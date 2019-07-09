 137,5 тис. грн незаконного внеску на підтримку Наливайченка як кандидата в президенти будуть конфісковані в держбюджет, - НАЗК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Факт вчинення правопорушення виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатом аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Валентина Наливайченка.

Суд постановив застосувати до внескодавця стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1190 грн на користь держави, з конфіскацією суми внеску в розмірі 137 500 грн.

Протокол про адміністративне правопорушення був складений уповноваженою особою Національного агентства та направлений до суду разом з матеріалами, що підтверджують порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, в даному випадку наявність податкового боргу на момент здійснення внеску.

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Відповідно до частини 3 статті 43 ЗУ "Про вибори Президента України", забороняється здійснювати добровільні внески до виборчого фонду кандидата на пост Президента України особам, які відповідно до ЗУ "Про політичні партії в Україні" не мають права здійснювати внески на підтримку партій. Згідно з положенням пункту 8 частини 1 статті 15 зазначеного закону, не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.

За результатами аналізу фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України Національне агентство склало і направило до суду 155 протоколів про адміністративне правопорушення.