EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2074  96
Все про:Вакарчук (100) політика (386) телебачення (351) Рахманін (3)

 Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін

Журналіст, кандидат у народні депутати від "Голосу" Сергій Рахманін заявив, що знає багатьох політиків, які мають набагато менший, ніж у Вакарчука, багаж і запас знань - але водночас набагато переконливіші в телевізорі.

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Святославу, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі. Тут йдеться не стільки про якісь прогалини в знаннях, скільки про це уміння. Я тобі, наприклад, можу назвати з десяток прізвищ політиків, які мають набагато менший, ніж у Вакарчука, багаж і запас знань - але водночас набагато переконливіші в телевізорі", - зазначив Рахманін, коментуючи діалог Вакарчука з Тимошенко.

"У нього, як у будь-якої людини і будь-якого політика-початківця (а насправді він політик-початківець, це як громадський діяч він уже склався) є потреба, бажання і готовність постійно вчитися. Це - об'єктивно. І я говорю про це не тому, що йду з цією партією. Швидше, навпаки: я йду з цією партією, тому що він - саме така людина. З усіма його очевидними або неочевидними недоліками, які є в будь-якої людини, у Вакарчука є дивовижні бажання і здатність вчитися. (Про себе я, наприклад, такого сказати не можу). Людина, яка постійно намагається заповнювати прогалини, які у неї є, - це колосальна штука! І він доволі серйозно виріс за ті роки, які я його знаю. Можу це стверджувати, тому що ми достатньо близько спілкуємося. За ці роки він помудрішав. Чи досить цього, щоб стати яскравим впливовим лідером, який, наприклад, зможе підняти рівень фракції "Голосу" на порядок вище, ніж це було у фракції "Самопомочі" у Верховній Раді? Час покаже. Я вважаю, що підстави і перспектива для цього є. Він - виріс", - наголосив журналіст.

Також дивіться: "Нєхрєн іти в парламент і уряд", - Гриценко і Вакарчук дискутують про нову та стару політику. ВIДЕО

Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136452
 
 
 Топ коментарі
 
Рахманін правий, бо тепер брехня стала більш дієвою, ніж знання, кваліфікація, чесність...
 показати весь коментар
 
Такие как полупидар ляшко, розенблядь, звягильский, шуфрич, червоненко-урод моральный, бойко, рабинович-скот, кернес, добкины, королевская, мураев, питекантроп - кива, церковная мышь тимошенко и много много других мразей выглядят очень убедительно! За почти 30 лет своего "правления" они практически уничтожили Украину, при чем очень убедительно ее уничтожили! Ехал с Одессы в Киев и проезжал через места проживания этих убедительных политиков, так я о..ел от их убедительных особняков, роскошных мест, охраны и прочей убедительности!!!
 показати весь коментар
 
По мому, не важно как и что говорит человек, важно что он делает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше бы пересидел где, чтобы ПЕСелю лишнего отгрызаного не вернуть. Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7090
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук - настоящий профессионал и надежда жителей Львовской области.
 показати весь коментар
 
А альтернатива? Лише Вакарчук, для бажаючих Юля. Решта або злодюги або ватніки і сєпарасти.
 показати весь коментар
 
Вакарчук - учись у президента Украины как нужно выглядеть!
 показати весь коментар
 
много стала рахманина.. прям такой суппЕр журналист подался в раду... Сколько их уже таких УМНЫХ было)))
 показати весь коментар
 
Толку от того, что Янковичи и Порошенко хорошо выгдляили в ящике. Даже украинский язык выучили....
 показати весь коментар
 
 
Тобто по твоєму вчити українську мову політикам не треба. Занотуємо це.
 показати весь коментар
 
 
По мому, не важно как и что говорит человек, важно что он делает.
 показати весь коментар
 
 
Не нужно путать с Петей. Зе никогда не контроллировал суды, за это его выбрали. Не дай бог он это будет делать.
 показати весь коментар
 
 
Портнов і бєня давно контролюють суди, тому не бреши.
 показати весь коментар
 
 
Портнов и Беня были при Порохе. Ну и шо? При чемту тут суды? Вопорс Петному Луценко почему он не собрал доказательсвта преступления Ефремова?
 показати весь коментар
 
 
Небыло их при Порохе - не надо трындеть...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
При Порохе ВСЕ были...

