 Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne, і в разі доведення порушення закону планує звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телеканалу, - Костинський

Як зазначили заступник голови регулятора Уляна Фещук і член Нацради Сергій Костинський, Нацрада з телерадіомовлення підтримує заклик Служби безпеки України (СБУ) ініціювати скликання позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з приводу наміру NewsOne провести телеміст із каналом "Россия 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ініціюємо позапланову виїзну перевірку телеканалу,.. зокрема за фактом заяв, які пролунали в анонсах запланованого телемосту з російським телеканалом, під час яких українців неодноразово називали фашистами. Якщо ми доведемо факти розпалювання ворожнечі - це буде вже друга санкція до телеканалу, яка дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - наголосив Костинський.

Водночас він зазначив, що на його превеликий жаль, чинний закон передбачає дуже складну процедуру щодо анулювання ліцензій мовників, зокрема навіть після неодноразового порушення ними українського законодавства.

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За словами Костинського - "настав час жорстких дій стосовно тих, хто розпалює національну ворожнечу" у своїх ефірах.

"Ми неодноразово оголошували попередження телеканалу NewsOne і бачимо, що порушення тривають", - зазначив Сергій Костинський, закликавши Нацраду застосувати жорсткі санкції до телеканалу.

У Нацраді також нагадали, що держрегулятор неодноразово звертався в СБУ щодо порушення цим телеканалом законодавства України.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".