузии "Рустави 2". Мы начинаем передачу "Посткриптум", а я - ведущий этой программы Георгий Габуния. В первую очередь я хочу передать огромный, огромный привет нашему "большому другу" президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Вовочка! **** ты подзаборная. Говно ты собачье. П*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты - вонючий оккупант! Пошёл ты в жопу, Володя! Иди нах*й вместе со своими рабами. ***л я твою мамочку.
Ой, твоя мама мертва! Ой, как жаль! Ой, не говори… Да пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом! Срать хотел я на вашу могилу, аминь! … Это "Поскриптум", я - Георгий Габуния".
Ничего подобного в истории телевидения, пожалуй, ещё не было. Да и в современной истории международных отношений. Можно припомнить разве что письмо казаков турецкому султану, но то была частная переписка, а не прямой эфир для миллионов телезрителей.
Международный скандал получился на славу. Депутаты Госдумы потребовали экстрадиции и суда над Габуния, президент Грузии высказала сожаления, телеканал временно прекратил работу, российские политики и общественные деятели всех мастей, от имперцев до либералов, выразили свое возмущение. Такого публичного унижения не удостаивался, пожалуй, ни один глава государства. И последствия этого инцидента будут серьёзными.
К сожалению, все комментарии СМИ старательно обходят саму суть вопроса - а что, собственно, это было? Хамство и бескультурье грузинского ведущего? Чёрный самопиар? Отчаянный эмоциональный всплеск? Заговор грузинской оппозиции? Полагаю, ни один из этих вариантов. Тут нечто другое. И сам текст выступления даёт ключ к пониманию.
Но сначала вспомним кое-какие базовые понятия. Почему вообще существует понятие нецензурной брани? Почему слово "писюн' не является бранным, а слово " х¥й" является? Почему вообще существует табу на публичное использование некоторых слов?
Эта традиция ведёт начало с дохристианских времен, когда определённые слова использовались исключительно в обрядовой сфере, а в быту их старались не употреблять, чтобы не накликать беду. Так, скажем, слово "бер" использовалось лишь для обращения к духу животного, которого в быту можно было называть только иносказательно - "медведем" и никак иначе. Нынче старинное "бер" осталось лишь в слове "берлога".
То же самое относилось к группе слов, связанных с сексуальной сферой. Некоторые из них можно было произносить лишь в определённых случаях, скажем, при обрядах, призванных обеспечить плодородие земли или плодовитость скотины или чтобы нанести магический ущерб врагу. Произносить эти слова просто так считалось опасным, дабы не причинить кому-то вред. Иногда их использовали и в положительном контексте. Скажем традиционное, известное нам из сказок обращение "Ой ты гой еси, добрый молодец" фактически означает "молодец, имеющий пенис" и является пожеланием мужской силы и плодовитости.
Важнейшей сферой применения нецензурной лексики было поношение врага перед битвой с целью лишить его сил. Воины кричали в адрес противника самые изощренные матюки в адрес их самих и их родителей. Это должно было ослабить силы врогов и лишить их поддержки оскорбленных духов предков. Не зря ведь поле битвы называют ещё и полем брани. Это отголосок тех давних воинских обрядов, когда брань была сакральным элементом битвы.
Собственно, именно этот древний дохристианский обряд на наших глазах совершил и грузинский журналист. Он сначала изощренно унизил Путина, назвав его половым органом самки морского млекопитающего, а затем оскорбил духов его предков. То есть, мы видим в чистом виде мощную магическую атаку против Путина.