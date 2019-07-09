 Нацрада з ТРМ звернеться до Антимонопольного комітету з питань створення "інформаційного холдингу" на базі NewsOne, ZIK та "112 Україна"

"Дуже багато запитань виникає щодо телеканалів ZIK і групи компаній, які ведуть мовлення за програмною концепцією "112 Україна". Нас також дуже непокоїть це питання. Зокрема, щодо створення так званого інформаційного холдингу. Документи про переоформлення власника цього телеканалу до Нацради ще не надійшли", - наголосила Фещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона також нагадала, що відповідно до закону про телерадіомовлення, у мовника є 35 днів на оформлення таких документів.
"Щойно ми отримаємо ці документи, ми звернемося до Антимонопольного комітету щодо того, чи отримували відповідні юрособи дозвіл на концентрацію, а також чи підпадають такі дії під вимоги антимонопольного законодавства", - відзначила заступник голови Нацради.
За її словами, держрегулятор також може звернутися до НАЗК, оскільки в ЗМІ "називаються суттєві суми щодо купівлі телеканалу ZIK новим власником і ця особа є пов'язаною з іншими власниками інформканалів", тому Нацрада вважає за необхідне здійснити перевірку цих фактів відповідними органами.
Фещук також повідомила, що Нацрада бере участь у більше ніж 30 судових позовах стосовно групи телеканалів, які віщають за програмною концепцією "112 Україна".
14 червня стало відомо, що телеканал Zik купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку". Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).
Відразу після звістки про продаж Zik з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив голова медіахолдингу Zik Ігор Туркевич.
Партія "Народний фронт" вимагала скликати у зв'язку зі зміною власника телеканалу засідання РНБО.
В Адміністрації президента 19 червня відбулася зустріч з колишніми працівниками телеканалу ZIK, які звільнилися з каналу після його купівлі соратником Віктора Медведчука - Тарасом Козаком.
Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.
Обратиться в одну из самых импотентных структур? Мощно.
У нас действует подпольный обком, в котором есть три богатыря - это президент Владимир Путин, бывший президент Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И они практически контролируют большинство государственных структур, и таким образом показывают свою силу и власть.
Такое мнение выразил сегодня политолог Виктор Небоженко.
Телемост между украинским телеканалом NewsOne и государственным российским Россия 24, отменили. Сама идея с мостом неправильна в силу того, что у нас 15 тысяч погибших.
Тем не менее, Медведчук продемонстрировал, что способен управлять повесткой дня страны. Журналисты знают, что повестка - это наиболее важные темы, которые рассматриваются. И они ищут наибольшие информационные и эмоциональные конфликты. И Медведчук показал свою силу. Он активно борется за место под солнцем, и ему нужно, чтобы как можно больше его людей прошло в Верховную раду.
Это важно и для Петра Порошенко, потому что таким образом идет мобилизация электората западной Украины - для жителей этого региона очень важно, чтобы не было никаких контактов с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). И это отличный повод.
И конечно же это прямой удар по главе государства Владимиру Зеленскому. Президенту Виктору Януковичу в 2013-ом, чтобы подкупить, Россия дала три миллиарда долларов. Зеленскому никто ничего не дает, его «щимят»и над ним издеваются.
- Телемост с Россией - первый реальный кризис Зеленского
Напомню, что параллельно с телемостом появилась сфабрикованная пленка, на которой президент Зеленский якобы ведет себя неадекватно. Я смотрел настоящую - и ничего такого на ней не было.
Это давление на Зеленского. Пока он его выдерживает. Но все говорит о том, что давление будет только усиливаться как со стороны Медведчука, так и со стороны органов, контролируемых Порошенко.
Сейчас происходит необычное для Украины явление: по обыкновению, после смены президентов все органы власти и все крупные олигархи, включая Медведчука, переключаются на дружбу с новым президентом. В случае Зеленского этого не произошло.
Я не думаю, что ситуация с мостом сильно нужна Москве, и не думаю, что это нужно Путину. Скорее всего, все это затеяно по просьбе Медведчука, таким образом решающего свои электоральные задачи.
Но несомненно, это сильное испытание для молодого президента Зеленского. Не знаю, как бы он выкрутился, если бы этот телемост состоялся.
На рейтинге партии Медведчука ситуация с телемостом вряд ли каким-то образом может отразиться, свои 10% они набирают в любом случае. У них есть электорат, он достаточно ядерный, со своей идеологией.
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А вот у Оппоблока, в который вошли несколько партий, таких как Видродження, Наши и Доверяй делам - одесского и харьковского мэров. У них слабенькие рейтинги, отобрать голоса можно.
Второе, это то, что Зеленский начинает хоть немного в чем-то разбираться. Все-таки донбасский конфликт должен разрешаться на уровне международных структур и президентов, а не каких-то диалогов. Это тема высшего руководства России и Украины, а не тема народной дипломатии. А телемост - это пропагандистское изобретение, которое как быстро пришло, так быстро бы и ушло.