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Все про:Вакарчук (100) олігарх (107) Пінчук (78) ЗМІ (603) Рахманін (3) Голос партія (31)

 "Голос" ініціюватиме законопроєкт про обмеження впливу олігархів на ЗМІ, - Рахманін

Журналіст, кандидат у народні депутати від "Голосу" Сергій Рахманін ставив лідерові партії Святославу Вакарчуку запитання про можливі зв'язки людей у списку з олігархами і отримав відповідь, що "ніяких олігархів немає".

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Ясна річ, спілкувався зі Святославом (Вакарчуком. - Ред.), наскільки дозволяли його і мій графіки. І я запитував його про можливі зв'язки людей в списку з олігархами. Отримав відповідь, що ніяких олігархів немає. І у мене є підстави цій людині вірити. У мене з ним доволі давні стосунки. Що стосується Фрідмана, то Вакарчук ніколи не приховував свого знайомства з Фрідманом. Вони знайомі. І я ніколи не бачив ніякого політичного чи навіть бізнес-зв'язку між Фрідманом і Вакарчуком. Тобто факт знайомства - він сам по собі не означає нічого. За такою збоченою логікою, через те, що я 33 роки дружу з Мостовою, можна вважати мене людиною Гриценка, так? Багато хто так і вважає ... ", - зауважив журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін

"Тим часом, ніколи не існувало зв'язку між Рахманіним і Гриценком. Гриценко - самодостатній персонаж, Мостова - самодостатній і Рахманін - самодостатній ... Тому ті зв'язки, які для когось є очевидними, насправді далеко не завжди відповідають дійсності ... Поживемо, побачимо. Мені б не хотілося якихось неприємних відкриттів для себе - і поки я не бачу жодної формальної підстави для того, щоб очікувати чогось подібного. Але оскільки я - людина, яка завжди насторожено-критично ставиться до всього, що пов'язано з політикою, - дивитимемося. В будь-якому випадку я буду робити все від мене залежне, щоб побоювання людей на цей рахунок - розвіялися. Крім цього, один з перших законопроєктів, який ініціюватиме партія, якщо пройде до Верховної Ради (а я впевнений, що вона пройде), стосується обмеження впливу олігархів на засоби масової інформації. І навряд чи це законопроєкт, в якому зацікавлений той же Пінчук", - зазначив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136458
 
