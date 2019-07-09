EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  1681  9
Все про:Волинь (333) обшук (736) ДФС (2263) Варченко Ольга (33) ДБР (349)

 ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн. ФОТОрепортаж (оновлено)

ДБР, ГПУ і поліція проводять обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі про завдання збитків державі на 190 млн гривень.

Про це в Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що правоохоронці зараз проводять обшуки у Волинському управлінні ДФС.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - написала заступник директора ГБР.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило банду "чорних ріелторів", в якій був суддя Солом'янського районного суду

За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Обшуки проводяться в рамках цього кримінального провадження.

На сайті ДБР йдеться, що обшуки були організовані в приміщенні територіального органу ДФС, за місцем проживання фігурантів справи і в офісах конвертаційних груп.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документа), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн 01
ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн 02
ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн 03


ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136460
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Классика . Обычно так меняют главу ГФС .
 показати весь коментар
 
І що ті 190 млн в масштабах країни? Але ж краде подавляюча більшість чиновників. В порівнянні з їх наваром витрати на ЗСУ копійки.
 показати весь коментар
 
 
При соевом мародере на все посты в государстве было посажено откровенное ворье, передававшее часть награбленного у народа по цепочке наверх, вплоть до шоколодного упыря. Жизненно необходимо как можно скорее очистить страну от прогнившей дотла соевой мрази!!!
 показати весь коментар
 
 
А при этом "новом лице" на все посты будет посажено откровенное меценатство и честнейшие работяги, которые даже из дому будут приносить пачечки с резинками во благо страны и для пользы народа. Первые уже пошли на должностя, любо дорого посмотреть.
 показати весь коментар
 
 
Игорь Палица (Укроп) уже как пару лет главный смотрящий на Волыни.
 показати весь коментар
 
Ливень начинается с капель и это уже на первая "капля" за последний месяц. !!!! Конечно, учитывая чем заканчивались последние сообщения за последние 5 лет, червь недоверия грызет. НО надежда тоже оживает.
 показати весь коментар
 
обычный передел ... а то что с казначейского счета исчезло 500 лям уй (13 лярдов грн) за месяц .. никого какбы не колышет... охлократия клована в действии
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн. ФОТОрепортаж (оновлено)
 
 
 
 
 
 вгору