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 Політика України
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Все про:опитування (374) соціологія (114) Євросоюз (2552)

 69% населення України підтримують вступ до Євросоюзу, - опитування

Майже 70% населення України підтримують вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це свідчать представлені директором ТОВ "Центр стратегічного розвитку територій" Андрієм Орловим на пресконференції в Києві результати соціологічного опитування.

"Найголовніше питання – це ставлення українців до вступу до ЄС. На сьогодні 69% населення України підтримують вступ до ЄС, 13% проти цього і 18% не змогли визначити свою позицію по цьому питанню", - заявив він.

За словами Орлова, найбільша підтримка вступу до ЄС - на заході Україні, тоді як на Донбасі вона значно менша (48%). Він зауважив, що з 2012 року до сьогодні підтримка вступу до ЄС зросла на 27%.

"За останні два роки є також динаміка зростання підтримки вступу до ЄС", - додав Орлов.

Також читайте: Після проведеного соцопитування почалася масова хвиля маніпуляцій про те, що українці готові до будь-яких поступок стосовно Донбасу, - журналіст Тихий

Крім того, за даними опитування, 64% українців вважають, що пріоритетним напрямком зовнішньої політики України має бути налагодження відносин з Євросоюзом. 8% респондентів вважають, що потрібно налагоджувати відносини з Росією, зі США – 6%, з іншими країнами СНД – 4%

Всеукраїнське соціологічне дослідження було проведене Центром стратегічного розвитку територій з 14 по 30 травня. У ньому взяли участь 2 тис. 116 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,17%.

Нагадаємо, що раніше Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова опублікував результати соціологічного дослідження, згідно з якими "мир за всяку ціну" не підтримують виборці жодної з партії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136461
 
