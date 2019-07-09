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 Суспільство
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 У Києві судитимуть екскомандира "Беркута" через побоїще під Гостиним двором

Генеральна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно екскомандира "Беркута" за підозрою в перевищенні влади на акції протесту під Гостиним двором у лютому 2013 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Генпрокуратуру".

"Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостиного двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту", - повідомляє ГПУ.

Встановлено, що командир зі своїм заступником і підлеглими співробітниками застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян. У підсумку 11 осіб дістали тілесні ушкодження. Крім того, під час акції безпідставно затримали 40 осіб, зокрема 2 нардепів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата України, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів та мітингів).

Санкції цих статей передбачають до 8 років ув'язнення.

"Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу "Беркут" та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, - оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їхнє затримання", - зазначили в ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За затримання активістів біля Гостиного двору в 2013 році керівникам столичного "Беркута" повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136450
 
   
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Не верю . Сегодня , тем более . NewsOne рулит . В Киеве будут судить экс-командира "Беркута" из-за побоища под Гостиным двором - Цензор.НЕТ 4774
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вы шо - зеленский запретит - да еще и накажет всех - как то так)))
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С приходом Сергея Кизя на должность начальника департамента ГПУ по организации и процессуальному руководству досудебными расследованиеми уголовных правонарушений, подследственных ГБР, расследование дел Майдана в регионах заблокировано. Об этом рассказал руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает Громадське.
"Фактически, это расследование в областях на сегодняшний день не осуществляется. Большое количество уголовных производств закрыто и закрыто безосновательно", - отметил Горбатюк.
Он объяснил, что к полномочиям департамента спецрасследований входило изучение материалов этих производств и предоставления рекомендаций относительно них.
"Именно с приходом на должность начальника департамента Кизя, уже фактически на протяжении последних полгода, такая работа была заблокирована. То есть ни одно постановление, незаконное по нашему мнению, где было закрыто уголовное производство в областях не была отменена, никакие рекомендации относительно расследования этих уголовных производств не были выполнены. А в последнее время нам вообще перестали давать для изучения эти уголовные производства", - подчеркнул Горбатюк.
Дякувальщики, кто виноват?
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уже над садовым суд был, потом он встал и ушел из зала суда
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Мародер з кишеньковими судами і прокурорами за 5 років не розкрили справу Небесної Сотні,майбуть на себе боялись вийти.
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