 Суддя з Одеси, якого впіймали на хабарі в $2,5 тис., постане перед судом, - САП

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що цим суддею з 2017 року розглядався позов мешканця міста до одного з підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення квартири працівнику цього підприємства, а як третя особа на боці відповідача був залучений власник квартири.



Раніше аналогічний позов, але іншого позивача, вже був розглянутий судами, зокрема й Верховним Судом, та в його задоволенні було відмовлено.



Незважаючи на такі обставини, фактично протягом 1,5 року судовий розгляд цим суддею не здійснювався.



Натомість у березні поточного року суддя висунув представнику власника квартири вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення на його користь.



29 березня 2019 року було задокументовано факт отримання суддею грошових коштів.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України спрямовано до суду для розгляду по суті.



Слід також зазначити, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України цей суддя визнаний невідповідним займаній посаді як такий, який не склав іспит. Невдовзі після документування його протиправних дій він скористався своїм правом на відставку.



Документування злочину здійснювалося за участі співробітників Управління СБУ в Одеській області.

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