 Вакарчуку, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі, - Рахманін

Про це він завив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Святославу, як і багатьом іншим людям, ще належить навчитися мати переконливий вигляд у телевізорі. Тут йдеться не стільки про якісь прогалини в знаннях, скільки про це уміння. Я тобі, наприклад, можу назвати з десяток прізвищ політиків, які мають набагато менший, ніж у Вакарчука, багаж і запас знань - але водночас набагато переконливіші в телевізорі", - зазначив Рахманін, коментуючи діалог Вакарчука з Тимошенко.
"У нього, як у будь-якої людини і будь-якого політика-початківця (а насправді він політик-початківець, це як громадський діяч він уже склався) є потреба, бажання і готовність постійно вчитися. Це - об'єктивно. І я говорю про це не тому, що йду з цією партією. Швидше, навпаки: я йду з цією партією, тому що він - саме така людина. З усіма його очевидними або неочевидними недоліками, які є в будь-якої людини, у Вакарчука є дивовижні бажання і здатність вчитися. (Про себе я, наприклад, такого сказати не можу). Людина, яка постійно намагається заповнювати прогалини, які у неї є, - це колосальна штука! І він доволі серйозно виріс за ті роки, які я його знаю. Можу це стверджувати, тому що ми достатньо близько спілкуємося. За ці роки він помудрішав. Чи досить цього, щоб стати яскравим впливовим лідером, який, наприклад, зможе підняти рівень фракції "Голосу" на порядок вище, ніж це було у фракції "Самопомочі" у Верховній Раді? Час покаже. Я вважаю, що підстави і перспектива для цього є. Він - виріс", - наголосив журналіст.
Повний текст інтерв'ю із Сергієм Рахманіним "Я не знайшов у списку "Голосу" людей, афілійованих з Пінчуком, Фрідманом, з ким-небудь ще" читайте ТУТ.
Пока брехун.
Справжній лонгрід з повною відсутністю логіки дій, тьмяний, в'ялий і головне, що мене вразило - майже аполітичний (??!) Як-би нікого не зачепити)). І це людина, яка під час війни з страшним ворогом йде в політику "щоб пошукати для себе нове у відчуттях". Друзі-співрозмовники, ви обидва не стали на захист молодої держави Україна, яка, по-суті - збудована заново всього за п'ять років, не підтримали реформ, не зрозуміли, або не схотіли зрозуміти важливість побудованих стовпів української державності, які українці вже оцінять після вас і без вас, але тепер років через десять - віри, мови, ВСУ безвізу, НАПКа, НАБУ, ДБР, децентралізації, мовного закону тощо. Чому таке сталося? Тому, що ви несправжні журналісти і навіть не патріоти держави Україна. Так собі люди, тремтячі за свою особисту шкуру. На жаль, мій улюблений Славко - поки що не політик. Про маріонетку Зеленського вже помовчу. Кацапські маніпулятори в черговий раз взяли верх над беззубими українськими журналістами, як вони це послідовно робили всі роки незалежності. Професійна жовтоманія мабуть це і є вся ваша журналістика. Ви не знаєте і не хочете знати глибоко важливішу за все історію України, щоб викликати інтерес до основ державності і перш за все до МОВИ і початку ВІРИ в Україні. Бо саме ці речі і є то на чому поки що тримається українська державність і аутотентічність українського народу. Саме за вашої професійної імпотентності і виник на сході і півдні т.зв рузкимір. Ви відчутно соромитесь слова пропаганда , не розуміючи, що ми втрачаємо Україну. Саме за вашої вини разом з пустопорожнім мінстецем Україна нічого не змогла протиставити мощі потоків брехливої інформації, що захлеснула Україну в ці п"ять років. Ви, за своєю суттю не бійці і не патріоти. То навіщо ви лізете в політику, просто користуєтеся своїми професійними зв'язками? Все що ви змогли - це збирати чутки і плодити жовту пресу, або довго і нудно, як у цій статті, міркувати багато і ні про що. Ви кинули українську владу в відповідальний момент. Боялися "забруднити" в українській пропаганді, забувши, що у гібридній війні зі страшним і сильним звіром, інформація є вирішальне зброю. Ганьба вам, панове пристосуванці по життю
Дідусі і бабусі навіть батьки більшості українців були україномовними.
І якої холєри для них рідною стала росіска ?
Це просто наслідок окупації та нищення.
І дурниця з нашої сторони.
Вьіучи один и не морочи тут всем голову.
Ви за це ?
Її мову винищували протягом століть ?
2. А чи взагалі існує швейцарська мова ?
3. Чи існує канадська мова ?
Отсюда и оккупация и истребления языка и все остальное!
А кто сделал его слабым? Давайте как кацапы, будем искать причину на стороне, может пиндосы? может лишнехромосомные кацапы? Может турки?
А может сами украинцы?...
Ви бажаєте продовжити ?
Розширення україномовного середовища буде й далі відривати Україну від московії і тим самим сприяти формуванню саме української еліти, яка не буде має дотику до "вєлікої дєржави", російськоїї культури і московського дискурсу, окрім протистояння на кордонах.
Голосуем за "Вопль со стороны Пинчука".
Кто не проголосует, того я сабвуфером оглушал
Пипл схавает и так.