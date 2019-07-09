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 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування

Вступ України до НАТО підтримують 62% громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать представлені директором ТОВ "Центр стратегічного розвитку територій" Андрієм Орловим на пресконференції в Києві результати соціологічного опитування.

"62% українців підтримують вступ до НАТО, 21% респондентів не підтримують таку політику", - сказав він.

За словами Орлова, на заході України цілком підтримують вступ до НАТО 76% респондентів, на Донбасі – 37%.

На півночі кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу становить 66%, на півдні – 55%. Загалом, як зазначив соціолог, з 2012 року в Україні на 46% збільшилась кількість прихильників вступу держави до НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна продовжить шлях до Європи, наближатиме країну та армію до НАТО і його стандартів, - Зеленський

"57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України. Тобто це пріоритет для України, який гарантує безпеку. 8% населення України вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ та іншими країнами СНД, та 17% респондентів кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус", - повідомив Орлов.

Він додав, що 70% жителів західних областей вбачають у НАТО гарантію безпеки України, на Донбасі так вважають 40%.

Всеукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром стратегічного розвитку територій із 14 по 30 травня. У ньому взяли участь 2 тис. 116 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,17%.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136465
 
   
 Топ коментарі
 
Вступ до НАТО , як на мене - набагато важливіший вступу до ЄС... Без вступу до ЄС - прожити можна , а без НАТО нам буде дуже тяжко з таким біснуватим сусідом..
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А зебил настаивает на каком-то референдуме
Вопрос: на кого работает зебил?
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Вважайте 62 % українців не планують брататися з росєянами.
Сумна соціологія для разумовського і всієї зе- команди.
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А зебил настаивает на каком-то референдуме
Вопрос: на кого работает зебил?
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Наверное на будущее Украины.
Придет очередной хряк, насует кумовьев в Конституционный Суд и признают вектор в членство неконстуционным (см. статью о незаконном обогащении). А против референдума не попрешь - чревато каштаном в заднице.
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62-72% это лекторат зеленского,а где 25% порохобоиков?...вместе с со своим шоколадофюрером на Липецк? 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8155
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Это ты, жывотное, правильно заметило. Именно лекторат. Собрал вас, свиней, лектор и лапшу на уши вешает по дороге на мясокомбинат. Чтоб вес не растеряли пока доедете.
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24,45 % ГОЛОСУВАЛО ЗА НАТО.
Так шо шукайте у себе, в 73,22%...
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Вступ до НАТО , як на мене - набагато важливіший вступу до ЄС... Без вступу до ЄС - прожити можна , а без НАТО нам буде дуже тяжко з таким біснуватим сусідом..
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ніхєрашечкі!!! Нам давно вже роль буферної зони оприділили. Нас не пустять і не візьмуть. Так розчепірені і тупцюватимемо
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Вважайте 62 % українців не планують брататися з росєянами.
Сумна соціологія для разумовського і всієї зе- команди.
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если бы среди населения было меньше имбецилов, мы бы уже там были, как например страны Балтии. Но ********** Кучма вел многовекторную политику. На кол в этой жизни его не посадят, но если есть ад то надеюсь на сковородке будет жарится долго.
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Именно поэтому липецкая Лолита и упиралась против референдума о вступлении в НАТО всеми ратыцямы
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гут
интересно но ровно такую же цифру вчера озвучила олька сливной бачок
сказала шо 62% украинцев хорошо относятся к расеянам
совсем там ипанулись за паребриком
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К хорошим россіянам.
А таких в россіі 14 %.На рівні практичної похибки...
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+1
даже готов на 49 лет передать НАТЕ 0.25 га под Киевом...для размещения компонентов ПРО))
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я п тоже передав НАТЄ, якби мав хочаб 10 соток за харошу арєндну плату
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Заколихують пильність громадян?

Почему не назвали сколько против НАТО?
В прошлых опросах было под 30%.
А уЗеленского собираются протолкнуть в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.
Это похоронит стремление большинства к НАТО.
ДумайТе !
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До 18 вкл.в.(по М.Лермонтову) языком межнационального общения на Кавказе был язык одэри(огня муж)=азэри(младший муж).Так многие книги в древности были на нем-АхырЯн(Конец горящего)=Гуран,БашАта(Главный Отец)=Авеста,ЯнахБахырАта(Горящй смотрит Отец=Махабхарата)Ярам яна(Рана горящая или раны сторона, отсюда выражение "кто тронет его ,то в рану мне отрока"-Баларама Кришна)=Рамаяна ,БабаУлу и т.д.Родина многих пророков.И МЫ БУДЕМ СОЗДАВАТЬ ФЕДЕРАЦИЮ ВСЕГО КАВКАЗА.Все живущие здесь( за исключением переселенных в конце 19в.арабохаев) и не могущие вернуться-абхазы 500000( туда арабов переслили из арабистана,запретили земли Россиянинам покупать, а хозяев не пускают),черкесы 500000 т(сколько писем писали ,а не пускают) и т.д.Нулевой Меридиан-АхырЯнУч (Гринвич)-Конец горящего кончика будет ПОКАЗАН на Кавказе.ЭТО НЕОТВРАТИМО. Слава Кавказу!
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лучше расскажите какой % НАТОвцев поддерживают вступление Украины
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Так давайте проведем референдум и снимем все вопросы.
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Как говаривал один из героев Ильфа и Петрова,- СОГЛАСИЕ - есть продукт несопротивления сторон.😀😀😀Интересно услышать мнение другой стороны(НАТО).😃😃
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И при этом голосуют за ватного Зеленского и ватную Слугу Урода. Мда, "мудрый нарот".
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Литва в 29.03.2004 успешно вступила в НАТО без референдума.
62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування - Цензор.НЕТ 8522

Первые 2 новые бронированные боевые машины пехоты 5-ого поколения Boxer с 30 мм пушкой MK-44S, противотанковой ракетой Spike LR, а также c интегрированным другим специализированным оборудованием и электронными системами поступили в Литву.
Ждем еще 86 шт.
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