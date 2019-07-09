 ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн

Про це в Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що правоохоронці зараз проводять обшуки у Волинському управлінні ДФС.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - написала заступник директора ГБР.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

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За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Обшуки проводяться в рамках цього кримінального провадження.