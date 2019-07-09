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 Політика України, Суспільство
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Все про:закон (718) КС (354) люстрація (149) Шевчук Станіслав (32)

 Голосів для ухвалення рішення щодо закону про люстрацію як не було раніше, так немає і зараз, - ексглава КС Шевчук

У Конституційному Суді бракує голосів для ухвалення рішення про конституційність закону про очищення влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Главкому" колишній глава КСУ Станіслав Шевчук.

За його словами, на засіданні 4 липня була присутня потрібна для кворуму кількість суддів.

"Але необхідної кількості голосі для ухвалення рішення як не було раніше, так немає і зараз… Це непроста справа, вона має дуже серйозний політичний і суспільний резонанс. Основна причина - це відсутність 10 голосів за той проєкт, який пропонується суддями-доповідачами… Якщо не ухвалюється рішення, то значить, немає 10. Я відчув на собі величезну політизацію довкола цього питання. Коли я як голова суду ставив цього року питання люстрації до розгляду, то журналісти та активісти почали казати, що особисто я хочу скасувати люстрацію. Але ж це перебільшення, бо голова суду ставить питання, які йому приносять судді-доповідачі", - заявив Шевчук.

Відповідаючи на запитання, що зараз заважає компромісу між суддями щодо закону про люстрацію, ексглава КСУ сказав: "Політизація. Триває боротьба не юридичних, а політичних концепцій: ми бачимо, куди схиляється суспільна думка або певна політична сила".

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"У справі про люстрацію є декілька позицій суддів. Одні вважають, що закон конституційний, адже відбулася узурпація влади [експрезидентом-утікачем] Віктором Януковичем. З іншого боку, є аргументи – як-то висновок Венеційської комісії щодо стандартів люстрації, і є певні моменти неконституційності у цьому законі. Наприклад, це індивідуальність покарання, пропорційність покарання, відсутність незалежного люстраційного органу та гарантії судового розгляду щодо осіб, які були звільнені у результаті люстрації", - підкреслив Шевчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136478
 
 
 Топ коментарі
 
Всіх членів КС не люструвати, а садити. А гріхів у них до біса.
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никакого толку на этих обвислых членов. Могли бы и напрячься для принятия законов. ))
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"Но необходимого количества голосов для принятия решения как не было раньше, так нет и сейчас… Это непростое дело, у него очень серьезный политический и общественный резонанс."
...
особенно после того как выкинули его из КС - Шевчук активно подмахивал малороссам Зе.
Малороссы зе пробьют отмену люстрации, для этого они пойдут на замену судей
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Всіх членів КС не люструвати, а садити. А гріхів у них до біса.
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это не члены суда, а члены и прорези между ног.
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никакого толку на этих обвислых членов. Могли бы и напрячься для принятия законов. ))
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А ти думав що вони пилятимуть сук на якому сидять?
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КС не может исполнить свою функцию, но продолжает получать финансирование. Это неправильно. Это веская причина для перезагрузки
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Типа наркоманы будут бороться против наркотиков, выжигать их каленым железом.
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"Но необходимого количества голосов для принятия решения как не было раньше, так нет и сейчас… Это непростое дело, у него очень серьезный политический и общественный резонанс."
...
особенно после того как выкинули его из КС - Шевчук активно подмахивал малороссам Зе.
Малороссы зе пробьют отмену люстрации, для этого они пойдут на замену судей
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГолосів для ухвалення рішення щодо закону про люстрацію як не було раніше, так немає і зараз, - ексглава КС Шевчук
 
 
 
 
 
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