 показати весь коментар
 
 
І ти теж був. Припиняю розмовляти з тобою, брехун.
 показати весь коментар
 
Вопорс Петиному Луценко, почему он не собрал доказательсвта преступления Ефремова? Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2752
 показати весь коментар
 
 
Остання відповідь: це ніяк не впливає на Зеправосуддя. Розмова була про них. Пока.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ты дурней чем я думл. Суд более ничего не интересует, как доказатльства вины подсудимого.
 показати весь коментар
 
 
Бєня і Портнов були при Пороху? Давай не **********! Проти Єфремова була справа, а тепер при Зе її ліквідують.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Потрнов был в БЮТ, а Беня защищал Украину, когда той петя только учил предвыборные обещания, корые не выполнил.
 показати весь коментар
 
 
Нифига не убедительно - факты притягиваешь за уши
 показати весь коментар
 
 
. З 2 квітня 2010 до кінця лютого 2014 - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України та заступник (з 24 січня 2014 перший заступник) глави Адміністрації Президента України.
Пока брехун.
 показати весь коментар
 
 
Что ты пытаешься доказать ? Мне до Порошенко по барабану ... Но я вижу , что сейчас Портнов здесь и от своей наглости и безнаказанности просто "прется" - и занимается только обращениями в суды ( и эти гребанные суды постоянно принимают очень "странные" решения и не в пользу государства ).
 показати весь коментар
 
 
Портнов здесь еще с того времни, когда Петя раздавал последнии ордена! Удивательно что ему не дал, как Кивалову. Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін - Цензор.НЕТ 836
 показати весь коментар
 
 
Ти цьому тролю зеботу нічого не доведеш. Просто у спам його, бо він просто бреше.
 показати весь коментар
 
 
методички не хватет, а своих мозгов нет!? Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін - Цензор.НЕТ 5980
 показати весь коментар
 
 
Розмовляти українською в Україні - це саме "робити", а не "розмовляти".
 показати весь коментар
 
 
это называется проще - разводить лохов.
 показати весь коментар
 
 
Лохов розводять кацапи. Українці відразу дають в пику.
 показати весь коментар
 
 
Моя реакція на інтерв"ю Кузьменка з Рахманіним:

Справжній лонгрід з повною відсутністю логіки дій, тьмяний, в'ялий і головне, що мене вразило - майже аполітичний (??!) Як-би нікого не зачепити)). І це людина, яка під час війни з страшним ворогом йде в політику "щоб пошукати для себе нове у відчуттях". Друзі-співрозмовники, ви обидва не стали на захист молодої держави Україна, яка, по-суті - збудована заново всього за п'ять років, не підтримали реформ, не зрозуміли, або не схотіли зрозуміти важливість побудованих стовпів української державності, які українці вже оцінять після вас і без вас, але тепер років через десять - віри, мови, ВСУ безвізу, НАПКа, НАБУ, ДБР, децентралізації, мовного закону тощо. Чому таке сталося? Тому, що ви несправжні журналісти і навіть не патріоти держави Україна. Так собі люди, тремтячі за свою особисту шкуру. На жаль, мій улюблений Славко - поки що не політик. Про маріонетку Зеленського вже помовчу. Кацапські маніпулятори в черговий раз взяли верх над беззубими українськими журналістами, як вони це послідовно робили всі роки незалежності. Професійна жовтоманія мабуть це і є вся ваша журналістика. Ви не знаєте і не хочете знати глибоко важливішу за все історію України, щоб викликати інтерес до основ державності і перш за все до МОВИ і початку ВІРИ в Україні. Бо саме ці речі і є то на чому поки що тримається українська державність і аутотентічність українського народу. Саме за вашої професійної імпотентності і виник на сході і півдні т.зв рузкимір. Ви відчутно соромитесь слова пропаганда , не розуміючи, що ми втрачаємо Україну. Саме за вашої вини разом з пустопорожнім мінстецем Україна нічого не змогла протиставити мощі потоків брехливої інформації, що захлеснула Україну в ці п"ять років. Ви, за своєю суттю не бійці і не патріоти. То навіщо ви лізете в політику, просто користуєтеся своїми професійними зв'язками? Все що ви змогли - це збирати чутки і плодити жовту пресу, або довго і нудно, як у цій статті, міркувати багато і ні про що. Ви кинули українську владу в відповідальний момент. Боялися "забруднити" в українській пропаганді, забувши, що у гібридній війні зі страшним і сильним звіром, інформація є вирішальне зброю. Ганьба вам, панове пристосуванці по життю
 показати весь коментар
 
