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 Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС. ФОТО

Делегація Франції на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон відвідала район проведення операції Об'єднаних сил в Донецькій і Луганській областях і поспілкувалася з місцевим населенням на лінії розмежування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Французька делегація відвідала з робочим візитом район проведення ООС. Сторони обговорили реальний стан цивільно-військового співробітництва в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, начальник відділу цивільно-військового співробітництва Об'єднаного командного пункту Об'єднаних Сил полковник Сергій Карпов звернув увагу іноземних гостей на виконання специфічних завдань, які щодня виконують військовослужбовці груп цивільно-військового співробітництва.

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Також делегація відвідала КПВВ "Гнутове", де прикордонники Донецького загону зі складу Об'єднаних сил поінформували іноземних гостей про особливості роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду в межах Донецької та Луганської областей, розповіли про порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян.

У той же час, представники делегації висловили серйозне занепокоєння щодо цивільних осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, яка, до слова, не перший раз відвідує район проведення операції Об'єднаних Сил, зазначила, що Франція і надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені, адже це вкрай необхідно для збереження безпеки і відстоювання норм міжнародного права на європейському континенті.

Під час робочого візиту на Приазов'ї представники французької делегації також відвідали населені пункти на лінії розмежування і поспілкувалися з місцевим населенням.

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Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС 01
Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС 02
Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС 03
Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136447
 
   
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Фотке с указанием маршрута норм подпись подходит: на х*й,тьфу, в дамбас - это туда
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Наши генералы -кабаны.На полосу препятствий и марш - бросок хотя бы на 6 км
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В Кению летать на носорогов и жирафов смотреть дорого, свой диснейленд в Париже надоел, решили прилететь развлечься, поесть вареников, борща, а что, не дорого, увлекательно и галочку пита работали себе в плюсик поставить можно Делегация Франции во главе с послом Дюмон посетила район проведения ООС - Цензор.НЕТ 6514
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І шо? Жабоїди не знайшли там кацапів, тому і повернули їх в ПАРЄ.
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ну хоть эти в свежевыкопаных окопах между киевских гаражей на лазили.
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А тётеньке, в Мариуполе, неудобный вопросик задали, между прочим: "Почему Франция голосовала за возвращение Рашки, в ПАСЕ?" Вы думаете, тётя ответила? Как жы ж, хрена! Она тут же перепрыгнула на санкции и заявила: "Я считаю, что с этой точки зрения позиция Франции ясна и четка"(с). Отак от! Ловкость рук...
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На же только проводит политику,диктуемую ей сверху,а не сама определяет что и как делать и говорить. Хотя евробарыжничество это пакость конечно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДелегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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