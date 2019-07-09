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Все про:Порошенко (9365) саміт (232) Європейський Союз (15) Європейська Солідарність (56)

 До 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко

Команда Петра Порошенка запропонувала європейським партнерам провести скриніг українського законодавства, яке має бути адаптованим до законодавства ЄС до 2023 року, коли буде затверджена дорожня карта вступу нашої держави в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна", коментуючи підсумки саміту "Україна-ЄС".

"Ми запропонували, щоб ЄС запровадив так званий скриніг законодавства. Це означає, що до 2023 року, до часу, коли за програмою "Європейської Солідарності" ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки щодо членства в ЄС, ми маємо адаптувати наше законодавство, створити дорожню карту підготовки України до вступу в ЄС. На жаль, сьогодні цього не відбулося", – констатував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко про підсумки саміту Україна-ЄС: Сенсацій не сталося, в декларації не вказані "Азовські санкції" та питання "Північного потоку-2"

Він також нагадав, що протягом 5 років каденції на посаді президента України йому вдалося налагодити максимально ефективні, дружні стосунки із керівництвом ЄС, зокрема президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Ці взаємини дозволяли Україні досягати більших результатів у надзвичайно складних геополітичних обставинах, наголосив Порошенко.

"Туск є давнім другом України. І я можу наголосити, що 5 років мого перебування на посаді президента і 5 років перебування пана Туска – це є безпрецедентно високий і довірливий рівень стосунків між керівництвом Євросоюзу і керівництвом України. Ми всі згадуємо виступ пана Туска українською мовою у Верховній Раді України. Можу навести ще один приклад, коли на саміті "Східного партнерства" припинилася дія макрофінансової допомоги, і лише позиція Туска і Юнкера дозволила нам отримати ще один мільярд євро. Без цього мільярду фінансовий стан країни був би значно гіршим", – нагадав Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на саміті ЄС: Скоро ми проситимемо у Євросоюзу не гроші, а екстрадицію топкорупціонерів-утікачів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136455
 
   
 Топ коментарі
 
Петя так само брехливо і цинічно спекулює на темі НАТО та ЄС, як і бойко-медведчук - на темі миру.. Одного поля вони ягоди, однаковісіньке зло для України..
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В 2023-м ты, Пэтя, должен ждать обеденной пайки на макароны за счет государства в "казенном доме".
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Кто ЭТО? Трезвый? Не буянит? Порохоботы. объясните хозяину что он уже ПРОСТО пока ещё гражданин Украины и на свободе!
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після повернення росії в ПАРЕ і влаштування там провокацій проти України, я не впевнений що нам потрібно в то ЄС!
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Звіздіти, не ціпом махати. А от як перемогти корупцію,яку так розплодили Петро Олексійович? Головне, що в ЄС нас чекають,якщо все буде добре в районі 2035 року. Так сказав Клімкін.
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Создание оси Лондон-Стокгольм-Вильнюс-Тбилиси при поддержке США
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США помогают только кредитами на закупку у них же услуг советников и старого вооружения. Например, транзит российского газа через Украину США не нужен - тогда США не сможет поставлять свой сжиженный газ в ЕС.

Нужно думать про интересы Украины, любые оси служат только их организаторам.
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І, мовчання.
Його справа кидатись лайном.
Іншого він не вміє.

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Нищую страну с 30 миллионами населения в ЕС никто не возьмет, там своих проблем хватает.
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Нищую страну с 30 миллионами зебилов в ЕС никто не возьмет...
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Кто ЭТО? Трезвый? Не буянит? Порохоботы. объясните хозяину что он уже ПРОСТО пока ещё гражданин Украины и на свободе!
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Точно, цени як у Європі - зарплати пенсії, як при єсє-сєрі))
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Петя так само брехливо і цинічно спекулює на темі НАТО та ЄС, як і бойко-медведчук - на темі миру.. Одного поля вони ягоди, однаковісіньке зло для України..
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а коли ЗЕбіл говорив для ЗЕбілів про 4000$ зарплати,це не була спекуляція?)))
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Ага, тобто на темі миру Вофка Членограй не спекулював? Ну якщо ЄС і НАТО для зеленої мразі - зло, то більшого зла для України годі й уявити.
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Пеця з полегшенням зітхнув, що вже можна не шукати виправдовувань "в НАТО не візьмуть, бо війна", тепер вже можна розписуватися за інших та скрізь лізти зі своїми порадами.
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Петя подменяет цель средством. Таким образом избегая конкретики манипулирует абстракциями. Цель любого здравомыслящего украинца жить в цивилизованной, преуспевающей Украине. Курс на ЕС это лишь средство достижения этой цели.
Искоренение коррупции и полная перезагрузка неэффективной модели государственной власти- это конкретика. Курс в ЕС- это абстракция. После пяти лет сливов и саботажа Петя просто не может говорить о конкртике. Ему остаётся лишь кормить свои 6-8% абстракциями.
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300% і без найменшого сумніву. одні виродки з шкури лізуть щоб підіграти ху.йлу і відродити малоросію, інший хотів з усієї країни зробити фабрику "Рошен". а хер вам!
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да-да.... у турок проконсультируйся.....
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Вікно закриєш в двері лізе, двері закриєш в форточку лізе, чи колись спокій від цієї особи буде, пять років щось нудить, нудить...
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В 2023-м ты, Пэтя, должен ждать обеденной пайки на макароны за счет государства в "казенном доме".
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«Під час виступу на Парламентській асамблеї ОБСЄ депутат від Держдуми Росії, космонавт Олена Сєрова заявила нібито вона з орбіти Міжнародної космічної станції неозброєним оком бачила як "українські снаряди обстрілюють мирних жителів Донбасу".


