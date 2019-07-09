 Заступниця голови фракції БПП у Раді Продан знялася з виборів: "Земляки вже визначилися з вибором. І це не я"

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Остання соціологія по Чернівцях показала, що мої земляки вже визначилися з вибором. І це не я. Тому я знялася з реєстрації кандидатом у народні депутати", - заявила Продан, подякувавши своїм прихильникам за підтримку.

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Нагадаємо, що Продан - одна із заступників глави фракції БПП у Верховній Раді. Вона балотувалася до парламенту як самовисуванка.