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Все про:Волинь (333) обшук (736) ДФС (2263) Варченко Ольга (33) ДБР (349)

 ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн

ДБР, ГПУ і поліція проводять обшуки в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області у справі про завдання збитків державі на 190 млн гривень.

Про це в Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що правоохоронці зараз проводять обшуки у Волинському управлінні ДФС.

"Ситуація така: слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами", - написала заступник директора ГБР.

Ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.

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За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Обшуки проводяться в рамках цього кримінального провадження.

ДБР проводить обшуки в управлінні ДФС на Волині у справі про збиток державі на 190 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136460
 
 
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Классика . Обычно так меняют главу ГФС .
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І що ті 190 млн в масштабах країни? Але ж краде подавляюча більшість чиновників. В порівнянні з їх наваром витрати на ЗСУ копійки.
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При соевом мародере на все посты в государстве было посажено откровенное ворье, передававшее часть награбленного у народа по цепочке наверх, вплоть до шоколодного упыря. Жизненно необходимо как можно скорее очистить страну от прогнившей дотла соевой мрази!!!
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А при этом "новом лице" на все посты будет посажено откровенное меценатство и честнейшие работяги, которые даже из дому будут приносить пачечки с резинками во благо страны и для пользы народа. Первые уже пошли на должностя, любо дорого посмотреть.
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