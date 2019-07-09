 Українські правоохоронці допомогли Європолу провести масштабну операцію проти спортивного допінгу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"За останні 20 років світова торгівля анаболічними речовинами значно зросла. Вони збільшують ризик серцевих нападів і атеросклерозу, що впливають на репродуктивну систему, печінку і нирки, і підвищують ризик розвитку раку", - заявили в Європолі.

Операція Viribus, яку очолили італійські карабінери спільно з фінансовим підрозділом грецької поліції, стала найбільшою подією такого роду: правоохоронці ліквідували 17 організованих злочинних груп з незаконного продажу контрафактних лікарських препаратів та допінгових матеріалів.

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Метою операції стали виробники та розповсюджувачі контрафактних анаболіків, тобто речовин, що прискорюють утворення і оновлення структурних частин клітин, тканин і м'язових структур.

Загалом конфіскували 3,8 млн незаконних допінгових засобів, припинили роботу 9 підпільних лабораторій, заарештували 234 підозрюваних, відкрили 839 судових справ. Також вдалося отримати інформацію щодо виробництва, комерційного розповсюдження або використання допінгових засобів, пов'язану із майже 1 тис. осіб.

Затримання та обшуки проводилися в 23 країнах Євросоюзу і ще 10 країнах за межами ЄС, зокрема у Німеччині, Україні, Молдові, Латвії, Литві, Франції, Великій Британії, Колумбії та США.

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), Об'єднаний дослідницький центр та Всесвітнє антидопінгове агентство долучилися до операції.