   
 Топ коментарі
 
А вот как-то так. Там у 73% дофига несовместимого понамешано:
- много зарабатывать и не работать,
- получать пенсию и не платить налоги,
- получать услуги и не платить за них,
- идти в ЕС и мириться с Роисей (которая не даст идти в ЕС).
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а 73% хочуть загнати Україну в стойло
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Тільки Європі Україна нафиг не нужна...))
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Ні, таких залишилось менше 5%, порохоботами звуть, але вони вже не шкідливі, тільки зраду розносять, але то таке, хай гавкають на втіху людям, щоб не забували про скрутні часи режиму петрових мародерів.
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І це дуже добре. Бо варіант коли Україна потрібна... Для нас, точно не варіант.
Йди краще лісом, гілочки збирай... 69% населення України підтримують вступ до Євросоюзу, - опитування - Цензор.НЕТ 2832
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Віруючі секти "адіннарот" 69% населення України підтримують вступ до Євросоюзу, - опитування - Цензор.НЕТ 9232 "Ви никому (Европе) не нужны. Возвращайтесь в "родную" говень"
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хе-хе)) твій вариянт видно по твоєму погонялу☻
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А твій варіант видно по твому правипису. Йди хочаб всрутську підтягни, або матерну, чи феню. Бо на поліглота претендуєш, але все якись не дороблений. Мабуть всрутські баби, чи діди не доробили.
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Мій правий пис прявильно-народний - суржик називаеться))
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Неожиданно ! Браво ! Зеля , ждём новый ролик !
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Давайте лучше объявим войну Америке и сдадимся в плен. Я как вижу куда катится бо(ьшая часть Европы, мне кажется что нам туда не надо.
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И они же хотят мира с РФ, диву даёшься, как это в них уживается.
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А вот как-то так. Там у 73% дофига несовместимого понамешано:
- много зарабатывать и не работать,
- получать пенсию и не платить налоги,
- получать услуги и не платить за них,
- идти в ЕС и мириться с Роисей (которая не даст идти в ЕС).
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Совершенно согласен, пока эти взрослые дети не вырастут будем ходить по кругу.
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Как не крути, а д.....в в стране 13%. Это те, что за Жоппоблок и против ЕС. У остальных есть шанс. По-крайней мере, хочется в это верить.
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Поки мертвечука канали ще не встигли мозок промити, ще хочуть в ЕС, потім г+г Коломойського невідомо як себе поведе бо там вектор міняється швидко, куди вітер подує. 70 % населення не читає інтернет, живе з телевізором на голові.
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Сейчас этими цифрами радужные перспективы нарисуют, потом скажут - пора проводить референдум, а перед референдумом мозги промоют в другом направлении...
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Звісно воно все до цього і йде, все по коемлівському сценарію, реХверендуми, народовладдя..
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Это понятно дело. НО! Европу надо строить в Украине...........а не идти "бедным родственником" которого НИКТО не ждёт....и в НАТО тоже , как говорили их руководители лет 15-20...к сожалению. Особенно показательно для Европы 5 последних лет грабежа , мародёрства, коррупции Власти на войне и пришедшей на крови Майдана Гидности для власти НеГидныкив!
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Какашников ми вже чули це ві зелепуха, я не йду куди не мене не зовуть.
А ніхто і не покличе, доки сам бажання не виявиш і не почнеш в усі двері стукатся.
Чи думаєш, що двері за тебе хтось буде відчиняти і запрошувати.
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Придурь, это сказали Руководители ЕС и НАТО...поГугли...и даже Волкер!
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Хто саме сказав, "що Україну там не чекають", хіба що ти зелепуха видаєш, за якогось там європейського лідера.
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При ЗЕ только от мертвого осла уши. Бо Бене в ЕС совсем не надо.
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69 відсотків вважають це число непристойним
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нє, ЗЄ в колєнно-локтєвой прінімайєт в зад от гейропи і орально (тоість в рот) *****. І так вращайєця
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Мивамніверім! Вифсеврете! Дайош референдум! 69% населения Украины поддерживают вступление в Евросоюз, - опрос - Цензор.НЕТ 2251
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Хрен вам , а не референдум . Сгниёте в раше .
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Чудесно, прелестно. И что далее следует из такой информации? А ничего, ровным счётом. Ассоциация у Украины есть, чего же более? Подобное голосование сродни сентенции - Лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным. А хочет ли ЕС взять на баланс такую страну, как Украина? Вопрос риторический, конечно нет, нет и нет. Если небольшая Греция втянула в себя десятки лярдов с сомнительной эффективностью, то с Украиной ЕС просто разорится.
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Ну, зебилы почувствовали, что там такие же идиоты преобладают.
Посему - это фигня!
НАТО и партнёр США, без всяких гейсоюзов.
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а несколько миллионов уже вступили в евросоюз и неплохо там живут.
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Это просто жэсть. 69% поддерживают вступление в Евросоюз, но партию, которая ведёт строго про-европейскую политику, поддерживают 8%.
Что у людей в головах ? Опилки ?
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Красти цій партії потрібно було менше, людей менше грабувати, щось реально змінювати у країні. Тоді б і підтримувало більше людей.
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Пять лет прошу: покажите документы - кто и что у вас украл. Кроме пустой болтовни, от вас ничего нет.
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Значит, люди видят, что упомянутая партия ведёт не в ЕС, а в задницу. И 8% это или слепые или глупые.
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А может, наоборот ? Вместо Пороха, который проложил дорогу в ЕС, население выбрало клоуна, при котором в страну попёрли ранее вышвырнутые януковские братки, вроде Портнова.
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Портнов - браток? Вообще то, он доктор юридических наук и кандидат экономических наук. Причём, настоящий, не как Янукович.
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Абсолютно так. Браток от луганской "рыспублики". Шпана, прикрывавшая грабёж страны бандой Янука.
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Опрос двух тысяч человек ни о чем не говорит. Да еще и число желающих выросло. Многие уже поняли, что толку с этого ноль, да и проблем там своих выше крыши. И нас там никто не ждет - мы там и на фик не нужны, разве только что в качестве дешевой рабсилы, ну, и как покупатели ихнего барахла.
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Чудовий результат. АЛЕ ... "Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. Он привел пример, что в Англии в 18-м веке был закон блокирующего меньшинства, когда в акционерном обществе люди собирались, выносили на голосование вопрос и голосовали не только "за", но и "против".Источник: https://censor.net.ua/n3131634 Саме для цього вони і збираються згвалтувати Конституцію
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. На сегодняшний день 69% населения Украины поддерживают вступление в ЕС, 13% против этого. А вот сепаратист украинофоб Стефанчук указал, что есть решения, которые разъединяют, и, по его мнению, такие решения не нужно выносить на референдум. И если по всей Украине на собирается уже не 25% а 10 % или даже меньше таких как он сепаратистов, коллаборационистов, террористов , пропутлинскких фашистов ...всякой прокремлёвской заразы то этот вопрос пока будет выносится за скобки. Даже если останется только сам Стефанчук со своей высшей антиукраинкой властью ЗЕбилов и Иудой -Мертвечуком то и тогда они запретят вступление в ЕС и НАТО преступно заявят что всё таки не 100 % украинских граждан хотят в Европу.
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Интересно а сколько % людей в ЕС, за то ,что бы Украина вступила в ЕС, думаю намного меньше, и надо ли нам это в данной ситуации. Когда в ЕС правят популисты, лицемеры, и любители руцького мира.
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Перестать гадить где-попало, высококачественно делать свою работу, развесить взяточников и некомпетентных чиновников ...
И Евросоюз будет умолять нас присоединиться.
Или Макрон с Меркель будут за нас делать?
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ШО И БАНДИТЫ ЭКСРЫГО АНАЛЫ СВОРА СБЕЖАВШЕГО ПРОДАЖНОГО КРЕМЛЁВСКОГО ХОЛУЯ ЗЕКА - ИУДЫ . ТЕПЕРЬ ОНИ ЗАМАСКИРОВАЛИСЬ ПОД "ЖЫТТЯ СЕПАРАТИСТОВ " ОНИ ТОЖЕ ХОТЯТ В СЕМЬЮ БРАТСКИХ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ.. ЧТО ТО НЕ ВЕРИТСЯ ВЕДЬ ЭТО ПРОДАЖНЫЕ КРЕМЛЁВСКИЕ ПРИХВОСТНИ. А ЧТО КАСАЕТСЯ ПРОДАЖНЫХ ЗЕБИЛОВ ТО ТАМ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НОРМАЛЬНЫХ ПРОУКРАИНСКИХ ГРАЖДАН . ДА ВОТ ВСЯ ВЕРХУШКА "СЛУГ НЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА" ОНА В ОСНОВНОМ ПРОДАЖНАЯ И АНТИУКРАИНСКАЯ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України69% населення України підтримують вступ до Євросоюзу, - опитування
 
 
 
 
 
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