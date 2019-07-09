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Все про:Верховний Суд (416) заробітна плата (534)

 Верховний Суд дозволив вказувати у трудовому договорі зарплату в іноземній валюті

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, розглянувши справу № 761/21776/16-ц, встановив, що в трудовому договорі сторони можуть визначити розмір заробітної плати в гривні із зазначенням еквівалента суми в іноземній валюті. Це не суперечить статтям 192, 533 ЦК України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Юрліга.

У постанові від 26 червня роз`яснено, що закон передбачає обов`язковість здійснення платежів на території України в національній валюті, однак не містить заборони на використання в розрахунках розміру грошових зобов`язань іноземної валюти або інших розрахункових величин.

У розглядуваній справі трудовий договір у первісній редакції (яку компанія визнає) передбачає застосування обмінного курсу євро на день платежу під час визначення розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні, у зв`язку з чим заробітна плата заступника директора товариства мала відповідати за розміром еквіваленту 7872 євро 05 євроцентів у гривні на дату виплати.

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ВС вважає безпідставними доводи касаційної скарги про те, що виконання положень додаткової угоди спонукає компанію порушувати норми ПК України та зобов`язує сплачувати штрафні санкції, оскільки алгоритм нарахування заробітної плати заступнику директора після укладення додаткової угоди не змінився - протягом усього періоду трудових відносин між сторонами при визначенні розміру заробітної плати, що підлягає сплаті у гривні, підлягав застосуванню обмінний курс євро на день платежу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136483
 
 
 Топ коментарі
 
Выплаты - только в грн., а размер з/п можно привязать к курсу доллара, евро, фунта....
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теперь соевым тролям будет в ведомости будет указано в российских копейках.
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А то шо, в чиновників нулики на одну сторінку контракту не влізають?
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Та давайте уже и цены в магазинах в валюте разрешим....а то их иногда по пять раз надень переписывают.....
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А цены давно привязаны к твердой валюте. За гривню никто в мире тебе ничего не продаст.
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Бухгалтер сойдёт с ума, т.к. пока начислит з/п курс уже изменится. И так бесконечно...
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Это смотря кому начислять. От минималки не один бухгалтер с ума еще не сошел.
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так валюты все равно не осталось, мародер свинохряк успел перед тем как вылетел с банковой все обналичить и припрятать где то в своем логове Верховный Суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте - Цензор.НЕТ 5344
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это хорошая новость для работников и не очень для рботодателей. Когда цены начнут рости, зп в гривнах тоже.
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может, суд еще подскажет, как учитывать без штрафных санкций со стороны ДФС курсовые разницы между днем начисления и днем выплаты, курсом НБУ и обменным? и как правильно подавать отчеты в пенсионный и в ту же налоговую в таких случаях?
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Как насрать на Конституцию?
Высрать решение Верховного Суда!
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Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
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Выплаты - только в грн., а размер з/п можно привязать к курсу доллара, евро, фунта....
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вообще-то сам договор никчемный, так как он противоречит Конституции
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Нет! Это по договорённости сторон. Не хочешь заключать контракт с привязкой к валюте (если предлагают) - можешь зафиксировать только в грн.
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тот, кто предлагает оплату труда в валюте нарушает Конституцию, поэтому договор никчемный. Другое дело, если договор заключен или предлогается заключить договор за пределами Украины.
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тогда пенсию тоже к евро прировнять нужно
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теперь соевым тролям будет в ведомости будет указано в российских копейках.
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