 
В цивилизованных странах, таких как Швейцария - 4 государственных языка, Финляндия - 2 гос языка, Канада - 2 гос языка и так далее... Ничего не имею против Украинского языка с удовольствием на нем могу общаться, правда допуская ошибки, но не в этом основная проблема нашей страны! Основная проблема это олигархическая криминально-политическая Ылита, которая еще с лихих 90-х заняла все звенья власти и хрен мы их оттуда уберем!
 показати весь коментар
 
Порівняння з розвинутими країнами неправомірне. Російську мову впроваджують для того, щоб не вчити українську. А ти влаштуйся на кваліфіковану роботу у Фінляндії без знання фінської та спробуй при цьому ображати фінів. Теж саме у Швейцарії. У цих країнах живуть мої знайомі.
 показати весь коментар
 
 
языковая проблема важна, чтобы отвлекать внимание населения от своей профессиональной бездарности.. чем Мародьор успешно и занимался 5 лет
 показати весь коментар
 
 
Як ви, кацапи, дістали Швейцарією, Канадою та Фінляндією. І чомусь забуваєте про Францію, де ОДНА державна мова і зоветься вона ФРАНЦУЗЬКОЮ. Україна - УНІТАРНА держава і наша ОДНА державна мова конкретно зафіксована в КОНСТИТУЦІЇ. Сідай, двійка.
 показати весь коментар
 
 
У Канаді англійська, а лише у Квебеку вимагають французську. І спробуй у Квебеку не знати англійську😏
 показати весь коментар
 
 
А как повлияет на Украину тот факт, если конституционно закрепят три гос языка, украинский, русский, английский? Или только если будет только украинский, то мы будем впереди планеты всей? К сожалению так исторически сложилось, что часть населения Украины являются русскоязычными. И ничего с этим не поделаешь. Не в мове дело, а в ментальности. Или может ты считаешь, что все граждане Украины, которые разговаривают на русском и считают его родным, все лишнехромосомные ублюдки? Тогда половину наших воинов нужно отнести к этой категории.
 показати весь коментар
 
А ви поясніть навіщо нам цей геморой ?
Дідусі і бабусі навіть батьки більшості українців були україномовними.
І якої холєри для них рідною стала росіска ?
Це просто наслідок окупації та нищення.
І дурниця з нашої сторони.
 показати весь коментар
 
 
Все, успокойтесь, украинцы это великая нация, но ей просто внешние враги не дают до конца осознать свое величие! Згоден з вами! Навколо вороги України! Усіх російськомовних треба вішати та топити! Не взирая на то что они граждане Украины!
 показати весь коментар
 
Вы сейчас сказали про наших рускоязычных воинов, и погибших в том числе, моих сослуживцев из Одессы, что они являются для вас лично геморроем?
 показати весь коментар
 
Так я вам отвечу! Извините грубо! Этнические украинцы, прекращайте скулить, бросайте все и 3.14здуйте на войну отражать агрессию со стороны "братского" народа. Кроме скулежа и поиска, кто бы за вас заступился вы не способны ни на что. Так великая нация не ведет себя! За вашу великую нацию погибло и продолжают гибнуть неимоверное количество тех же русских, грузин и так далее, граждан Украины!
 показати весь коментар
 
А ви розумієте, що ви себе позіціонуєте окремо від українців та вказуєте що їм робити?
 показати весь коментар
 