У вас оно баби з недотраху з глузду їдуть, а ти ото тут дрочиш...
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во как замахнулся, настоящий ленин такой себе план гэлро предложил, а именно соеву власть + конфетизация всей страны До 2023 года мы должны соответствовать всем критериям для подачи заявки в ЕС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6626
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Видать не оскудел звонкий шекель в кармане соевого мародера, раз пиар его свинейшества зашкаливает, шо аж гай шумит
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Давайте его игнорировать,и ничего не писать,воно хворе.
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А чем же вы, зебы, будете оправдывать то, что Зелемойский ничего не делает!?
Признайся, что сказал не подумавши.
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А внешних признаков их отсутствия не видно, когда выбирают не лучших, а абсолютное ничто и поливают при этом лучшего среди всех?
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Бла-бла-бла не надоело? Кто лучший и сколько он набирает процентов?
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У же не первый раз в последнее время вижу посты-отмазки, после того, как Зелемойский со своей командой начал "работать": обое рябое.

Ещё раз - кто лучший?
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Ясное дело, про-европейский Порошенко не пройдёт, т.к. он не идеален как ангел, а пройдут Зелемойские.
Украинские националисты действительно наследники националистов столетней давности и мозги те же самые, ни капельки не изменились - в памяти не отложилось - к чему привели их действия и их "правота" о единственности пути...
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Истерика лахтинских дерьмотроллей в данной теме - всемерно приветствуется.
Пётр Алексеевич показал себя мудрым государственным деятелем.
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Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам Источник: https://censor.net.ua/n3136455
Ну, так в чем можно упрекать Зеленского, если у Пети точно такие же дела. Я- о команде. Кстати, если лидер команды- уже Никто, то какого хрена эта команда прёт во внешнюю политику, закусив удила? Можэ надо быть скромнее?
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Политические партии создаются для того чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства.
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Верно! НО!!! Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг украинского законодательства Источник: https://censor.net.ua/n3136455
А не до хрена ли на себя берет эта команда?!
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А в чём проблема ? Разве это запрещено законом ?
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Никакой проблемы. Если находиться в Австралии. Или как я- в Гане. Но! Не в Украине. Там- проблемы неминуемы. Потому и суёт нос команда... везде суёт.
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Курс на ЕС и НАТО является закреплённой в Конституции государственной политикой. Так что требование партии Порошенко является совершенно естественным.
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Да-да... естественным. Как посрать. Тоже- естественная потребность. Вот он и срёт, не прерываясь. вместе с командой.
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Общение с типажами вроде тебя действительно наводит на мысль что талоны на выход в интернет следует выдавать только по итогам психиатрической экспертизы.
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Команда Порошенко-інтелектуали,і сам Порошенко ЗНАЄ.що потрібно зробити,щоб Україна стала членом ЄС.
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Ага! Пять лет работал, в поте лица. Обладая всеми рычагами... Жулик он, в таком случае. Мелкое жульё.
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Підтримуємо!!! Разом з кримськими татарами до перемоги!!!
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Як ковбасить зеле-бид.о від Петра. Чи є питання за чию партію голосувати?
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Зараз вата почне обгижувати Пороха, бо не варто забивати голови українцям вступом до ЄС та НАТО
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Евро зону уже можно было бы вводить - но требование 3 года не рубить на дешевой гривне олигархам и нацбанковским фарцовщикам ну никак не прокатит.
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А в Конституции записано, что презедент должен разрабатывать дорожные карты?
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Пять лет яйца чесали !
Имея своё большинство и Президента.
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Точно, остановить агрессию паРаши и возродить из пепла ВСУ можно было тратя по 5 минут в день, а в остальное время выполнять указания зрады с Лахтой.
Твой Зелемойский них не делает во всех этих направлениях.
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Зеленский не мой, а народный. У нас Демократия. Все должны жить так как хочет большинство. Кому не нравится Демократия, поезд на Мордор еще ходит.
За 5 лет можно было найти час, и отправить письмо с просьбой проверить соответствие законов.
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Хватить уже туфту нести про демократию, Украиной управляет охлократия и 73% составляют именно охлос, а не народ, которому то давай за 5 лет в таёжный союз и чтобы зарплаты были как в Европе, то давай за 5 лет в ЕС и зарплаты чтобы были как в Европе, то давай в паРашу всем Крымом, чтоб зарплаты были как внутри МКАДа...
Охлос, "демократ ты наш".
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Не нужно всех по себе судить.
Есть Конституция ...
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Какая Конституция!? Конституция ещё только будет, а на нынешнее недоразумение Богдан с Зелемойским ср-ли.
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Тебе ли, представитель этно общности генетических рабов, хаять и оскорблять здесь украинский народ? Иди у себя, кацапский холоп, хоть полпроцента украинской вольной ментальности поищи. Смотрите, сограждане, и любуйтесь кто здесь за мальдивскую свинью топит. Очень показательно. Очень!
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ВКЛ просто хочет порядок и дисциплину, как у нас.
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Ну как же тебе, зеб, не найти взаимопонимания с лукашистом "литвин".
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Прошла весна - настало лето, спасибо Петеньке за это....😃😃😃😃Как-то так？😀😀😀😀
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"Прошла весна - настало лето,
спасибо Петеньке за это...." ((c) Сергей Шило deb1e52f)
И пуля рядом не свистит,
И дом целёхонький стоит.

