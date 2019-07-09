 Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський

Як зазначили заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський, Нацрада з телерадіомовлення підтримує заклик Служби безпеки України (СБУ) ініціювати скликання позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з приводу наміру NewsOne провести телеміст із каналом "Россия 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ініціюємо позапланову виїзну перевірку телеканалу,.. зокрема за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з російським телеканалом, під час яких українців неодноразово називали фашистами. Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі - це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - наголосив Костинський.
Водночас він зазначив, що на його превеликий жаль, чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, зокрема навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.
За словами Костинського - "настав час жорстких дій стосовно тих, хто розпалює національну ворожнечу" у своїх ефірах.
"Ми неодноразово оголошували попередження телеканалу NewsOne і бачимо, що порушення тривають", - зазначив Сергій Костинський, закликавши Нацраду застосувати жорсткі санкції до телеканалу.
У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався в СБУ щодо порушення цим телеканалом законодавства України.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
Мандат нар\депутата у 1998 ПОП здобув по «мажоритарці»,як висуванець від СДПУ(о)
И ещё покажут националистов в Балаклава, скажут, что в Украине нацизм поднимает голову и подавляется инакомыслие.
ПАСЕ, ОБСЕ дряблые тому пример.
Слуга народа Разумков отказывается говорить на языке народа.
Хочет говорить только на языке российского народа.
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Вчера около 23-00 Баканов встречался с Медведчуком. Все подробности неизвестны, но основные моменты - санкций по СМИ Медведчука не будет, прокуратуру Луценко успокоят, дело спустят на тормозах. Взамен - содействие встрече Путина с Зеленским. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
- за что?
- а вы не любите майданный свидомизм!
- да. Я не люблю майданный свидомизм. Зина! Подавай ужин, детка.