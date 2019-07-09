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 Політика України, Економіка
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Все про:вибори (4142) Наливайченко (50) НАЗК (590) внесок (3)

 137,5 тис. грн незаконного внеску на підтримку Наливайченка як кандидата в президенти будуть конфісковані в держбюджет, - НАЗК

Вінницький міський суд Вінницької області своєю постановою визнав винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-15 КУпАП, фізичну особу, яка надала добровільний внесок до виборчого фонду кандидата на пост Президента України з порушенням встановленого законом порядку надання внеску.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Факт вчинення правопорушення виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатом аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Валентина Наливайченка.

Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1190 грн на користь держави, з конфіскацією суми внеску в розмірі 137 500 грн.

Протокол про адміністративне правопорушення був складений уповноваженою особою Національного агентства та направлений до суду разом з матеріалами, що підтверджують порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, в даному випадку наявність податкового боргу на момент здійснення внеску.

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Відповідно до частини 3 статті 43 ЗУ "Про вибори Президента України", забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України особам, які відповідно до ЗУ "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій. Згідно з положенням пункту 8 частини 1 статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

За результатами аналізу фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України Національне агентство склало і направило до суду 155 протоколів про адміністративне правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136471
 
 
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наливона фтопку
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навзаєм тхір, бачу з гумором в тебе- болт, явно Зе сцикуна виборець. 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 22
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та то я не к вам обращался
а к юлиному плакату 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 5600
береги себя 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 4097
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Та ні, таки коричневе. Візьми акварельні фарби чи гуаш у правнуків та змішай, сам побачиш!
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нема у мене нi правнукiв нi гуаши
так шо вiрю на слово тобi Андрiй
... за кого голосувати плануешь? за Голос?
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чем они лучше чем голос? 137,5 тыс. грн незаконного взноса в поддержку Наливайченко как кандидата в президенты будут конфискованы в госбюджет, - НАПК - Цензор.НЕТ 58
или ты в теме шакаладной?))
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Интересно какие премии себе выписало национальное агенство, за раскрытие этой "шокируещей" коррупционной схемы ? 😂
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А в бюджеті ці гроші зникнуть в невідомому напрямку і всьо.
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И за шо ж теперь наливайченко будет выпивайченко?
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то не на смертях бійців від неякісних бронежилетів мільйярди заробляти як Мародьор і гопкомпанія.. шось слабенько так
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України137,5 тис. грн незаконного внеску на підтримку Наливайченка як кандидата в президенти будуть конфісковані в держбюджет, - НАЗК
 
 
 
 
 
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