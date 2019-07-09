EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  954  2
Все про:затримання (2939) Інтерпол (241) вилучення (182) Європол (18)

 Українські правоохоронці допомогли Європолу провести масштабну операцію проти спортивного допінгу

Європейське поліцейське відомство за участю, зокрема, українських правоохоронців провело масштабну операцію проти нелегального ринку спортивного допінгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"За останні 20 років світова торгівля анаболічними речовинами значно зросла. Вони збільшують ризик серцевих нападів і атеросклерозу, що впливають на репродуктивну систему, печінку і нирки, і підвищують ризик розвитку раку", - заявили в Європолі.

Операція Viribus, яку очолили італійські карабінери спільно з фінансовим підрозділом грецької поліції, стала найбільшою подією такого роду: правоохоронці ліквідували 17 організованих злочинних груп з незаконного продажу контрафактних лікарських препаратів та допінгових матеріалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ з колегами зі спецслужб Франції і Польщі накрила міжнародне наркоугруповання, яке переправило в Україну 150 тис. таблеток на 40 млн грн. ФОТОрепортаж

Метою операції стали виробники та розповсюджувачі контрафактних анаболіків, тобто речовин, що прискорюють утворення і оновлення структурних частин клітин, тканин і м'язових структур.

Загалом конфіскували 3,8 млн незаконних допінгових засобів, припинили роботу 9 підпільних лабораторій, заарештували 234 підозрюваних, відкрили 839 судових справ. Також вдалося отримати інформацію щодо виробництва, комерційного розповсюдження або використання допінгових засобів, пов'язану із майже 1 тис. осіб.

Затримання та обшуки проводилися в 23 країнах Євросоюзу і ще 10 країнах за межами ЄС, зокрема у Німеччині, Україні, Молдові, Латвії, Литві, Франції, Великій Британії, Колумбії та США.

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), Об'єднаний дослідницький центр та Всесвітнє антидопінгове агентство долучилися до операції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136474
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Были ликвидирваны запрещенные препараты "Силачок", "Слабачок,
"Быстрячок" ... и перкурсоры.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїУкраїнські правоохоронці допомогли Європолу провести масштабну операцію проти спортивного допінгу
 
 
 
 
 
 вгору