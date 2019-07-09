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 Суспільство
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Все про:ВР (5112) Нацрада_ТРМ (200) повноваження (23)

 Нацрада з телерадіомовлення звернеться до Ради, щоб їм розширили повноваження

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення планує звернутися до Верховної Ради України про внесення змін до законодавства з метою збільшення повноважень Нацради. Зокрема, регулятор хоче отримати право застосовувати обмежувальні санкції без проведення перевірок.

Про це сказала на позаплановому засіданні Нацради заступниця голови регулятора Уляна Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звертатимемося до Верховної Ради, щоб нам розширили повноваження, принаймні в такий складний для України час", - сказала Фещук.

За її словами, Нацрада планує звернутися до Верховної Ради України про внесення змін до законодавства з метою збільшення повноважень Національної ради, зокрема задля захисту інформаційного простору України від дій недобросовісних мовників.

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Член Нацради Сергій Костинський зазначив у фейсбук, що Нацрада має отримати право застосовувати обмежувальні санкції без проведення перевірок.

Нацрада також вирішила створити робочу групу з питань захисту інформаційного простору за участю Служби безпеки України, Нацагентства з питань запобігання корупції, Нацбанку, Міністерства внутрішніх справ, Мінінформполітики та інших органів державної влади.

Як повідомлялося, Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne і в разі доказів порушення закону планує звернутися до суду про анулювання ліцензії телеканалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136473
 
   
 Топ коментарі
 
Це добре. В першу чергу прищемити канали Мертвечука.
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Слабода і вседозволеність не одне і те ж.
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расширят
после того как его от свиноботов очистят
пару недель терпеть вам осталось Нацсовет по телерадиовещанию обратится в Раду, чтобы им расширили полномочия - Цензор.НЕТ 6116
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ВР при останньому здихові. Але Нац Раді потрібно показати видимість роботи. Бояться що розженуть. А до цього нічого не помічали. Зарплата йшла і все було окей.
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Правильно! Больше полномочий для затыкания ртов. Свобода слова?! Да ну ее нафик!
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Слабода і вседозволеність не одне і те ж.
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Це добре. В першу чергу прищемити канали Мертвечука.
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Испанский сапог, Стул ведьмы, Нюрнбергская дева, Поджаривание на медленном огне, Пытка водой... Эх, времена были! Романтика!
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Как-то я уже забыл эти коммунистические термины "враг народа", "революционная целесообразность". Майдан - это революция 1917 года. Когда уместна фраза "что будет с паровым отоплением...".
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Фейковые новости и разжигание вражды, надо вычеркнуть.
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