Но зебанулся ты конкретно,
Коль рыбку на посылки гонишь...
Ни для кого всё ж нет секрета -
Опять своё корыто словишь...
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Так, при парламентском большинстве, поддержке общества и президенстве каждый дурак может😃. Просто Порошенко хочет показать, что может запросто провести реформы без этих важных составляющих. 😀😀😀😀😀
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Это упреждающие удары, что бы попередников не обвиняли.
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А еще к 2023 году, каждый житель Украины будет иметь собственный граммофон！😃😃😃(навеяно О'Генри, Короли и капуста)😀😀😀
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Это говорит чувак своими руками проваливший судебную реформу, создавший печальноизвестный админсуд киева и персонально лобировавший корупционнное отродье в высшие судейские органы.
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Какую реформу провалил? Ту которую Зелемойский обещал в Канаде продолжать реализовать как и остальные?
Слово реализовать знаешь? 144 петины реформы ещё раз произнесёшь?
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Судебную, там написано. Ту самую на которую было 5 лет и возможность вместо упырей затащить нормальные кадры.
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Бред. Зеленский сказал уже в следующем вступим. ))))))) боюсь правда думать КУДА
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Коли курва бійці 1000гр. В день отримають?
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Наверное когда 1000гр будет буханка хлеба стоить. Все к етому идет
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Нищих в ЕС не возьмут. Экономику сначала надо поднять, оплату труда на уровень Европейский и войны само собой не должно быть.
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Какое ЕС??? Твои ж свиноботы ожидают, что Украина вот-вот развалится.
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Команда Петра Порошенко предложила европейским партнерам провести скрининг ...Источник:https://censor.net.ua/n3136455
больше на сквиртинг похоже

оргазмирующего жадного кнура
пролетающего мимо корыта До 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9517
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Цэ отой 5, шо 5 лет звездоболил и его выкинули как ......... но? И до сих пор запах идет.
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Пєтя, ти поки мєлків накупи.. будеш в буцегарні у 2023 році третій том мемуарів дописувати "Як просрати все за 5 років"
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"Он над нами издевался,
Ну сумасшедший, - что возмешь..."
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Бла-бла-бла-бла-бла в уши лохам. Ты уже Мародер уже провел рехвормы для вступления в ЕС. И судебную рехворму провел и енергетическую и правохранительную, и закон *принял* о запрете вывод капитала, и расследовал сотни убийств в том числе журналистов и активистов... и вообще. Так что заткнись гнида Мародерская
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Уверен, что за процессом вступления Украины в НАТО и ЕС соевый мародер будет наблюдать с тюремной шконки
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Нам потрібен ПЕС, щоб не дати Жителям Иорданської Долини розтягти Україну по тихому. Якщо вил не вистачить їм глотки перегризти, то хоч гавкати буде і можливо, встигремо зібрати Майдан.
ПЕС просто необхідний!
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Зе!Люди - Зе!Боти, ви бачите їх в усій красі тут.
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию». Мы никогда не просили написать негатив или позитив. ("Поддержите нас" і "никогда не просили писать негатив или позитив"). Раз 5 или 7 мы использовали эту систему. У нас на сайте она есть, официально. А по поводу других ботов я уже отвечал: мы никогда не использовали ни одного бота."
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Не ссы Петя ты сядеш раньше, а до 23 твои подельники подтянутся!
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Найкращий президент був і залишається.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо 2023 року ми маємо відповідати всім критеріям для подання заявки в ЄС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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