Я себя позиционирую в первую очередь гражданином Украины! Это вы делите всех на сверхнацию украинец и остальное отребье!
 показати весь коментар
 
Послушай, если в стране 4 госязьіка, єто означает, что работая чиновником тебе прийдется знать все 4 язьіка.
Вьіучи один и не морочи тут всем голову.
 показати весь коментар
 
Якщо в нас лишиться в статусі російська мова ми завжди будемо не державою а територією, колонією росії.
Ви за це ?
 показати весь коментар
 
 
1.Швейцарія була окупована ?
Її мову винищували протягом століть ?
2. А чи взагалі існує швейцарська мова ?
3. Чи існує канадська мова ?
 показати весь коментар
 
 
Слабое государство, Украина, этот факт нужно признать!
Отсюда и оккупация и истребления языка и все остальное!

А кто сделал его слабым? Давайте как кацапы, будем искать причину на стороне, может пиндосы? может лишнехромосомные кацапы? Может турки?

А может сами украинцы?...
 показати весь коментар
 
Слабкою нас зробила і російська мова, яка дозволяє росії тримати нас на своїй орбіті, а отде жити в корупіії, тоталітаризмі, безкультур'ї та бідності.
Ви бажаєте продовжити ?
 показати весь коментар
 
 
Не зовсім так. Слабкою Україну зробило спільне із росією минуле. Зокрема совєтські часи і винищення української еліти. А зросійщення заважае піднесенню нової української еліти, яка й до того зростає не швидше ніж зростають україномовні діти.
Розширення україномовного середовища буде й далі відривати Україну від московії і тим самим сприяти формуванню саме української еліти, яка не буде має дотику до "вєлікої дєржави", російськоїї культури і московського дискурсу, окрім протистояння на кордонах.
 показати весь коментар
 
Міша, а не здається тобі, що тебе вже послали на путіна?
 показати весь коментар
 
 
Владик а не кажется тебе, что ты можешь быть послан в моржовую вагину?
 показати весь коментар
 
Тобто, ти знову ідеш напутіна? Запам'ятай, Україна була, є і буде. І такі колаборанти, вилизувачі *****, все одно будуть у програші. Хочеш вдома парасєйскі розмовляти? Розмовляй. Але документи, офіційне мовлення- будь-ласка українською. Інакше- запарєбрік. Там таких чекають... У Борзі або на ст.Олов'яній.
 показати весь коментар
 
 
Тогда надо было и в военкомате в феврале 2015, когда пошел в Одессе добровольцем, спросить меня: Ти є українець? Розмовляєшь по українські? Якщо ні п..дуй на путіна! Нехай українці воюють! Честь имею!
 показати весь коментар
 
При чому тут розмова українською мовою? Розмовляти можна різними мовами, а ми говоримо про державну мову.
 показати весь коментар
 
Немає у тебе честі. Мені однаково якою мовою ти розмовляєш. Проте документи, офіційна мова офіційних осіб повинна бути українською.
 показати весь коментар
 
 
Ти не у нацгвардії служиш в Одесі (супровід зк)? Їм місяць тому показували фільм про рос окупацію. Половина виявилась ватою, що після перегляду говорили як ти.
 показати весь коментар
 
 
Рахманін правий, бо тепер брехня стала більш дієвою, ніж знання, кваліфікація, чесність...
 показати весь коментар
 
 
Я пытаюсь поверить Вакарчуку , но пока не получается .
 показати весь коментар
 
 
Тому, що майже нічого невідомо про його партію, особливо чи піде він у коаліцію з Слугами народу.
 показати весь коментар
 
Если со слугами , то я не хочу стать слугой .
 показати весь коментар
 
 
ну канешна, казнокарду - пете веришь беззаветно!
 показати весь коментар
 
 
Надо верить ватному Зеле ? Убеди , я поверю .
 показати весь коментар
 
 
Вони тільки погрозами репресій переконують.
 показати весь коментар
 
посадити крадія та брехуна - це не політичні репресії, а вища справедливість
 показати весь коментар
 
