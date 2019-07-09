 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать представлені директором ТОВ "Центр стратегічного розвитку територій" Андрієм Орловим на пресконференції в Києві результати соціологічного опитування.

"62% українців підтримують вступ до НАТО, 21% респондентів не підтримують таку політику", - сказав він.

За словами Орлова, на заході України цілком підтримують вступ до НАТО 76% респондентів, на Донбасі – 37%.

На півночі кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу становить 66%, на півдні – 55%. Загалом, як зазначив соціолог, з 2012 року в Україні на 46% збільшилась кількість прихильників вступу держави до НАТО.

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"57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України. Тобто це пріоритет для України, який гарантує безпеку. 8% населення України вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ та іншими країнами СНД, та 17% респондентів кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус", - повідомив Орлов.

Він додав, що 70% жителів західних областей вбачають у НАТО гарантію безпеки України, на Донбасі так вважають 40%.

Всеукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром стратегічного розвитку територій із 14 по 30 травня. У ньому взяли участь 2 тис. 116 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,17%.





