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Все про:Луганщина (1770) СБУ (4480) тероризм (2088) фінансування (533)

 СБУ викрила масштабну схему фінансування луганських терористів з обігом понад 60 млн

У Луганській області співробітники СБУ викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

"Співробітники СБ України задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси. За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання "послуг" грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого "бюджету ЛНР", - зазначено в повідомленні.

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У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках. Під час обшуків, проведених у Сєверодонецьку та у Станиці Луганській, у спільників "фінансистів" правоохоронці вилучили банківські картки, через які в банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.

Керівникам фінансового центру повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136487
 
   
 Топ коментарі
 
как же так... а при парашенке все было спокойно, не было финансирования... и нападения расии на Украину не было... и вдруг - на тебе... так и пэдрылью парашенко до суда доведут...
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Я тоже думаю, что это Порошенковская СБУ, т.к. Зелемойский обещал легализовать капитал и начать торговлю...
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Ниче. Вон скоро блокаду снимут и террористам потекут миллиарды
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как же так... а при парашенке все было спокойно, не было финансирования... и нападения расии на Украину не было... и вдруг - на тебе... так и пэдрылью парашенко до суда доведут...
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Считаю,что разрешение на вывоз наличной гривневой массы из Украины в ОРДЛу - преступление и за это надо наказывать.Но если при порохе ордлынцы каждые два месяца обязаны были проходить идентификацию в банке и притом лично,то вчера одно недоразумение предложило установить ордлынцам ПОСМЕРТНЫЕ ПЕНСИИ.Вот мне интересно,как платить будут,через похоронное бюро или на могилы доставлять?И еще,как покойники в ведомостях будут росписываться,лично?
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перевод, при парашонке, мабуть: Украина-параша-дыра
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Дуже цікаву, кому йшло те, що "в обратном направлении"?
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Тому, кто Малороссию для остальной территории Украины готовит...
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Ось чому БПП не міг залишатися БПП.
Бо наклав де тільки зміг, всюди.
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Я тоже думаю, что это Порошенковская СБУ, т.к. Зелемойский обещал легализовать капитал и начать торговлю...
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А список украинских банков где? Они точно украинские?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСБУ викрила масштабну схему фінансування луганських терористів з обігом понад 60 млн
 
 
 
 
 
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