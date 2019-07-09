 У Києві судитимуть екскомандира "Беркута" через побоїще під Гостиним двором

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Генпрокуратуру".

"Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві за підозрою у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостиного двору в м. Києві під час проведення 18.02.2013 акції протесту", - повідомляє ГПУ.

Встановлено, що командир зі своїм заступником і підлеглими співробітниками застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян. У підсумку 11 осіб дістали тілесні ушкодження. Крім того, під час акції безпідставно затримали 40 осіб, зокрема 2 нардепів.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України (перевищення влади, що супроводжувалося насильством, перешкоджання діяльності народного депутата України, насильство щодо державного та громадського діяча, незаконне перешкоджання організації та проведенню зборів та мітингів).

Санкції цих статей передбачають до 8 років ув'язнення.

"Інших підозрюваних співучасників цих злочинів – заступника командира полку міліції спецпідрозділу "Беркут" та начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь міліції Києва, які переховуються на території Російської Федерації, - оголошено в розшук і судом надано дозвіл на їхнє затримання", - зазначили в ГПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За затримання активістів біля Гостиного двору в 2013 році керівникам столичного "Беркута" повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, - ГПУ