 До 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи підсумки саміту "Україна-ЄС".

"Ми запропонували, щоб ЄС запровадив так званий скриніг законодавства. Це означає, що до 2023 року, до часу, коли за програмою "Європейської Солідарності" ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки щодо членства в ЄС, ми маємо адаптувати наше законодавство, створити дорожню карту підготовки України до вступу в ЄС. На жаль, сьогодні цього не відбулося", – констатував Порошенко.

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Він також нагадав, що протягом 5 років каденції на посаді президента України йому вдалося налагодити максимально ефективні, дружні стосунки із керівництвом ЄС, зокрема президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Ці взаємини дозволяли Україні досягати більших результатів у надзвичайно складних геополітичних обставинах, наголосив Порошенко.

"Туск є давнім другом України. І я можу наголосити, що 5 років мого перебування на посаді президента і 5 років перебування пана Туска – це є безпрецедентно високий і довірливий рівень стосунків між керівництвом Євросоюзу і керівництвом України. Ми всі згадуємо виступ пана Туска українською мовою у Верховній Раді України. Можу навести ще один приклад, коли на саміті "Східного партнерства" припинилася дія макрофінансової допомоги, і лише позиція Туска і Юнкера дозволила нам отримати ще один мільярд євро. Без цього мільярду фінансовий стан країни був би значно гіршим", – нагадав Порошенко.

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