А я не про крадія та брехуна, а про ваші фільтраційні табори.
 показати весь коментар
 
 
А зеленая сопля в зомбо-ящике походу выглядит акуительно-убедительно!!!
 показати весь коментар
 
 
Коли відпускає Єфремова та говорить про "столицю Канади - Торонто"🐸
 показати весь коментар
 
 
Особливо під час наради на ужгородській митниці.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Квантослав Гитарчук, гравун на гитаре пальцами и певун в микрофон ртом.
Голосуем за "Вопль со стороны Пинчука".
Кто не проголосует, того я сабвуфером оглушал Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 1626
 показати весь коментар
 
 
Смысл??? Вот выучить основные цены....батон. проезд, литр (900мл ) молока, ну и газ, электроэнергия.........Они же за НАРОД так переживают!
 показати весь коментар
 
 
Єто точно подметил обдолбится как зеля и пургу нести
 показати весь коментар
 
 
Если бы выложил десяток фамилий, которые обладают куда меньшими запасами знаний, чем Вакарчук, было бы больше проку от статьи. Хотя есть риск, что в списке окажется и Зеленский. Так рисковать Рахманин, конечно, не может. И я его понимаю.
 показати весь коментар
 
Да-да, это самое главное, для керування пересічними))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
определил для вакарчука главную задачу, научится убедительно лгать, ну как мародер порохохряк Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5199 в брехне порошковичу равных нет, так убедительно брешет, что аж слезы умиления наворачиваются Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре, - Рахманин - Цензор.НЕТ 3749
 показати весь коментар
 
А зЕ в телевізорі виглядав і виглядає так "убедительно" Аби змолоти
 показати весь коментар
 
 
Так змогли же зебіли донести до кожного про корупцію. Тепер на всі питання відповідь корупція, а про сьогоднішню свою корупцію вони мовчать.
 показати весь коментар
 
 
Вони планують цю жуйку всі роки жувати. Портібно тримати фокус на комусь, щоб не бачили того, що зараз, тут, прямо під носом
 показати весь коментар
 
 
Такие как ********* ляшко, **********, звягильский, шуфрич, червоненко-урод моральный, бойко, рабинович-скот, кернес, добкины, королевская, мураев, питекантроп - кива, церковная мышь тимошенко и много много других мразей выглядят очень убедительно! За почти 30 лет своего "правления" они практически уничтожили Украину, при чем очень убедительно ее уничтожили! Ехал с Одессы в Киев и проезжал через места проживания этих убедительных политиков, так я о..ел от их убедительных особняков, роскошных мест, охраны и прочей убедительности!!!
 показати весь коментар
 
 
И еще тысячи приближенных с семьями. Судьи целыми кланами. Кланы мусоров, прокуроров и.т.д. Порошенко был чуть ли не единственной и последней надеждой Украины. Боюсь что поздно уже.
 показати весь коментар
 
 
Диктатура або зовнішнє правління. Іншого я особисто не бачу. Це наслідок фізичного знищення нації сотні років. Селян просто винищували мільйонами.
 показати весь коментар
 
 
славік в политиці тупий як пробка.. та й не володіє інформацією про життя простих людей.. славіку краще пісні співати.. кажуть йому це вдається непогано Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін - Цензор.НЕТ 2624
 показати весь коментар
 
Ой! Одно простое правило дискуссии - показать оппонента дураком. А что говорить не так уж важно.
 показати весь коментар
 
 
Вакарчуку, как и многим другим людям, еще предстоит научиться убедительно выглядеть в телевизоре...та да. А то ні бе , ні ме , ні кукуріку. Питання , на фіг йому це здалося. Чи вже такий затяжний творчий криз, що уже усьо?
 показати весь коментар
 
Профессор Преображенский на дебатах однозначно бы проиграл бы Шарикову. Надо не учиться, а избегать дебатов с заведомо брехливыми базарными политиками. Бери пример с Зеленского. Советники Вакарчика советуют ему явно проигрышные варианты дебатов, а так как он соглашается с их советами, это говорит об его умственных способностях.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін
 
 
 
 
 
 вгору