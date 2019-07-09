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Все про:вокзал (70) майно (128) продаж (112)

 Держава виставила на продаж Центральний автовокзал і 5 київських автостанцій

Фонд державного майна виставив на продаж державний пакет (99,9%) акцій АТ "Київпассервіс" зі стартовою ціною 195,9 млн грн.

Про це повідомив в.о. глави Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Це об'єкт малої приватизації, відповідно аукціон відбудеться в системі ProZorro.Продажі 14 серпня 2019 року", - повідомив Трубаров.

У власності АТ "Київпассервіс" перебуває шість автостанцій у місті Києві: АС Поділ, АС Дарниця, АС Полісся, Центральний автовокзал, АС Південна, АС Дачна та 18 автостанцій у Київській області.

"Інвестор зобов'язаний зберігати роботу автостанцій, погасити протягом шести місяців заборгованість із заробітної плати, не допустити звільнення працівників та виконувати колективний договір", - додав Трубаров.

Держава виставила на продаж Центральний автовокзал і 5 київських автостанцій 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136463
 
 
 Топ коментарі
 
Давно пора,это ее автостанции а позорище совдеповское
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В бытность СССР эти автостанции очень выручали. Сейчас когда прохожу мимо АС "Подол" - тоска по білому благополучию. Хотя, АС работает, но єто не сравнить с 1970-ми..
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наконец то,центральный автовокзал в Киеве это просто ганьба несусветная.
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Давно пора,это ее автостанции а позорище совдеповское
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наконец то,центральный автовокзал в Киеве это просто ганьба несусветная.
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Как-то негусто,за 200 млн отдать всех пассажиров в частные руки.
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В бытность СССР эти автостанции очень выручали. Сейчас когда прохожу мимо АС "Подол" - тоска по білому благополучию. Хотя, АС работает, но єто не сравнить с 1970-ми..
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У нас более 3000 гос предприятий, их нужно все продать, оставив только стратегически важные!
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Какие в жопу, автостанции? Под их залог наберут кредитов (у самих себя), станции разорят и по суду отдадут кредиторам (самим себе). А станции снесут и настроят домиков. На месте "Дачной" - такой жилкомплекс вмандярить можно!
Кто там победитель аукциона?
Парцхаладзе?
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Парцхаладзе Лев Ревазович:
2008-2014 - депутат Київської міської ради VI скликання (від політичної партії УДАР)
З 2014 року очолює територіальну організацію Блока Порошенка «Солідарність» у Київській області.
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И автовокзал, который открыл Кнур на растащенной Ленинской кузне останется единственным в Киеве
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Не будет в Киеве больше автовокзалов. Нужно больше торговых центров на их месте.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДержава виставила на продаж Центральний автовокзал і 5 київських автостанцій
 
 
 
 
 
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