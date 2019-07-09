 62% українців підтримують вступ України в НАТО, - опитування

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать представлені директором ТОВ "Центр стратегічного розвитку територій" Андрієм Орловим на пресконференції в Києві результати соціологічного опитування.
"62% українців підтримують вступ до НАТО, 21% респондентів не підтримують таку політику", - сказав він.
За словами Орлова, на заході України цілком підтримують вступ до НАТО 76% респондентів, на Донбасі – 37%.
На півночі кількість прихильників вступу до Північноатлантичного альянсу становить 66%, на півдні – 55%. Загалом, як зазначив соціолог, з 2012 року в Україні на 46% збільшилась кількість прихильників вступу держави до НАТО.
"57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України. Тобто це пріоритет для України, який гарантує безпеку. 8% населення України вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ та іншими країнами СНД, та 17% респондентів кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус", - повідомив Орлов.
Він додав, що 70% жителів західних областей вбачають у НАТО гарантію безпеки України, на Донбасі так вважають 40%.
Всеукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром стратегічного розвитку територій із 14 по 30 травня. У ньому взяли участь 2 тис. 116 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,17%.
Вопрос: на кого работает зебил?
Придет очередной хряк, насует кумовьев в Конституционный Суд и признают вектор в членство неконстуционным (см. статью о незаконном обогащении). А против референдума не попрешь - чревато каштаном в заднице.
Он за НАТО?
Так шо шукайте у себе, в 73,22%...
Сумна соціологія для разумовського і всієї зе- команди.
интересно но ровно такую же цифру вчера озвучила олька сливной бачок
сказала шо 62% украинцев хорошо относятся к расеянам
совсем там ипанулись за паребриком
А таких в россіі 14 %.На рівні практичної похибки...
даже готов на 49 лет передать НАТЕ 0.25 га под Киевом...для размещения компонентов ПРО))
Почему не назвали сколько против НАТО?
В прошлых опросах было под 30%.
А уЗеленского собираются протолкнуть в закон о референдумах норму о блокирующем меньшинстве в 25%.
Это похоронит стремление большинства к НАТО.
ДумайТе !
Первые 2 новые бронированные боевые машины пехоты 5-ого поколения Boxer с 30 мм пушкой MK-44S, противотанковой ракетой Spike LR, а также c интегрированным другим специализированным оборудованием и электронными системами поступили в Литву.
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