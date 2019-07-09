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 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (195) перевірка (366) телеміст (29) Костинський (56) Newsone (35)

 Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на позаплановому засіданні у вівторок вирішила провести позапланову виїзну перевірку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") у зв'язку із заявами каналу про плани провести телеміст із забороненим до трансляції на території України російським телеканалом "Россия 1".

Як зазначили заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський, Нацрада з телерадіомовлення підтримує заклик Служби безпеки України (СБУ) ініціювати скликання позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з приводу наміру NewsOne провести телеміст із каналом "Россия 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ініціюємо позапланову виїзну перевірку телеканалу,.. зокрема за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з російським телеканалом, під час яких українців неодноразово називали фашистами. Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі - це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - наголосив Костинський.

Водночас він зазначив, що на його превеликий жаль, чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, зокрема навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "NewsOne – загроза нацбезпеці", – активісти пікетують Нацраду з ТРМ з вимогою скасування ліцензії телеканалу. ФОТОрепортаж

За словами Костинського - "настав час жорстких дій стосовно тих, хто розпалює національну ворожнечу" у своїх ефірах.

"Ми неодноразово оголошували попередження телеканалу NewsOne і бачимо, що порушення тривають", - зазначив Сергій Костинський, закликавши Нацраду застосувати жорсткі санкції до телеканалу.

У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався в СБУ щодо порушення цим телеканалом законодавства України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Законодавство не дозволяє відкликати будь-яку ліцензію телеканалів за пропаганду органів держави-агресора", - член Нацради з телерадіомовлення Костинський

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136449
 
   
 Топ коментарі
 
Ради чего погибали Люди на Майдане ? Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский - Цензор.НЕТ 9422
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это будет игра в долгую, а учитывая решения судов ( например отмена штрафа "интеру" ) ....а потому нужно было сраной каолиции вносить намного ранее изменения в Закон, а не теперь, когда это скорее нереально т.к. в Раду зайдет большое количество рыгов с медведчуком и безликим президентом.
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Не надувайте щеки Нацсоветы

Вчера около 23-00 Баканов встречался с Медведчуком. Все подробности неизвестны, но основные моменты - санкций по СМИ Медведчука не будет, прокуратуру Луценко успокоят, дело спустят на тормозах. Взамен - содействие встрече Путина с Зеленским. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Ради чего погибали Люди на Майдане ? Нацсовет проведет внеплановую проверку NewsOne и в случае доказательств нарушения закона планирует обратиться в суд об аннулировании лицензии телеканала, - Костинский - Цензор.НЕТ 9422
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За право народа выбирать любое говно. Это - демократия.
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Нікчемність у всьому - ось показник української влади! Абсолютна неспроможність до ефективного управління та регулювання у всьому! Якщо суд буде приймати рішення про відкликання ліцензії, то навіщо нам потрібна ціла Нацкомісія з питань телебачення та радіомовлення! В суд може подати будь який громадянин України, а Нацкомісію потрібно ліквідувати!
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При всём нежелании начинай всё сначала! Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський - Цензор.НЕТ 7522
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Спасибо националистам за вчерашнюю акцию!
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это будет игра в долгую, а учитывая решения судов ( например отмена штрафа "интеру" ) ....а потому нужно было сраной каолиции вносить намного ранее изменения в Закон, а не теперь, когда это скорее нереально т.к. в Раду зайдет большое количество рыгов с медведчуком и безликим президентом.
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внеплланова провєрка, про яку попередили ? однако....
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У 1998 Порошенко вступив у партію В.Медвдедчука-СДПУ(о),балотувався від цієї партії до ВР,11місце у списку
Мандат нар\депутата у 1998 ПОП здобув по «мажоритарці»,як висуванець від СДПУ(о)
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Гейропейцы будут верещать, что в Украине власти уничтожают "свободу слова", устроят Зеленскому жёсткую выволочку, и телеканалу ничего не будет.
И ещё покажут националистов в Балаклава, скажут, что в Украине нацизм поднимает голову и подавляется инакомыслие.
ПАСЕ, ОБСЕ дряблые тому пример.
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Mikhail Golub‏ @golub 52 мин.52 минуты назад
Слуга народа Разумков отказывается говорить на языке народа.
Хочет говорить только на языке российского народа.

https://t.co/W0ye0QpjgI

Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський - Цензор.НЕТ 5246
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Не надувайте щеки Нацсоветы

Вчера около 23-00 Баканов встречался с Медведчуком. Все подробности неизвестны, но основные моменты - санкций по СМИ Медведчука не будет, прокуратуру Луценко успокоят, дело спустят на тормозах. Взамен - содействие встрече Путина с Зеленским. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Баканов такой же ватний ублюдок и предатель Украини как и Зе!
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Під час війни ворожих пропагандистів треба знищувати,а не ліцензії відбирати.
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- ... вас следовало бы арестовать!
- за что?
- а вы не любите майданный свидомизм!
- да. Я не люблю майданный свидомизм. Зина! Подавай ужин, детка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський
 
 
 
 
 
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