 Суддя з Одеси, якого впіймали на хабарі в $2,5 тис., постане перед судом, - САП

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що цим суддею з 2017 року розглядався позов мешканця міста до одного з підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення квартири працівнику цього підприємства, а як третя особа на боці відповідача був залучений власник квартири.
Раніше аналогічний позов, але іншого позивача, вже був розглянутий судами, зокрема й Верховним Судом, та в його задоволенні було відмовлено.
Незважаючи на такі обставини, фактично протягом 1,5 року судовий розгляд цим суддею не здійснювався.
Натомість у березні поточного року суддя висунув представнику власника квартири вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди за розгляд справи та ухвалення судового рішення на його користь.
29 березня 2019 року було задокументовано факт отримання суддею грошових коштів.
На сьогодні обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України спрямовано до суду для розгляду по суті.
Слід також зазначити, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України цей суддя визнаний невідповідним займаній посаді як такий, який не склав іспит. Невдовзі після документування його протиправних дій він скористався своїм правом на відставку.
Документування злочину здійснювалося за участі співробітників Управління СБУ в Одеській області.
«Здирання шкіри з продажного судді»
Gerard David 012.jpg ось так громадяни викорінили корупцію чиновників.
2015 год. antikor.com.ua - Хотите настоящих реформ? Выкиньте вон всех прокуроров, судей и налоговиков - Аслунд
Ведущий экономист стран СНГ и основатель Киевской школы экономики Андрес Аслунд презентовал сегодня в Киеве книгу "Украина: что пошло не так и как исправить". Во время своего выступления шведский эксперт на пальцах объяснил, как сделать украинские реформы успешными.
"Знай" собрал самые главные высказывания всемирно известного эксперта.
Главная проблема украинской экономики в том, что вы так и не сломали советскую систему. Со дня независимости Леонид Кравчук и Леонид Кучма сохранили старую систему, просто добавив к ней олигархов и проведя частичную приватизацию. С 2007 года никаких изменений вообще не происходило.
За последний год в Украине начали больше реформ, чем за всю историю независимости.Парламент принял более 400 реформаторских законов, а экономическая политика в корне изменилась. Это при том, что на начало года у вас было 36 квот и разрешений в сельском хозяйстве, менее 5 млрд. долларов в золотовалютных запасах, 53% расходов бюджета шло на содержание госаппарата.
Когда меня в тот момент спрашивали - заслужила ли Украина реструктуризации внешнего долга, я говорил: "Конечно". Почему? Потому что, с одной стороны страна стояла на грани дефолта, пережила коллапс гривны и иногда казалось, что будущего нет. С другой - я видел и знал многих людей, лучшие умы, которые пришли во власть. Начинать реформы нужно с высшего политического уровня и вам удалось сформировать новую яркую команду, которая начала это делать. Вам удалось привлечь в правительство молодых, либеральных и новых для системы людей. Это действительно впечатляет.
В Украине 19 тысяч прокуроров и 10 тысяч судей, практически все они коррумпированы. Просто выкиньте их всех! Нет смысла люстрировать 10-20% из них! Это сделали в Восточной Германии после объединения, в Эстонии и Латвии после освобождения. Они выгнали всех, кто там работал и набрали людей "снаружи". В Украине тысячи юристов, тысячи специалистов, которые сейчас работают за рубежом и достаточно иностранцев, которые готовы помочь в строительстве новой страны. Только тогда у вас будет новая политика. К сожалению, именно это направление - самое неуспешное в украинских реформах на данный момент.
В шведском пенсионном фонде работает одна тысяча человек. Знаете, сколько в украинском? Почти сорок тысяч! Никакой причины для их существования нет. В Центробанке Украины работало в начале прошлого года 11 тысяч человек, в Швеции - 400. Зачем вам "азаровская" налоговая система? Из 19 тысяч прокуроров достаточно оставить четыре, из 10 тысяч судей - две-две с половиной.
Хотите побороть коррупцию в газовой сфере? Перестаньте покупать газ у России.Это элемент экономической войны, которая направлена на коррумпирование и развал Украины. Все эти газовые махинации осуществляют криминальные синдикаты. Украинские олигархи заработали деньги на перепродаже и мутных схемах по продаже газа. Они выстроили коррумпированную империю с Москвой и купили власть в Киеве.
Простые украинцы видят инфляцию и падения курса гривны и считают, что в этом виновато правительство. Вы забываете, что 7% украинской экономики исчезли на оккупированном Донбассе, 6% - из-за санкций со стороны России и 3% - из-за не поступивших в страну инвестициях. И люди очевидно чувствуют снижение уровня жизни.
Обычные граждане всегда ненавидят реформы, им тяжелее всего. Практика показывает, что реформы дают результат только через два года после радикальных реформ. Скажем, в Польше в октябре 1991-го года на парламентских выборах проголосовали против всей команды "Солидарность" и привели к власти социалистов, которые взяли это название после "коммунистов".
Поляки в начале реформ тоже считали, что они "ничего не умеют" и у них "никогда ничего не получится". Точно также сейчас многие считают в Украине! Но два года реформ Бальцеровича в Польше оказалось достаточно для 25 лет экономического роста.
Эстонцы уволили буквально всех советских чиновников. Сейчас у них уровень коррупции меньше, чем во многих странах Евросоюза. Но они просто построили новую систему! Аналоги СБУ тоже уволили во всех балтийских странах в полном составе!
Луцик вроде еще на посту, должно пройти!