   
 Топ коментарі
 
Смешные...........Воздушные замки и борьба с Ветряными мельницами! Предвыборная хрень! за которую потом и отвечать не надо. В лучших традициях Порошенко, другана папы Вакарчука. доверенног лица по Львовской области на выборах Президента..
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В таком случае надо раньше принять закон об олигархате, чтоб на законодательном уровне определить понятие олигарх. А вообще Славик на подтанцовке у Кабана-олигарха с его кривыми и пятыми каналами, выступающий против влияния олигархов на сми, должен провериться на шизофрению
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Предвыборная чушь Пока не будет общественного телевидения толку не будет.
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Олігархів потрібно обмежити у всіх сферах.
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Добрі наміри. Але з 3 десятками депутатів можна лише ініціювати. А от чи побажає це зробити Зєля- велике запитання.
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Голос - настоящие профессионоы и надежда Украины.
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И Сорос, тоже "бедуин" ..."простой человек из народа"...Ну никак не международный упырь спекулянт.
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да. вот Беня - так то практически святой человек. Поскорее бы в гроб , что к лику святых причислили "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин - Цензор.НЕТ 8733
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В таком случае надо раньше принять закон об олигархате, чтоб на законодательном уровне определить понятие олигарх. А вообще Славик на подтанцовке у Кабана-олигарха с его кривыми и пятыми каналами, выступающий против влияния олигархов на сми, должен провериться на шизофрению
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опять главврач вашей дурки кабинет не закрыл, а санитары водку жрут? Чтож они за тобой не доглядели?
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Порохобот деградирует в геометрической прогрессии. Впереди агония и мусорник. И этотгуд
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Смешные...........Воздушные замки и борьба с Ветряными мельницами! Предвыборная хрень! за которую потом и отвечать не надо. В лучших традициях Порошенко, другана папы Вакарчука. доверенног лица по Львовской области на выборах Президента..
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говоришь, никаких кумов, сватов, друзей детства и партнеров по бизнесу во власти?
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главное это инициировать, барон Пьер де Кубертен просто прослезился бы и возможно сделал придурчурука и его партию почетными олимпийцами "Голос" будет инициировать законопроект об ограничении влияния олигархов на СМИ, - Рахманин - Цензор.НЕТ 9893
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Ненавижу выборы . Одно желание - уехать и забыть . Задолбала вечная революция .
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Есть у революции начало, нет у революции конца.(С)
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уехать та можно - но там жить гораздо дороже,чем в Украине ,а уровень жизни ,смотря где,но уже почти схожий - как то так
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Для начала нужно навести порядок в головах избирателий и в терминологиях. Олигарахми называют людей с крупным капиталлом, которые имют влияние на власть. Нужно от них ВСЕХ избаляться. Т.е. убирать их влияне (крупного ********) на власть. Тогда не нужно будет делать такие дурные заявления вроде ОГРАНИЧЕНИИ их влияния на что бы то нибыло.
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Як обмежити їхній вплив коли ЗМІ належать їм? Романтики.
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как это делаи раньше.Созадть неазвисмый профсоюз СМИ! Котроый будет следить что бы собсвтенник не вличл на редакуионную политику.
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Ну ти дайош! Кто платит, тот и заказьівает музьіку. Чув про таке? Теж романтик.
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Та власник телеканалу болт клав на ті профспілки. Закони не порушую? Всьо, пнх.
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нужен такой проффсоюз, что бы не клал. Примеры есть во Франции.
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Предвыборная чушь Пока не будет общественного телевидения толку не будет.
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ахахахахаа. может вакарчук еще от своего соевого царя потребует 5-й канал продать?))) лучше б вакарчук и дальше песни пел (или физикой занимался, он же кандидат наук все таки)))))
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может потому, что у Вакарчука многое получилось, он и ложил с прибором на мнение такого неудачника как ты?
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ну, был бы у меня папа - ректором политеха и министром образования, у меня многое тоже могло бы получиться. а заниматься человек должен тем, что лучше всего умеет. вакарчук хорошо поет, вот пусть и занимается пением. мы уже видим на примере одного легендарного боксера, что некоторым знаменитостям лучше в политику не лезть. тем более с таким интеллектом как у кличко и вакарчука
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тоб то кандидат фізичних наук має низький інтелект ? Да, ти таки зебіл "Голос" ініціюватиме законопроєкт про обмеження впливу олігархів на ЗМІ, - Рахманін - Цензор.НЕТ 9705
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ахахахахаха. я ж написал, что был бы у меня папа министром образования, я б и докторскую имел))) а по поводу интеллекта и кандидатской по физике, посмотри как этого "кандидата" с "высоким интеллектом" тимоха неделю назад на дебатах размазала. что кандидат наук по физике начал чуть ли не плакать, что "цифры не любит")))) КАНДИДАТ НАУК В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ НЕ ЛЮБИТ ЦИФРЫ!!! послушай его выступления. кроме общих фраз и популистских лозунгов, в его выступлениях нетту больше НИ-ЧЕ-ГО
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косатая всю жизнь на дебатах, не приноровился еще Вакарчук , он пришел обмениваться мнениями, а не гнать правдоподобную пургу. Косатая последних лет 20 при власти, и где результат? Ну, кроме газового контракта, от которого еле отбились. Неуверенность на публичных выступлениях не порок, научится. Вон твой зебеня от бумажки глаз не отводит, и ничего - *********
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какую пургу? она его реальными цифрами и конкретными вопросами размазала просто. вакарчук обычный популист и пистабол без конкретики. что то типа гройсмана. обычная марионетка порошенко. из него будет то же, что и из кличко. за счет популярности пролезет в высокую политику, а потом с него и его бредовых заявлений все ржать будут.
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Такой контроль возможен путем создания общестенных организаций с фукнуциями контроля влияния собственика СМИ на редакционную политику. Слово олигарх тут неуместно.
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цікаво, а Славік зможе вимовити слово инициировать самостійно?
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головне, що він може сказати "ініціювати", а инициировать Килю назад во власть - это к разумкову
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И параллельно сбу, прокуратура и мусора должны ограничить олигархов квадратурой тюремных камер,навсегда.Интересно кто кому парашу чистить будет, каломойша пейсами ахметке или как то ещё ?
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У нас нет законодательного определения термина "олигарх". Вот Порошенко себя не считает олигархом. Кто у нас олигарх? Кого ограничивать?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Голос" ініціюватиме законопроєкт про обмеження впливу олігархів на ЗМІ, - Рахманін
 
 
 
 
 
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