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 Політика України, Суспільство
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Все про:візит (662) НАТО (2028) Климпуш-Цинцадзе (290)

 Північноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе

Через парламентські вибори візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну, запланований на липень, перенесено на осінь.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Північноатлантична рада мала приїхати 9-10 липня. У зв'язку з нашими виборами (позачерговими виборами народних депутатів 21 липня. - Ред.) вони ухвалили рішення перенести приїзд на більш пізній термін. Найімовірніше, це станеться в жовтні", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому вона зазначила, що остаточна дата візиту поки не визначена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136482
 
 
 Топ коментарі
 
"Из-за парламентских выборов визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень".

Спасибо Зеленскому. Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5915
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Трудно сказать что хуже а что лучше, для кого как. Старая проукраинская но коррумпированная гвардия, или уже новая такая же коррумпированная но антиукраинская продажная гвардия.
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Коррупционер априори не может быть проукраинским. Даже если это в его интересах.
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Трудно сказать что хуже а что лучше, для кого как. Старая проукраинская но коррумпированная гвардия, или уже новая такая же коррумпированная но антиукраинская продажная гвардия.
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Коррупционер априори не может быть проукраинским. Даже если это в его интересах.
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"Антикоррупционеры" типа как в Северной Корее или Китае, больше нравятся?
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проукраинская???, может проеврейская, промальдивская, про-про свинарская???, проматиосовская??? про мосийчуковская пророзенблатовская????... да вертели на чпую они страну в которой выросли и, живут и воруют!!
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её уже в открытую послали нафиг! А она всё лезет...........
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Надо же! Сам дипломированный юрыст ее послал, а она на работу ходит? Ужас.
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"Из-за парламентских выборов визит Североатлантического совета НАТО в Украину, запланированный на июль, перенесен на осень".

Спасибо Зеленскому. Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5915
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Чи знаєте ви, що завдяки НАТО
в Україні з'являються центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій на Сході країни, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?
НАТО виділяє фінанси на українську науку. Наприклад, Київський політехнічний університет на грантові кошти розробив *********** міношукач. НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби. Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів. Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО в Україні. Щоб допомогти краще розібратися в цій темі, ми зібрали ключові факти та міфи, які існують у суспільстві, й роз'яснюємо переваги, які отримає кожен українець в разі приєднання нашої держави до Північноатлантичного Оборонного Альянсу.

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Трудно сказать что хуже а что лучше, для кого как. Старая проукраинская но коррумпированная гвардия, или уже новая такая же коррумпированная но антиукраинская продажная гвардия.
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Насчёт коррумпированной - кроме вони на г+г, есть уголовные дела, посадки?
Беню ФБР ждёт.
И никакого сотрудничества с вором зельцманом не будет.
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не пустили пампушку-цинцадзе на заседание комиссии с ЕС, так влезла через окошко с НАТО...
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логично шо после выборов ехать надо
ибо некуй перед свинарчуками бисер метать

осенью новый совбез будет, парламент и правительство
смысла сейчас ехать реально никакого
интересно где в это время будет вантуз-цицнадзе?
если депутатом вр, то я реально расстроюсь(
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Зеленський не Порох-лаять и визжать не умеет- в НАТО,так в НАТО-пацан сказал...
https://www.youtube.com/watch?v=Z3eEf57-FS0

Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это фактически заменяет референдум. глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" СЕРГЕЙ ДЖЕРДЖ.
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Да, но теперь, в новой Раде, слуги русского народа, сообща с мертвечиной и юлькой вновь наберут 333 человека, всё отменят и развернут страну в таёжный союз
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"Зеленский не Порх...не умеет..."- Клоун вообще ничего не умеет!
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А когда станет очевидна победа пророссийских малороссов в Раде, то Североатлантический совет НАТО отменит визит в Украину окончательно
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ПЕС на привязи не жилец,в жОП мертвячуков-осиновьій кол,а у бахини на коляске колесо скукожилось.
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Це відмазка , причини очевидно інші .Не виключено що маєм остаточний розворот на 180 градусів.
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НАТО
-страшное чудовище для совковой ваты
и мародёров-барыг:

1. НАТО -Новейшая техника и военное оборудование.

2. НАТО -Не «дедовщина»

3. НАТО- Современное и комфортное жилье для военных

4. НАТО - Высококачественное питание солдат

5. НАТО - Гарантия нашей безопасности (29 стран)

6. НАТО- Коллективный подход(дешевле)

7. НАТО- Консенсус в решениях(интерессы)

8. НАТО -Ускорение членства в ЕС

9. НАТО - Инвестиционная привлекательность страны

10. НАТО -Не требует розмещения своих баз на територии страны-ее военные бази стануть базами НАТО

11. НАТО- Инновация производства и разширение рынка сбыта техники.

12. НАТО-Работа,перспектива,достойная оплата.
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Якщо остаточна дата не визначена, то вона може ніколи і не визначитись.
Скоріше за все це м'яка форма відмови НАТО від зустрічі з владою клоунів і наркоманів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПівнічноатлантична рада НАТО перенесла візит в Україну на осінь, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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