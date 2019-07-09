 Делегація Франції на чолі з послом Дюмон відвідала район проведення ООС. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Французька делегація відвідала з робочим візитом район проведення ООС. Сторони обговорили реальний стан цивільно-військового співробітництва в районі проведення операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, начальник відділу цивільно-військового співробітництва Об'єднаного командного пункту Об'єднаних Сил полковник Сергій Карпов звернув увагу іноземних гостей на виконання специфічних завдань, які щодня виконують військовослужбовці груп цивільно-військового співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи продовжують активно готуватися до вогневих ударів по ЗС України, - ІС

Також делегація відвідала КПВВ "Гнутове", де прикордонники Донецького загону зі складу Об'єднаних сил поінформували іноземних гостей про особливості роботи всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду в межах Донецької та Луганської областей, розповіли про порядок перетину лінії розмежування різними категоріями громадян.

У той же час, представники делегації висловили серйозне занепокоєння щодо цивільних осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, яка, до слова, не перший раз відвідує район проведення операції Об'єднаних Сил, зазначила, що Франція і надалі підтримуватиме Україну на міжнародній арені, адже це вкрай необхідно для збереження безпеки і відстоювання норм міжнародного права на європейському континенті.

Під час робочого візиту на Приазов'ї представники французької делегації також відвідали населені пункти на лінії розмежування і поспілкувалися з місцевим населенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі почастішали випадки підривів людей і техніки поза межами ведення бойових дій, - штаб ООС







