 До 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи підсумки саміту "Україна-ЄС".
"Ми запропонували, щоб ЄС запровадив так званий скриніг законодавства. Це означає, що до 2023 року, до часу, коли за програмою "Європейської Солідарності" ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки щодо членства в ЄС, ми маємо адаптувати наше законодавство, створити дорожню карту підготовки України до вступу в ЄС. На жаль, сьогодні цього не відбулося", – констатував Порошенко.
Він також нагадав, що протягом 5 років каденції на посаді президента України йому вдалося налагодити максимально ефективні, дружні стосунки із керівництвом ЄС, зокрема президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Ці взаємини дозволяли Україні досягати більших результатів у надзвичайно складних геополітичних обставинах, наголосив Порошенко.
"Туск є давнім другом України. І я можу наголосити, що 5 років мого перебування на посаді президента і 5 років перебування пана Туска – це є безпрецедентно високий і довірливий рівень стосунків між керівництвом Євросоюзу і керівництвом України. Ми всі згадуємо виступ пана Туска українською мовою у Верховній Раді України. Можу навести ще один приклад, коли на саміті "Східного партнерства" припинилася дія макрофінансової допомоги, і лише позиція Туска і Юнкера дозволила нам отримати ще один мільярд євро. Без цього мільярду фінансовий стан країни був би значно гіршим", – нагадав Порошенко.
Нужно думать про интересы Украины, любые оси служат только их организаторам.
Його справа кидатись лайном.
Іншого він не вміє.
Искоренение коррупции и полная перезагрузка неэффективной модели государственной власти- это конкретика. Курс в ЕС- это абстракция. После пяти лет сливов и саботажа Петя просто не может говорить о конкртике. Ему остаётся лишь кормить свои 6-8% абстракциями.
У вас оно баби з недотраху з глузду їдуть, а ти ото тут дрочиш...
Признайся, что сказал не подумавши.
Ещё раз - кто лучший?
Украинские националисты действительно наследники националистов столетней давности и мозги те же самые, ни капельки не изменились - в памяти не отложилось - к чему привели их действия и их "правота" о единственности пути...
Пётр Алексеевич показал себя мудрым государственным деятелем.
Ну, так в чем можно упрекать Зеленского, если у Пети точно такие же дела. Я- о команде. Кстати, если лидер команды- уже Никто, то какого хрена эта команда прёт во внешнюю политику, закусив удила? Можэ надо быть скромнее?
А не до хрена ли на себя берет эта команда?!
Имея своё большинство и Президента.
Твой Зелемойский них не делает во всех этих направлениях.
За 5 лет можно было найти час, и отправить письмо с просьбой проверить соответствие законов.
Охлос, "демократ ты наш".
Есть Конституция ...
спасибо Петеньке за это...." ((c) Сергей Шило deb1e52f)
И пуля рядом не свистит,
И дом целёхонький стоит.
Но зебанулся ты конкретно,
Коль рыбку на посылки гонишь...
Ни для кого всё ж нет секрета -
Опять своё корыто словишь...
Слово реализовать знаешь? 144 петины реформы ещё раз произнесёшь?
больше на сквиртинг похоже
оргазмирующего жадного кнура
пролетающего мимо корыта
Ну сумасшедший, - что возмешь..."
ПЕС просто необхідний!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.