 Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами (позачерговими виборами народних депутатів 21 липня. - Ред.) вони ухвалили рішення перенести приїзд на більш пізній термін. Найімовірніше, це станеться в жовтні", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
При цьому вона зазначила, що остаточна дата візиту поки не визначена.
Спасибо Зеленскому.
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.
Беню ФБР ждёт.
И никакого сотрудничества с вором зельцманом не будет.
ибо некуй перед свинарчуками бисер метать
осенью новый совбез будет, парламент и правительство
смысла сейчас ехать реально никакого
интересно где в это время будет вантуз-цицнадзе?
если депутатом вр, то я реально расстроюсь(
https://www.youtube.com/watch?v=Z3eEf57-FS0
Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это фактически заменяет референдум. глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" СЕРГЕЙ ДЖЕРДЖ.
-страшное чудовище для совковой ваты
и мародёров-барыг:
1. НАТО -Новейшая техника и военное оборудование.
2. НАТО -Не «дедовщина»
3. НАТО- Современное и комфортное жилье для военных
4. НАТО - Высококачественное питание солдат
5. НАТО - Гарантия нашей безопасности (29 стран)
6. НАТО- Коллективный подход(дешевле)
7. НАТО- Консенсус в решениях(интерессы)
8. НАТО -Ускорение членства в ЕС
9. НАТО - Инвестиционная привлекательность страны
10. НАТО -Не требует розмещения своих баз на територии страны-ее военные бази стануть базами НАТО
11. НАТО- Инновация производства и разширение рынка сбыта техники.
12. НАТО-Работа,перспектива,достойная оплата.
Скоріше за все це м'яка форма відмови НАТО від зустрічі з владою клоунів і наркоманів.