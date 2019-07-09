 Голосів для ухвалення рішення щодо закону про люстрацію як не було раніше, так немає і зараз, - ексглава КС Шевчук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Главкому" колишній глава КСУ Станіслав Шевчук.

За його словами, на засіданні 4 липня була присутня потрібна для кворуму кількість суддів.

"Але необхідної кількості голосі для ухвалення рішення як не було раніше, так немає і зараз… Це непроста справа, вона має дуже серйозний політичний і суспільний резонанс. Основна причина - це відсутність 10 голосів за той проєкт, який пропонується суддями-доповідачами… Якщо не ухвалюється рішення, то значить, немає 10. Я відчув на собі величезну політизацію довкола цього питання. Коли я як голова суду ставив цього року питання люстрації до розгляду, то журналісти та активісти почали казати, що особисто я хочу скасувати люстрацію. Але ж це перебільшення, бо голова суду ставить питання, які йому приносять судді-доповідачі", - заявив Шевчук.

Відповідаючи на запитання, що зараз заважає компромісу між суддями щодо закону про люстрацію, ексглава КСУ сказав: "Політизація. Триває боротьба не юридичних, а політичних концепцій: ми бачимо, куди схиляється суспільна думка або певна політична сила".

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"У справі про люстрацію є декілька позицій суддів. Одні вважають, що закон конституційний, адже відбулася узурпація влади [експрезидентом-утікачем] Віктором Януковичем. З іншого боку, є аргументи – як-то висновок Венеційської комісії щодо стандартів люстрації, і є певні моменти неконституційності у цьому законі. Наприклад, це індивідуальність покарання, пропорційність покарання, відсутність незалежного люстраційного органу та гарантії судового розгляду щодо осіб, які були звільнені у результаті люстрації", - підкреслив Шевчук.